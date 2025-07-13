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自由開講》凝聚國家認同 民進黨應強化「反共保台」論述

2025/07/13 19:00

◎  林正二

賴清德總統在「團結國家」第二講中，強調要透過選舉罷免打掉雜質，淬煉出捍衛主權、守護民主鋼鐵般的意志。

自由開講》凝聚國家認同 民進黨應強化「反共保台」論述藍白陣營在立法院大幅刪凍國防預算，影響國軍保衛國家安全。（資料照）

賴總統所言一針見血！在台灣面臨獨裁中國越來越強烈的文攻武嚇時，國民黨竟然不願捍衛台灣主權、守護民主，還配合中共弱台的策略，毀憲亂政，大幅刪凍國防、外交、經濟、民生等預算，癱瘓政府，讓台灣無法「反共保台」，走向被中國併吞的命運。這就是賴總統所批判的雜質。然而，國民黨雖然親中舔共、贊成「和平統一」，為何根據「鏡新聞」民調，藍營立委仍有27%的滿意度，影響台灣的國家認同與團結。這是很不可思議的現象。在任何民主國家，如果有在野黨跟欲侵奪自己國家的敵國站在一起，必定被人民唾棄淘汰，不可能生存下去。

為何台灣會有民主國家所無的國家認同問題？除了國民黨統台60年所灌輸的「黨國思想」與「一中情結」外，主要原因是國民黨不斷透過宣傳，讓很多國人有「疑美棄台論」，誤以為民進黨會引發中共侵台，台灣無法抵抗中共大軍，會很多人死亡，被中共奪走。同時藍營近年不斷傳播「和平統一」的論調，讓不少國人誤以為中國這幾年經濟發達、建設突飛猛進，人民生活大為改善，對中國統台抱有幻想。

為了台灣前途，對此不正常現象，民進黨要加強「反共保台」論述，揭穿國民黨的繆論，破解支持者的迷思幻想，以凝聚國人的國家認同共識，團結抗共，析述如后。

一、中國無法併吞台灣，兩岸爆發戰爭可能性很小：

由於台灣地緣戰略與海運地位的重要性，是全球半導體最重要的供應鏈，在台美經濟利益越來越緊密的情形下，美國因台積電等的擴廠，為持續發展經濟，並維護美在印太地區的政經與戰略利益，將會加強對我國的軍售，並強化台、美軍事人員的訓練與合作，除提升我「抗中保台」力量外，並在西太平洋維持強大的軍力，遏阻中共侵台，如美國攻擊伊朗一樣。

自由開講》凝聚國家認同 民進黨應強化「反共保台」論述香港的民主黨派人士不堪中共打壓，陸續宣布解散。（法新社檔案照）

且中國經濟問題嚴重，在美國高關稅的強大貿易戰與強大軍力遏阻下，中共為自保、維護政權的穩定，更沒有能力攻台，只要我維持強大的國防力量，與美國密切合作，中共侵台可能性很小。然而，中共卻想藉由台灣內部協力者的配合，用認知戰瓦解台灣人民的反共保台意志，以達不戰而屈人之兵的目的。政府要全方位加強破解中共的認知戰。

二、中共獨裁本質並沒變：

中國這幾年雖然發了，但中共獨裁本質並沒改變，中國人民仍然沒有政治言論與集會組黨自由，司法不獨立，新疆有百萬人送去教育營，香港人民受到中共嚴格管制，大批民主人士被抓去關。

三、台灣被中國侵奪後的悲慘命運：

台灣如被中共侵奪，因為沒有主權，中共將以台灣為對抗美國的前緣與基地；台灣人民將喪失言論與政治自由，司法無法保障國人的生命財產；軍公教人員將遭到清理整肅，至少有百萬國人被送進教育營洗腦；一大堆中國人民將蜂湧來台，搶奪健保資源，投機操控股市，炒高房地產，衝擊台灣經濟的穩定性。

民進黨如能以上述三點為方向，加強對國人宣導，擊破國民黨的繆論，將能透過選舉與罷免，去除雜質，凝聚國人更厚實的國家認同共識，全民團結反共護台，守護台灣主權與民主，持續往前邁進。
（作者為政治評論員）

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