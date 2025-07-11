自由開講》保密不是退讓，是守護：從海鯤潛艦看國防底線

◎ 葉宇晉

海鯤潛艦是我國歷史上第一艘自製潛艦，由國內最大造船公司—台船（官股占有絕對比例）打造。這不僅是國防自主的里程碑，更承載著保衛台灣海域、阻止中國人民解放軍艦隊進入太平洋的重要戰略任務。海鯤號若能成功部署，將大幅提升我國海域防衛能力，維繫第一島鏈安全穩定，對整體區域和平具有重大意義。

然而，這艘肩負重大國安任務的潛艦，在今年6月17日進行第一次出海測試時，意外的被高雄港第二港口的監視器清晰拍攝，全程影像即時上網並可回放。此一畫面隨即引起軍事迷及媒體高度關注，甚至遭特定媒體截圖分析、放大渲染，不僅可能外洩潛艦結構、操作細節與性能推測，還引發朝野攻防與社會不安。

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海鯤號潛艦6月17日從旗津出海進行測試，現場吸引數十位軍事迷與大批媒體守候捕捉歷史性一刻。（資料照）

在此情況下，第二次出海測試前，高雄市政府配合台船請求，關閉設於紅毛港文化園區，供民眾觀賞大型船舶進出港的直播影像設備。此舉引來部分軍事迷遺憾，但若考量國防機密與航行安全，此決定合情合理，甚至是必須之舉。國防安全不能建立在「好奇」與「分享」之上，更不該淪為博取點閱率的媒體操作對象。

必須嚴肅指出，潛艦行蹤與測試資訊屬於高度機密。若敵對勢力或恐怖份子藉此掌握潛艦出沒時間與路線，將可能進行破壞、狙擊或科技反制，對國安構成實質威脅。此非危言聳聽，而是當前國際軍事對抗中，極可能出現的手段之一。

民進黨政府大力推動國防自主，不僅是科技突破的展現，更是鞏固主權與和平的實踐。高雄市政府本次果斷作出防護措施，正是對「保密防諜、人人有責」的落實，值得肯定。反觀某些立場偏頗的評論者，將國防保密與資訊自由混為一談，甚至抹黑市府作法為「不近人情」，不啻為輕忽國防、誤導視聽。

海鯤號潛艦在工作船戒護下進行浮航海測。（台船提供）

在台海情勢持續緊張之際，我們更應銘記《孫子兵法》所言：「無恃敵之不來，恃吾有以待之。」和平無法靠祈禱得來，而是要靠警覺、實力與紀律守護。國人對於軍事保密應有共識與敬畏，方能讓我們的潛艦如海中之鯤，深藏不露，真正發揮威懾與防禦力量。

我們不需為保密而道歉，而應為守護而自豪。台灣要站穩自由民主之島的定位，從全民支持國防做起。

（作者從事行政工作）

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