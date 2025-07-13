晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》全球和平指數 台灣名列「前段班」

2025/07/13 11:30

◎ 常遇秋

根據《自由時報—自由財經》「台灣前段班！入列全球最和平國家名次曝 『這國』首當吊車尾」報導，澳洲知名智庫「人類願景」發布2025年全球和平指數（2025 Global Peace Index），在全球163個國家中，冰島不負眾望，勇奪第1名，俄羅斯則是敬陪末座。

台灣位居第40名，名列「前段班」，這令國人欣喜若狂。

2025年最新全球和平指數，台灣位居第40名。（法新社檔案照）2025年最新全球和平指數，台灣位居第40名。（法新社檔案照）

台灣面臨中國的戰機與軍艦不斷侵擾威脅，在163個國家與地區中排名第40，還勝過南韓和中國，這令國人欣喜若狂，感到不可思議。

全球和平指數的評分根據，是以「社會安全與治安」、「國內外持續衝突」以及「軍事化程度」等三大領域的23項定性與定量指標，每項指標評分為1到5分，分數愈低，和平程度愈高。

根據《全球和平指數》（GPI）2025年報告，筆者有幾點看法：

首先，在「社會安全與治安」領域，是台灣的強項，感謝警察與熱心民眾，讓台灣成為安全的家。台灣在社會安全與治安方面一直備受肯定，也被多項國際評比譽為全球「最安全」的地方之一，許多外國人都想遷居台灣

在國際評比方面，Numbeo.com於2020年票選結果，台灣是「全世界第2安全的地方」，在InterNations網站評比中，台灣連續三年蟬聯「全球最佳旅遊地第一名」。

台灣在Numbeo（全球資料庫）於2025年3月所發布的「全球安全指數」，考量居民和遊客在步行時的「安全感，以及整體犯罪水平，台灣在全球147個國家與地區中，台灣「安全指數排名第4」，甚至領先新加坡（第9名）和日本（第10名）等亞洲國家，舉國同歡，這是國際認證的榮耀。

自由開講》全球和平指數 台灣名列「前段班」台灣應持續強化國防武力，以求自保，並產生對外嚇阻力，降低外敵侵犯的意圖。圖為海軍海鋒大隊發射雄三飛彈畫面。（資料照，國防部提供）

其次，台灣在「持續衝突」領域，排名第66名，整體排名仍處於「前段班」，這不意外。筆者建議，台灣應持續強化國防武力，以求自保，並產生對外嚇阻力，降低外敵侵犯的意圖；在國內可與反對黨持續溝通，尋求共識，減少國內的衝突

最後，台灣在「軍事化程度」領域，排名是第86名，這是兩難的抉擇。在2025年的《全球軍力排行榜》中，台灣的軍力「排名第22名」，這代表台灣武力，外敵不敢輕易侵犯，這是「台灣自保」的策略。

（作者為教育人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書