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黑暗流浪者》不是要「法庭直播」？ 自己的官司就縮了

可見藍白所謂的「法庭直播」只是用來鬥爭跟公審別人的，當自己面臨官司時就變成必須「不公開審理」了。明明是自己修的法，卻不敢以身作則讓陽光照進法庭，還因此被審判長嘴，真的是自作自受啦！
黑暗流浪者

黑暗流浪者

2025/07/09 10:30

◎ 黑暗流浪者

藍白強行通過「法庭直播」修法到底得罪了多少法律人？從這個新聞就可以看出端倪。

國民黨立委鄭正鈐2017年為了選舉、周轉，以支票借款方式，向台中「名媛」鐘家蔆陸續調款1500萬元，鐘女要求歸還未果，提清償借款訴訟，新竹地方法院判鄭必須全數歸還。鄭事後稱是「雙方對於往來關係財務上認知不同」，提上訴，台灣高等法院今行言詞辯論，雙方委任律師出庭。鄭的律師王耀星卻要求「不公開審理」，審判長質疑「不是要法庭直播？」

審理鄭正鈐欠款案，審判長質疑「不是要法庭直播？」 （取自貼文）審理鄭正鈐欠款案，審判長質疑「不是要法庭直播？」 （取自貼文）

法院組織法第86條明定「訴訟之辯論及裁判之宣示，應公開法庭行之。但有妨害國家安全、公共秩序或善良風俗之虞時，法院得決定不予公開」，審判長認為本件財產事件、清償借款，不符合不公開審理的事由，且媒體記者本來就會旁聽開庭過程。合議庭評議後，依法院組織法第86條駁回請求。

可見藍白所謂的「法庭直播」只是用來鬥爭跟公審別人的，當自己面臨官司時就變成必須「不公開審理」了。明明是自己修的法，卻不敢以身作則讓陽光照進法庭，還因此被審判長嘴，真的是自作自受啦！

黑暗流浪者》不是要「法庭直播」？ 自己的官司就縮了立委鄭正鈐欠名媛1500萬，律師請求不公開審理。（資料照）

國民黨的政治判斷力已經悲劇到令人不忍直視的程度。

正常人都看得出來，黃國昌推動法庭直播的目的，就是為了把柯文哲操作成政治迫害，以便他日後帶風向干涉司法。而且這項修法受到律師、司法官、檢察官、法學界四大領域的專業人士壓倒性反對，只要智商稍微在線，就應該知道這個忙不能幫，以免得罪整個法界。

如果國民黨有看懂這層利害關係而不配合黃國昌，法庭直播修法絕不可能通過，偏偏國民黨為了讓黃國昌支持反罷免，選擇上他的賊船，那就只好概括承受黃國昌替他們招來的仇恨值了。

法院理應是偏藍的，連審判長都忍不住出言諷刺，足見怨氣有多深，也可以看到藍白現在到底有多不得人心。經過一年多來毫無下限的法盲操作後，國民黨即使還沒把家底敗光，應該也相去不遠了。
（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

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