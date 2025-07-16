晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中國掌控與武器化 恐加速「AI爆走」

2025/07/16 20:00

◎ 郭索

近來揭露的中國人工智慧公司DeepSeek疑似遭納入軍用事件，再次證明中共政權將AI（人工智慧）視為政權工具而非科技福祉的態度。從軍事應用、數據濫用，到出口管制的繞道操作，這不僅是單一企業的問題，而是一場科技倫理與國際秩序的系統性挑戰。當AI技術被中共掌控與武器化，我們恐怕正目睹一場「AI爆走」的序幕。

DeepSeek為一家先進的AI公司，實則背後與中國解放軍及情報機構互通有無。（彭博檔案照）DeepSeek為一家先進的AI公司，實則背後與中國解放軍及情報機構互通有無。（彭博檔案照）

DeepSeek表面是一家先進的AI公司，實則背後與中國解放軍及情報機構互通有無。美方情報指出，該公司曾在150多份軍方採購文件中出現，其產品與服務已滲透軍事體系。而中國法律本就要求企業對政府有無條件的數據共享義務，當DeepSeek與政府分享外國用戶資料時，這已經不只是資訊道德問題，而是赤裸的情報戰行為。任何與其互動的個人或國家，都可能在不知不覺中被納入中共監控網絡。

更令人警惕的是，該公司利用東南亞的空殼公司與雲端中心遠端調用美國禁運的AI晶片，意圖規避出口限制。這種行為並非孤例，而是中共慣用的「假商業、真軍事」策略之一。當技術發展的過程不再受制於合法與透明，而是以欺騙與繞道作為基本操作，世界將被迫面對一個以虛假包裝武力的極權AI體系。

與中國、伊朗和其他外國政府有關的駭客正使用新的AI技術來加強針對美國和全球目標的網路攻擊。（彭博檔案照）與中國、伊朗和其他外國政府有關的駭客正使用新的AI技術來加強針對美國和全球目標的網路攻擊。（彭博檔案照）

即便如此，DeepSeek並未被列入美方黑名單，這反映出自由世界在面對科技滲透與灰色地帶操作時仍顯遲鈍。在缺乏強力制裁與聯合機制下，中共對AI技術的軍事化腳步恐將加速。此類技術一旦進入戰場，將不再只是輔助工具，而可能成為資訊戰、心理戰甚至無人作戰的核心推手。AI的「去人性化」特質，正是中共所嚮往的控管手段。

當生成式AI被賦予監控人民、偵查敵情、操縱輿論等任務，它不再是提升生活品質的科技成果，而是中共政權擴權的利器。這不是科技發展的必然，而是極權體制對技術的扭曲。中共對AI的運用邏輯，是將所有工具都轉化為政權生存與統治延續的手段，不惜犧牲倫理與規範。當AI技術在中共體制下全面武器化，勢必加劇全球科技分裂與安全對峙。

國際社會若仍對此視若無睹，終將在未來面對一個操控AI話語權、散播虛假資訊、監控異己思想的數位獨裁體。AI應是服務人類的工具，而非政權武器；而我們此刻所忽視的，將在未來以更沉重的代價回報。中共AI的軍事化路徑，絕非單純的技術進步，而是另一次全球民主陣營對極權擴張的嚴峻考驗。
（作者為自由業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書