自由開講》「兩岸和平統一」只是幌子 包裹被併吞的糖衣

◎ 陳啟濃

馬英九日前訪問中國提到所謂的「兩岸和平民主統一」，雖然標榜和平與民主，但重點還是在統一。可見在馬英九的思維裡，台灣本來就是中國的一部分，實現「祖國」的統一，一直是他的父親留給他的宏大「願望」。當年馬英九選台北市長，讓李登輝舉起他的手高喊「我是台灣人」，只是言不由衷為了騙取台灣人的選票。

前總統馬英九（左）日前訪問中國，主張「兩岸和平民主統一」。右為中國全國政協主席王滬寧。（資料照，馬英九基金會提供）

想要和平一定要有足夠的武力嚇阻力量，才能夠阻擋中共併吞台灣的念頭。和平不是談出來的，而是要靠自己的實力來捍衛。所以跟中共談和平是痴人做夢，立法院應該要通過足夠的國防經費，才有條件維護台灣的和平。

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至於民主本來就不是中共的文化，中共的政權是靠「打來的」，爭取人民的信任是用「騙來的」，而且是邊談邊打邊騙，主要力量還是集中在武力奪權。所以期待中共改革為民主體制，還不如期待共產黨瓦解，中國的民主還有可能，還要更為實際。

馬英九只是用和平與民主來包裹統一，本質是想統一，卻用民主與和平的糖衣，當作統一的華麗裝飾。再說「統一」是因分裂後再合併，台灣從來不屬中華人民共和國，又談何「統一」，用「併吞」還比較實際。所以根本不必談用什麼制度統一，或是誰統一誰，這些說法都不符合事實。

馬英九到現在還堅持所謂的「一個中國」，還欺騙台灣人「各自表述」，習近平都講得很直白了，「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」。習近平比馬英九誠實，至少他沒欺騙台灣人，只是他沒有實力武力奪取台灣。

（作者為政治評論員）

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