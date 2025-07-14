健康醫療網》台灣也瘋「西芹汁」 抗發炎還能排毒？營養師：8種人先不要跟風

高敏敏營養師指出，西芹確實具有抗氧化、抗發炎、消水腫、降血壓等功效，還有助於調節消化系統，促進身體代謝和肝臟排毒，但不是每個人都適合飲用。她提醒，腎功能不佳、體質偏寒、腸胃敏感、孕婦等8類人喝西芹汁反而可能影響健康，跟風前務必三思。

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高敏敏營養師指出，腎功能不佳、體質偏寒、腸胃敏感、孕婦等8類人喝西芹汁反而可能影響健康，跟風前務必三思。（取自貼文）

「西芹汁」風潮近期從歐美延燒至亞洲，成為社群媒體上爆紅的健康飲品。高敏敏營養師指出，西芹確實具有抗氧化、抗發炎、消水腫、降血壓等功效，還有助於調節消化系統，促進身體代謝和肝臟排毒，但不是每個人都適合飲用。她提醒，腎功能不佳、體質偏寒、腸胃敏感、孕婦等8類人喝西芹汁反而可能影響健康，跟風前務必三思。

西芹汁營養價值豐富 但不能取代正餐

根據美國克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）資料顯示，Amber Sommer營養師指出，一份10盎司的西芹汁就含有2克蛋白質、9克碳水化合物、0.5克脂肪、5克纖維和4克糖分，可提供維生素K、葉酸、鉀、維生素C等日常所需營養素。西芹中含有的黃酮類化合物，還能幫助減少體內發炎，苯酞類化合物則有助於放鬆血管壁肌肉、降低血壓。

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不過，當西芹被榨成汁時，會失去大部分的纖維，而纖維正是幫助人體產生飽足感、穩定血糖和降低膽固醇的重要成分，同時含糖量增高。Sommer營養師也提醒，只靠西芹汁無法讓身體攝取充足的營養素，長期下來可能導致疲勞、脫水、頭痛、易怒等問題，因此不建議用西芹汁取代正餐。

8類人飲用需謹慎 先問問醫師或營養師！

高敏敏營養師也點名8種不適合飲用西芹汁的族群：

腎功能不佳或需限鉀者：西芹的含鉀量不低，每100克就含有240毫克，對於腎功能不好、鉀代謝能力差的人來說，過量攝取可能影響心律。有家族腎病史的人也建議先諮詢營養師意見。

腎結石體質者：西芹含有草酸，容易與體內的鈣結合形成結石，有腎結石病史的人應該避免飲用。

服用抗凝血藥物者：西芹富含維生素K，可能干擾藥效，增加出血風險。

體質偏寒、容易手腳冰冷的人：西芹性寒，具有利尿降火的特性，寒性體質者飲用過多，反而會讓身體更加虛寒疲憊。

過敏體質者：西芹與芹菜、香菜同屬一科，容易誘發過敏、氣喘、皮疹、喉癢等不適。

經期易痛的女性：生理期時吃太多寒性蔬果會加劇經痛症狀，並可能導致血塊增加。

孕婦：西芹種子可能刺激子宮收縮，不建議在懷孕期間長期大量飲用。

胃潰瘍或腸胃敏感者：西芹屬於高纖維且具刺激性的蔬菜，可能導致腹脹、腹痛等腸胃不適症狀。

「天然不代表人人都適合，先搞懂自己的體質，再來跟風也不遲！」高敏敏營養師提醒，上述族群在嘗試飲用西芹汁前請務必先尋求醫師或營養師的專業意見，喝得安心才是真正的健康。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導 台灣也瘋「西芹汁」 抗發炎還能排毒？營養師：8種人先不要跟風

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