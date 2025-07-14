自由開講》「罰款當作經營成本？」Meta與數位治理荒謬劇！

◎ 范振家

當國際科技巨頭Meta（臉書母公司）因為廣告管理系統嚴重缺失，再度違反《詐欺犯罪危害防制條例》（俗稱打詐專法），被數位發展部祭出一千五百萬元重罰時，不僅台灣社會關注，外媒也大幅報導。然而，Meta的回應卻一如既往地雲淡風輕，「我們仍持續針對出現的問題努力改善」，還不忘強調廣告都經過驗證，彷彿罰款只是日常營運的營養午餐，毫無痛癢。

Meta因廣告管理系統嚴重缺失，再度違反《詐欺犯罪危害防制條例》，被數發部重罰1500萬元。（路透）

可嘆的是，Meta自專法施行以來，已累計被罰一千六百萬元，然其平台上的詐騙廣告依舊層出不窮，根據「網路詐騙通報查詢網」統計，Meta在四大平台中，詐騙訊息始終高居九成。所謂「驗證機制」，在現實面前淪為空談；所謂「持續改善」，只剩空洞口號。面對接二連三的罰鍰與限期改正，Meta的管理系統不進則退，不僅未能揭露廣告出資者資訊，更對台灣使用者資訊安全視若無睹。

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值得一提的是，數發部此次加重罰鍰，是基於《詐欺犯罪危害防制條例》第四十條第二項，認定Meta管理上已屬「系統性缺失，情節重大」。然而，這種加重處分看似嚴厲，實則顯露出台灣法規監理的無力感。Meta明知有多達二十三案等著被處分，卻能從容「等待裁決」；一個月來放任缺失繼續擴大，絲毫無動於衷。究其原因，是高額罰鍰對Meta而言，只是全球營收中的零頭，甚至可視為經營「不透明平台」的必備成本。

而數發部在宣示「從源頭管理」時，是否真的有做好功課？Meta旗下新開放廣告功能的Threads至今未納入管理項目，難道我們要等到詐騙在新平台全面爆發，才驚覺漏洞又多了一道？當平台創新速度遠超政府監管腳步時，官方若僅止於「加重罰鍰」自我安慰，難免淪為「治絲益棼」。Meta表面上配合查核，實則不痛不癢，台灣的法治權威與消費者安全，最終都將成為這場博弈下的犧牲品。



詐騙集團透過網路廣告平台大量投放投資詐騙廣告猖獗，刑事局統計114年第一季，通報Meta（臉書）下架投資詐騙廣告3萬6824則最多，其次Google下架投資詐騙廣告1576則。（圖：刑事局提供）

更諷刺的是，台灣民眾每天都能在Facebook上遇到各種購物、感情、投資詐騙，受害者層出不窮。社群平台的商業本質決定了其最大利益是廣告收入，廣告來源只要帶來營收，平台便睜一隻眼閉一隻眼，讓不肖業者有機可乘。數發部若仍幻想以罰鍰威嚇跨國科技公司，無異於蚍蜉撼樹，終將發現「罰款不痛不癢，改善遙遙無期」。

要真正保護台灣民眾資產安全，政府必須不再寄望於企業的「良心發現」，而應強化監管頻率與深度，增設資訊揭露義務，並將新興社群平台如Threads等納管。最重要的是，對於持續違規、態度消極的平台，除罰鍰外，應考慮暫停相關廣告功能，甚至限制其營運範圍，以真正痛擊企業底線。畢竟，只有讓巨頭「痛了」，社會才有機會安全。

Meta可以繼續發表無痛聲明，數發部也可以繼續加重罰鍰；但請不要再自欺欺人地以為這場罰款遊戲能換來平台自律。台灣社會真正需要的，是一個資訊公開、廣告來源可追溯且安全透明的數位環境，而不是讓民眾不斷在被詐風險中學習代價、政府與平台間僅以罰鍰金額高低作為治理成效的無盡循環！

（作者為管理學博士）

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