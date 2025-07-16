自由開講》中國掌控與武器化 恐加速「AI爆走」

◎ 郭索

近來揭露的中國人工智慧公司DeepSeek疑似遭納入軍用事件，再次證明中共政權將AI（人工智慧）視為政權工具而非科技福祉的態度。從軍事應用、數據濫用，到出口管制的繞道操作，這不僅是單一企業的問題，而是一場科技倫理與國際秩序的系統性挑戰。當AI技術被中共掌控與武器化，我們恐怕正目睹一場「AI爆走」的序幕。

DeepSeek為一家先進的AI公司，實則背後與中國解放軍及情報機構互通有無。（彭博檔案照）

DeepSeek表面是一家先進的AI公司，實則背後與中國解放軍及情報機構互通有無。美方情報指出，該公司曾在150多份軍方採購文件中出現，其產品與服務已滲透軍事體系。而中國法律本就要求企業對政府有無條件的數據共享義務，當DeepSeek與政府分享外國用戶資料時，這已經不只是資訊道德問題，而是赤裸的情報戰行為。任何與其互動的個人或國家，都可能在不知不覺中被納入中共監控網絡。

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更令人警惕的是，該公司利用東南亞的空殼公司與雲端中心遠端調用美國禁運的AI晶片，意圖規避出口限制。這種行為並非孤例，而是中共慣用的「假商業、真軍事」策略之一。當技術發展的過程不再受制於合法與透明，而是以欺騙與繞道作為基本操作，世界將被迫面對一個以虛假包裝武力的極權AI體系。

與中國、伊朗和其他外國政府有關的駭客正使用新的AI技術來加強針對美國和全球目標的網路攻擊。（彭博檔案照）

即便如此，DeepSeek並未被列入美方黑名單，這反映出自由世界在面對科技滲透與灰色地帶操作時仍顯遲鈍。在缺乏強力制裁與聯合機制下，中共對AI技術的軍事化腳步恐將加速。此類技術一旦進入戰場，將不再只是輔助工具，而可能成為資訊戰、心理戰甚至無人作戰的核心推手。AI的「去人性化」特質，正是中共所嚮往的控管手段。

當生成式AI被賦予監控人民、偵查敵情、操縱輿論等任務，它不再是提升生活品質的科技成果，而是中共政權擴權的利器。這不是科技發展的必然，而是極權體制對技術的扭曲。中共對AI的運用邏輯，是將所有工具都轉化為政權生存與統治延續的手段，不惜犧牲倫理與規範。當AI技術在中共體制下全面武器化，勢必加劇全球科技分裂與安全對峙。

國際社會若仍對此視若無睹，終將在未來面對一個操控AI話語權、散播虛假資訊、監控異己思想的數位獨裁體。AI應是服務人類的工具，而非政權武器；而我們此刻所忽視的，將在未來以更沉重的代價回報。中共AI的軍事化路徑，絕非單純的技術進步，而是另一次全球民主陣營對極權擴張的嚴峻考驗。

（作者為自由業）

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