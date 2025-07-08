名家分享～小笠原欣幸》成功罷逾10席 綠營才能翻轉國會

宏觀台灣民意格局，M型兩極化結構正在強化，賴總統支持、不支持勢均力敵，朝野支持率也呈現僵局，雙方均缺乏決定性因素。

◎ 小笠原欣幸

賴清德總統滿意度及罷免投票



1．賴總統滿意度

賴清德總統上任已逾一年。根據「美麗島國政民調」，賴總統施政滿意度去年大部分維持在50%以上。

美麗島國政民調，賴清德總統的支持率。 （參考美麗島民調，小笠原製作，取自貼文）

考慮到賴總統獲得的選票是40%，這樣的滿意度已屬不錯。

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自今年初以來總統滿意度開始下滑，但在3月大幅回升。這可以解讀為賴政府在「亞亞」事件後強化國家安全的政策獲得了支持。然而，4月滿意度大幅下降，不滿意度則大幅上升。這可以說是川普關稅衝擊對總統滿意度造成直接打擊，而且未能從中恢復過來。5月滿意度和不滿意勢均力敵，6月不滿意度則出現逆轉。 6月「美麗島民調」顯示，賴政府滿意度為44.7%，不滿為46.8%。

相較之下，台灣民意基金會的民調則呈現出略有不同的趨勢。基金會的總統滿意度從去年6月到今年6月一直維持在略低於50%的水準。

台灣民意基金會民調，賴清德總統的支持率。 （參考台灣民意基金會民調，小笠原製作，取自貼文）

11月份滿意度的下降很可能是受勞動部醜聞的影響。而不滿意度方面，也在4月川普宣布關稅後，大幅上升。不滿意度在5月曾一度下降，但在6月又有所回升。

比較這兩項民調，賴政府的滿意度呈現不同的趨勢，美麗島民調呈現下降趨勢，而基金會的民調則保持穩定，幾乎持平。然而，兩者的共同點在於，6月的不滿意度創下了政府上台以來的最高紀錄。這反映出賴總統的支持與反對正呈現兩極化的趨勢。

2．政黨支持率

根據台灣民意基金會的三黨民調，民進黨自去年1月以來一直以30-38%的支持率穩居第一，國民黨則以20-25%的支持率位居第二。民眾黨的支持率自去年1月大選後大幅下滑，但近期已止跌回升，維持在12-15%左右。 6月份，民進黨的支持率為35.9%，國民黨為20.2%，民眾黨為15.0%。

台灣民意基金會的三黨民調。 （參考台灣民意基金會民調，小笠原製作，取自貼文）

從三黨支持率的圖表來看，民進黨似乎佔有優勢，但事實並非如此。如果將國民黨和民眾黨合併而成的在野黨支持率與執政黨的支持率進行比較，就會發現執政黨和在野黨的支持率勢均力敵。在這種情況下，執政黨和在野黨都可以宣稱「我們得到了民意的支持」。在輿論的較量中，雙方都幾乎沒有妥協的動力，結果就是國會對峙持續不斷。

執政黨和在野黨的支持率變化。 （參考台灣民意基金會民調，小笠原製作，取自貼文）

3．台灣民眾黨

去年1月總統選舉中，時任民眾黨主席柯文哲以「超越藍綠」的號召贏得26%的選票，並在立委不分區取得22%的政黨票，成功吸引到那些對長期存在的藍綠衝突感到厭倦的年輕選民的支持。然而，新一屆立法院會期開始後，民眾黨選擇了「藍白合」，選擇與執政黨對抗的路線，導致其支持率明顯下滑。

此後，柯文哲主席因涉嫌貪污被羈押並被起訴。民眾黨稱其為「賴清德政府的司法迫害」，並持續抗議。黨內留下那些高度忠誠也要相信柯文哲的支持者（死忠柯粉），支持率也止跌。今年2月，黃國昌出任新主席，帶領民眾黨進行與執政黨對抗，直到今日。

從各政黨對賴總統的支持率來看，民眾黨的立場一目了然。 6月美麗島民調顯示，民進黨支持者對賴總統的滿意度為86.5%，不滿意度為10.5%；國民黨支持者對賴總統的滿意度為11.2%，不滿意度為85.0%，與預期相符。值得注意的是，民眾黨支持者對賴總統的滿意度為6.7%，不滿意度則高達90.2%，其反感程度高於國民黨支持者。

雖然民眾黨的支持基礎有所縮減，但黨的立場卻得到了純化，戰鬥力有所增強。自去年以來，網路上形成兩股鮮明的政治社群：一個是「青鳥」（支持綠營的年輕人），另一個是「小草」（支持白營的年輕人），彼此間一直存在著激烈的爭論。

4．選民對罷免的態度

7月26日，將舉行是否罷免24名國民黨立委的投票。首先，這次罷免投票的選區是國民黨候選人在去年選舉中勝出的選區，因此可以說國民黨在該選區的基本盤較強。依照「政治常識」，罷免投票成功的機率原本不高。然而，支持罷免的選民的投票意願被視為高於反對罷免的選民，因此投票結果難以預測。

罷免勝負最後在投票率，曙光花蓮志工舉牌宣傳罷免日期。（曙光花蓮提供）

此外，對執政黨支持者而言，如果罷免成功少於六位就是失敗的危機感一直強烈，而一些在野黨支持者則認為，即使罷免投票通過，只要在接下來的補選中保住席次即可，因此支持者和反對者對罷免投票的熱情存在差異。

罷免民調雖然備受關注，但大多數調查是在全台灣進行的。這其中包括與罷免投票無關選區的選民意向，因此在解讀罷免趨勢時需謹慎對待，不過，這些數據仍有助於了解社會氛圍。

根據台灣民意基金會的6月民調，35.9%的受訪者支持「大罷免」（將所有國民黨區域立委罷免），而57.7%的受訪者反對。台灣輿論普遍反對或疑慮「大罷免」，這一趨勢自3月以來基本沒有變化。單從這一點來看，罷免似乎不太可能成功，但正如前文所述，支持罷免的民眾投票意願更高，因此同意票和不同意票可視為勢均力敵。

此外，美麗島的6月民調也很有趣。調查問卷是：「下個月要舉辦國民黨立委罷免案的投票，有人說投同意罷免，台灣才會更有力量反抗中國共產黨，也有人說投同意罷免，會打擊在野黨立委監督政府的力量，您比較傾向哪一個看法」。

這項調查詢問民眾是否認同罷免團體提出的「罷免親中派立委」的論點，還是認同在野黨提出的「制衡政府」的論點。調查結果為：「投同意罷免台灣才會更有力量反抗中國共產黨」（34.9%）、「會打擊在野黨立委監督政府的力量」（33.0%）以及「未明確回答」（28.6%）。結果也相當接近，但可以推估，對「親中派立委」有危機感的人，可能投票意願較高。

另一方面，也有媒體針對個別選區進行民調。《鏡新聞》針對台北市的五個選區和新北市的六個選區進行調查，詢問各選區有投票意願的民眾，會投「同意」還是「不同意」票。調查結果顯示，在表示「一定會去投票」的民眾中，在幾個選區，支持罷免的人較多。然而，由於每個選區的樣本數約為300人，較少，因此解讀結果時需謹慎。

5．罷免投票勝負因素

宏觀台灣民意格局，M型兩極化結構正在強化，賴總統支持、不支持勢均力敵，朝野支持率也呈現僵局，雙方均缺乏決定性因素。微觀個別選區中，M型結構的哪一側將佔上風仍有不確定性。

朝野三個政黨對於賴清德總統的支持與不支持勢均力敵。（資料照）

回顧以往的民調，如果將罷免投票勝負因素簡單化，而拿出只有一個因素的話，可以說，支持罷免的一方將重點放在「罷免親中派立委」的論點上是較有利的。反對罷免的一方則將重點放在「透過罷免的手段推翻去年選舉結果是錯誤」的論點上，可以說是較有利的。當然，能否對對手的論點提出多麼有說服力的反駁也是關鍵。到目前為止，民意多數對罷免消極或疑慮，但在個別選區，罷免團體活動比較積極，國民黨則較為被動。

國民黨當初提出了「以罷制罷」的策略，但倉促反制卻造成連署書偽造案，成為重大失誤，導致針對民進黨立委的罷免案為零。這對國民黨造成了負面心理衝擊，也為罷免團體提供了動力。此後，國民黨試圖透過動員各自立委的後援會來提高支持者投票積極性，打算逆轉情勢。

由於民進黨支持者對罷免案的立場已趨明確，因此在最後階段，觀察重點將轉向國民黨支持者的投票意願能否顯著提升。

6．罷免投票勝負標準

對民進黨來說，最好的情況是將罷免成功數提高到兩位數，即十席以上。若罷免成功，真正的勝負將是隨後舉行的補選。罷免成功達到兩位數，才有希望贏得六場補選，也會點燃重新獲得立院過半數的期許。但，如果罷免成功達不到六席，就是非常嚴重的挫敗。

對國民黨來說，最好的情況是零罷免。即使罷免真的發生，如果能將罷免人數控制在五人以下，也算是事實上的勝利。如果罷免人數達到六人或以上，國民黨就需要緊急檢討其策略了。

民眾黨確定「反對惡意罷免」的立場，支持國民黨保住席次。民眾黨的八個立委均為不分區立委，不屬於罷免對象。因此，支持者的當事人意識稍微淡薄。另一方面，如果國民黨席數減少，民進黨重新獲得過半數的話，民眾黨八席的價值就會降低。對民眾黨而言，支持國民黨符合黨的利益。

對民進黨來說，最好的情況是將罷免成功數提高到兩位數。（資料照）

如果罷免成功的話，未來將由哪些人選來競選補選，成為各政陣營內部高度敏感的議題。民進黨、國民黨皆傾向迴避討論，避免影響到罷免投票。儘管如此，關於罷免後可能出現的情況，傳言也難免流傳。由於每個選區情況差異甚大，未來發展充滿不確定性。

整體而言，台灣政治正處於摸索之中逐步前進。

（作者為日本的政治學家，現任清大人文社會學院學士班榮譽講座教授）

本文經授權轉載自Yoshiyuki Ogasawara臉書

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