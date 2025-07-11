晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》保密不是退讓，是守護：從海鯤潛艦看國防底線

2025/07/11 19:00

◎ 葉宇晉

海鯤潛艦是我國歷史上第一艘自製潛艦，由國內最大造船公司—台船（官股占有絕對比例）打造。這不僅是國防自主的里程碑，更承載著保衛台灣海域、阻止中國人民解放軍艦隊進入太平洋的重要戰略任務。海鯤號若能成功部署，將大幅提升我國海域防衛能力，維繫第一島鏈安全穩定，對整體區域和平具有重大意義。

然而，這艘肩負重大國安任務的潛艦，在今年6月17日進行第一次出海測試時，意外的被高雄港第二港口的監視器清晰拍攝，全程影像即時上網並可回放。此一畫面隨即引起軍事迷及媒體高度關注，甚至遭特定媒體截圖分析、放大渲染，不僅可能外洩潛艦結構、操作細節與性能推測，還引發朝野攻防與社會不安

海鯤號潛艦6月17日從旗津出海進行測試，現場吸引數十位軍事迷與大批媒體守候捕捉歷史性一刻。（資料照）海鯤號潛艦6月17日從旗津出海進行測試，現場吸引數十位軍事迷與大批媒體守候捕捉歷史性一刻。（資料照）

在此情況下，第二次出海測試前，高雄市政府配合台船請求，關閉設於紅毛港文化園區，供民眾觀賞大型船舶進出港的直播影像設備。此舉引來部分軍事迷遺憾，但若考量國防機密與航行安全，此決定合情合理，甚至是必須之舉。國防安全不能建立在「好奇」與「分享」之上，更不該淪為博取點閱率的媒體操作對象

必須嚴肅指出，潛艦行蹤與測試資訊屬於高度機密。若敵對勢力或恐怖份子藉此掌握潛艦出沒時間與路線，將可能進行破壞、狙擊或科技反制，對國安構成實質威脅。此非危言聳聽，而是當前國際軍事對抗中，極可能出現的手段之一

民進黨政府大力推動國防自主，不僅是科技突破的展現，更是鞏固主權與和平的實踐。高雄市政府本次果斷作出防護措施，正是對「保密防諜、人人有責」的落實，值得肯定。反觀某些立場偏頗的評論者，將國防保密與資訊自由混為一談，甚至抹黑市府作法為「不近人情」，不啻為輕忽國防、誤導視聽。

海鯤號潛艦在工作船戒護下進行浮航海測。（台船提供）海鯤號潛艦在工作船戒護下進行浮航海測。（台船提供）

在台海情勢持續緊張之際，我們更應銘記《孫子兵法》所言：「無恃敵之不來，恃吾有以待之。」和平無法靠祈禱得來，而是要靠警覺、實力與紀律守護。國人對於軍事保密應有共識與敬畏，方能讓我們的潛艦如海中之鯤，深藏不露，真正發揮威懾與防禦力量。

我們不需為保密而道歉，而應為守護而自豪。台灣要站穩自由民主之島的定位，從全民支持國防做起。

（作者從事行政工作）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書