法操》趁獄友熟睡偷摸下體2分鐘 遭判7月

「強制」與「乘機」猥褻罪有什麼不同？

◎ 法操司想傳媒

（AI生成示意圖，取自貼文）

趁人之危絕對不是正人君子的行為，近期有則新聞報導指出去年，一名吳姓男子在牢房羈押期間，趁患有睡眠障礙的室友「阿強」（化名）服用安眠藥入睡後，將手伸進阿強褲內撫摸其生殖器。同房室友發現後立即向監所管理員反映，經調閱監視器證實吳男乘機猥褻阿強長達 2 分鐘。新北地方法院審理後，依乘機猥褻罪判處吳男有期徒刑 7 個月。



「強制」與「乘機」猥褻有什麼不同？



根據刑法第224條規定，強制性交是指行為人以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他足以違反被害人意願之方法，與被害人發生性交行為。所稱強暴，意思是指以身體力量對被害人施加直接物理強制，例如以利器威脅、捆綁、壓制等方式；脅迫，係指以立即施加危害之言語或行為，迫使被害人屈從，例如以不從即將遭受肢體傷害相威脅。



而恐嚇則是指以將來施加不利益的語言或行為，使被害人產生畏懼而就範，例如威脅其日後將承受報復；催眠術則指以影響意志之特殊技巧，使被害人失去自主判斷能力。上述各項手段，其成立與否，並不以被害人是否完全喪失反抗能力為必要條件，只要行為人所為違反被害人自由意志，就足以構成刑法上之強制性交行為。



而「乘機」猥褻則規定在第225條第2項規定，乘機性交是指行為人利用被害人因精神障礙、身體障礙、心智缺陷，或其他類似狀態，處於不能抗拒或不知抗拒之情形，與其發生性交行為。換言之，即行為人明知被害人因上開狀態喪失拒絕或辨識性交行為之能力，而趁機與其發生性交，例如乘被害人熟睡、喝醉酒、智能障礙等。本條要保護那些處於無法自我決定性交與否能力的人，其性交之同意不具法律效力，行為人乘機而為者，就構成犯罪。

因此，如果是加害人自己讓被害人無法反抗（比如用藥、施暴），然後趁這個時候發生猥褻行為，這就是強制猥褻；但如果被害人原本就因為其他原因（比如喝醉、昏倒）失去反抗能力，而加害人只是趁這個時機下手，那就屬於乘機猥褻。



法操也要提醒各位讀者，性犯罪是很嚴重的行為，不僅可能面臨牢獄之災，出獄後也要背負性犯罪者的標籤，切勿以身試法。

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本文經授權轉載自【法操】【刑法小教室】趁獄友熟睡偷摸下體2分鐘，遭判7月，「強制」與「乘機」猥褻罪有什麼不同？

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