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自由開講》嚴正譴責藍白強行通過「法庭直播」的民主倒退

2025/07/26 17:00

◎ 陳又新

在沒有共識、欠缺配套、條文未經實質審查的情況下，立法院在2025年6月27日由國民黨、民眾黨挾人數優勢，強行三讀通過《法院組織法》修正案，開放「法庭直播」。

司法是民主社會的最後防線，在毫無實證研究支持的情況下，貿然地將「法庭直播」推上政治舞台，不僅容易破壞審判的中立與專業、侵害司法的公正性，也悖離司法改革的初衷。

法庭存在的價值，在於維護公平審判、保障訴訟參與人的權利，而非提供觀眾情緒發洩、媒體操弄的空間，法庭直播將扭曲司法的本質，把原本屬於正義與理性的殿堂，轉化成輿論審判與政治的表演，讓程序正義被喧譁消磨殆盡。

立法院在國眾兩黨挾人數優勢下，強行三讀通過《法院組織法》修正案，開放「法庭直播」，圖為民進黨團反對法庭直播。（資料照）立法院在國眾兩黨挾人數優勢下，強行三讀通過《法院組織法》修正案，開放「法庭直播」，圖為民進黨團反對法庭直播。（資料照）

在法庭直播背後，還需要負擔額外的人力與設備操作，如鏡位安排、收音控管、影像剪輯、資料保管等，本已人力吃緊的司法人員勢必要承擔更繁重的工作流程與行政壓力。

更令人憂心的是，往後證人也可能因為恐懼鏡頭而不敢說話，乃至拒絕出庭，再者，法官與檢辯雙方也可能出現表演化的傾向，讓應該專注於法律論辯與事實釐清的審判，逐漸淪為取悅觀眾的表演秀，最後，法官在高壓之下，非常有可能受到輿論影響裁判獨立、左右心證

雖然法庭直播看似與國際接軌，實則不然，以美國聯邦法院、日本、德國為例，他們對法庭直播採取極度保守態度，幾乎都排除了刑事事實審，相較之下，這次修法卻反其道而行，開放高院與地方法院在特定條件下實施直播，卻對相關配套著墨無幾，這樣的修法，不僅無助於提升司法信任，也不是跟上世界，更可能讓司法權在政治與輿論夾擊中逐漸失衡。

一旦法庭成為政治人物的流量提款機，審判過程在社群媒體被剪輯、加工、炒作，我們的社會將逐漸遺忘「無罪推定」與「程序正義」的價值。圖為力推法庭直播的民眾黨立委黃國昌。（資料照）一旦法庭成為政治人物的流量提款機，審判過程在社群媒體被剪輯、加工、炒作，我們的社會將逐漸遺忘「無罪推定」與「程序正義」的價值。圖為力推法庭直播的民眾黨立委黃國昌。（資料照）

一旦法庭成為政治人物的流量提款機，審判過程在社群媒體被剪輯、加工、炒作，我們的社會將逐漸遺忘「無罪推定」與「程序正義」的價值，而只記得誰在鏡頭前表現得比較會說話，這無疑會更加動搖人民對司法制度的根本信任

司法制度確實存有討論改革的空間，但拿直播來改革是粗暴且葬送司法制度根本價值的行為，現行機制已有旁聽席、裁判書公開、庭審紀錄可查，真正欠缺的是司法教育與對審判機制的正確認知

司法改革不能淪為政治交易的籌碼，更不該讓人民的基本權利成為權利交換的代價，每一位站上法庭的人，不論身分為何，都應受到制度的保障，而不是讓他們被推上鏡頭前，成為千萬觀眾面前的表演者

民主政治最核心的價值，在於守住少數人的基本權利，法庭不是舞台，用公開的名義行操弄之實，是對法庭的不尊重，也是對公平正義的背叛。

（作者為律師）

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