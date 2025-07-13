自由開講》衛福部重視聘雇護理師勞權 那公職護理師呢？

◎ 陳西

報載，有鑑於醫院違反勞基法案件頻傳，勞動部日前宣布，自今年八月起，醫學中心、區域醫院將比照上市櫃公司標準，只要違反勞基法的工資工時等規定，將加重罰鍰，罰鍰金額從新台幣五萬元起跳。

內人在醫學中心擔任公職護理師，筆者聽聞後一則以喜、一則以憂，喜的是醫院適用勞基法的護理師，工作環境將會更為友善，憂的是，公職護理師的工作環境將會更為惡劣，因為醫院為避免被罰款，對於適用勞基法的護理師將會被正常排班，每天八小時正常上下班，不用加班，這樣就不會有超時工作和加班費未給足額的問題。

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醫學中心與區域醫院等大型醫療機構違反「勞動基準法」的行為，8月起比照上市櫃企業標準從嚴開罰。示意圖。（資料照）

反觀公職護理師，就必須彌補剩下來的空檔時間。依照《公務員服務法》第12條，「公務員應依法定時間辦公，不得遲到早退，每日辦公時數為八小時，每週辦公總時數為四十小時，每週應有二日之休息日。」醫院絕對會遵守「每週休息二日」、「每日加班不得超過十二小時」、「每月不得超過六十小時」、「至少應有連續十一小時之休息時間」的規定，但卻也變相衍生出「花花班」，像是早上七時上班、中午十二時休息至十五時，然後接續上班至十八時，甚至到廿二時，這樣每日時數就不會超過十二小時。

另外公職護理師的加班費明顯偏低，以《勞基法》的規定是，平日加班費通常是正常工資的1.33倍，休息日的加班費通常是正常工資的1.66倍，國定假日工作的加班費通常是正常工資的2倍；而公務員則是按月支薪俸、專業加給二項之總和，除以240，以工作十五年的公職護理師計算，每小時加班費約為一百七十五元，比最低時薪一百九十元還少，因此公職護理師寧可不加班，但被迫加班，而補休的時數也補不完，只好領取偏低的加班費。

筆者建議，衛福部不應獨厚醫學中心、區域醫院的約聘雇人員，應該要讓所有的護理人員一體適用，唯有提高公職護理師的加班費，並且取消不合人性的「花花班」，讓公職護理師的工作時數能夠正常化，並且得到合理的足額加班費，才能讓公職護理師安心且願意待在醫院繼續工作。

（作者為大學生輔人員）

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