自由開講》改變美國「一中政策」成為「一中一台政策」最佳時機

◎ 涂醒哲

7月4日是美國國慶，這天我參加了台灣勵志協會舉辦的「中國對台灣國家安全威脅」英文座談會，與談者包括英國國會議員（前國防及教育大臣）威廉森（Sir Gavin Williamson），美國國會中國事務委員會幕僚長陶智（Dr. Piero Tozzi）及華盛頓時報董事會主席麥克德維克（Tom McDevitt）。陶智博士說，只要中國共產黨政權存在一天，台灣就不會有獨立的一天！麥克德維克也發言支持台灣是有自由民主人權的主權國家。

其中威廉森講的最清楚，他強調台灣是一個民主、自由、主權獨立的國家，這點毫無模糊空間（ambiguity）。但各國卻由於膽怯而選擇不承認，或對中國抱持著樂觀和幻想，認為透過經貿與對話可改變中共。事實證明，「綏靖（姑息）只會讓霸權更囂張」。他批評西方世界多年來的天真，助長中國持續擴張，中國將善意視為軟弱和讓步，以及得寸進尺的訊號，更不在意「雙贏」。

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英國前國防大臣、現任國會議員威廉森強調，台灣是一個民主、自由、主權獨立的國家，這點毫無模糊空間。（資料照）

我最後有站起來感謝他們非常清晰（clear）的發言，有一些台灣人對台灣本身的定位都沒有他們清楚。的確在中國的認知中沒有雙贏（WinWin）的概念，有人說他們的雙贏就是贏二次，威廉森多次說姑息會被視為軟弱（weakness），他也講了很多次台灣是主權獨立的國家，這一點不能再有模糊（ambiguity）的空間。

因此我特別請教他們：現在或者何時是改變美國的「一中政策」成為「一中一台政策」的時機？

中國的一中原則（one China principle）認為世界只有一個中國，而台灣是中國的一部分。美國當然不願意承認台灣是中國的一部分，因此美國推出一中政策（one China policy），表達美國雖然了解（recognize）中國的說法，但不承認或接受台灣是中國的部分。美國雖然認為世界上只有一個中國，但台灣是國際地位未定，美國認為台灣的未來應該由台灣人民來決定，中國只能用和平的方法跟台灣人民協商，而不能用武力或其他脅迫的方式逼迫台灣。

但一中原則和一中政策看起來很像，都主張一個中國就是中華人民共和國。因此有一些國家及有些人會被搞混，有些則因為怕中華人民共和國或為了做生意，假裝不知道其中的區別。

我在擔任立法委員的時候，有一次向美國在台協會（AIT）表示一中政策是過時的，但AIT說：你們兩邊的人自己都說世界上只有一個中國，都說自己就是中國。我跟他們說在台灣，現在自認是中國人的比例逐年下降，已經不到10%，因此應該把「一個中國」的政策改成「一個中國一個台灣」的政策才符合現況，也才不會有模糊（ambiguity）的空間。

當然大家也知道，多年來美國為了安撫中共，為了聯中制俄，對於台灣的問題一直採取「戰略模糊」。雖然美國也制定台灣關係法來保護台灣的土地及人民（不是保護中華民國或中國國民黨），但台灣在國際上的地位也的確受損，也一直不能成為正常的國家。連台灣想要捐款給聯合國兒童基金會（UNICEF）來幫忙傳染病防治，也無法用台灣政府的名義，還要用「台灣人民」的名義，更不要講我們無法參加非常多聯合國相關的組織，包括世界衛生組織（WHO）。

台美關係已經由「戰略模糊」逐漸轉為「戰略清晰」之際，世界各國應該把「一中政策」改成「一中一台政策」。示意圖。（路透檔案照）

這就是為什麼我提議最近在川普政府和中國交惡，台美關係的「戰略模糊」已經逐漸轉為「戰略清晰」之際，世界各國應該把「一中政策」改成為「一中一台政策」。當然我們自己也應該準備好，美國及世界各國如果丟球過來的時候，我們要能夠穩穩地接住。我們也要認真考慮：未來應該把R O C改名為台灣，以免R O C和P R C混淆不清，阻礙台灣的國際外交？

威廉森說面對霸凌者，唯有堅定反制，才能嚇阻其行動。呼籲台灣不能太過「禮貌」，應更勇於發聲，主動尋求國際支持。他並強調「沉默不會讓世界遺忘你，反而是讓你的對手變本加厲」。他最後直言，「台灣並非中國，台灣就是台灣，是一個自由、獨立、主權的國家」。不要為了客氣，繼續模糊。

這是最好的建議，世界已經在覺醒，台灣人民更應該要覺醒。

（作者曾任國策顧問、立法委員、嘉義市長）

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