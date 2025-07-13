自由開講》全球和平指數 台灣名列「前段班」

◎ 常遇秋

根據《自由時報—自由財經》「台灣前段班！入列全球最和平國家名次曝 『這國』首當吊車尾」報導，澳洲知名智庫「人類願景」發布2025年全球和平指數（2025 Global Peace Index），在全球163個國家中，冰島不負眾望，勇奪第1名，俄羅斯則是敬陪末座。

台灣位居第40名，名列「前段班」，這令國人欣喜若狂。

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2025年最新全球和平指數，台灣位居第40名。（法新社檔案照）

台灣面臨中國的戰機與軍艦不斷侵擾威脅，在163個國家與地區中排名第40，還勝過南韓和中國，這令國人欣喜若狂，感到不可思議。

全球和平指數的評分根據，是以「社會安全與治安」、「國內外持續衝突」以及「軍事化程度」等三大領域的23項定性與定量指標，每項指標評分為1到5分，分數愈低，和平程度愈高。

根據《全球和平指數》（GPI）2025年報告，筆者有幾點看法：

首先，在「社會安全與治安」領域，是台灣的強項，感謝警察與熱心民眾，讓台灣成為安全的家。台灣在社會安全與治安方面一直備受肯定，也被多項國際評比譽為全球「最安全」的地方之一，許多外國人都想遷居台灣。

在國際評比方面，Numbeo.com於2020年票選結果，台灣是「全世界第2安全的地方」，在InterNations網站評比中，台灣連續三年蟬聯「全球最佳旅遊地第一名」。

台灣在Numbeo（全球資料庫）於2025年3月所發布的「全球安全指數」，考量居民和遊客在步行時的「安全感，以及整體犯罪水平，台灣在全球147個國家與地區中，台灣「安全指數排名第4」，甚至領先新加坡（第9名）和日本（第10名）等亞洲國家，舉國同歡，這是國際認證的榮耀。

台灣應持續強化國防武力，以求自保，並產生對外嚇阻力，降低外敵侵犯的意圖。圖為海軍海鋒大隊發射雄三飛彈畫面。（資料照，國防部提供）



其次，台灣在「持續衝突」領域，排名第66名，整體排名仍處於「前段班」，這不意外。筆者建議，台灣應持續強化國防武力，以求自保，並產生對外嚇阻力，降低外敵侵犯的意圖；在國內可與反對黨持續溝通，尋求共識，減少國內的衝突。

最後，台灣在「軍事化程度」領域，排名是第86名，這是兩難的抉擇。在2025年的《全球軍力排行榜》中，台灣的軍力「排名第22名」，這代表台灣武力，外敵不敢輕易侵犯，這是「台灣自保」的策略。

（作者為教育人員）

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