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自由開講》用文化說自己的故事，讓台灣站穩世界的座標

2025/07/13 13:00

◎ 劉品妡

近期台灣政治焦點集中於立法院紛擾與罷免，但另一場無聲戰線，文化與敘事的對抗正悄悄改變台灣。中國不只以軍演威嚇，更透過短影音、社群平台與流行語滲透台灣人的日常認知，也影響國際社會看待台灣的視角

中國對台灣的打壓從未間斷，文化領域更是不容忽視的戰場。今年五月，台灣文學作品參加布拉格國際書展時，中方施壓要求撤除台灣國旗。長期以來，許多公開支持台灣的藝人遭封殺、作品下架，甚至被全面封鎖。創作若要進入中國市場，必須符合所謂「正確價值觀」，這些標準出於政治考量。一旦創作自由必須審查，人們便無法真實表達自我，文化不再是自由的表達，而是統治工具的延伸。

今年五月布拉格國際書展，長期譯介推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社參展，以多部作品展現台灣文學多元風貌，卻傳出中方施壓要求撤除台灣國旗。（中央社）今年五月布拉格國際書展，長期譯介推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社參展，以多部作品展現台灣文學多元風貌，卻傳出中方施壓要求撤除台灣國旗。（中央社）

更須警惕的是，中國以「文化交流」、「學術研討」和「青年參訪」等名義包裝統戰，這些表面無害的活動，潛移默化影響台灣社會對中國的認同。這種軟性入侵悄無聲息，影響深遠。

因此，我們必須重新認識文化在國家戰略中的地位。一個國家能否讓世界理解自身，不靠高聲宣傳，而是透過文化傳遞的價值。文化使民主被感受、自由被理解，也讓台灣的存在不需經中國轉譯

近年來，台灣在國際文化舞台上逐漸被看見。作家楊双子屢獲國際肯定，多位作家的作品也售出海外版權，如李佳瑩的《進烤箱的日子》。今年首爾國際書展邀請台灣為主題國，顯示文學創作正成為世界理解台灣的重要力量。

首爾國際書展今年首度邀請台灣擔任主題國，開幕首日，台灣館人潮絡繹不絕。（文策院提供）首爾國際書展今年首度邀請台灣擔任主題國，開幕首日，台灣館人潮絡繹不絕。（文策院提供）

捷克也是台灣重要的文化夥伴。從去年的「作家閱讀月」到今年的 Czech Music Crossroads 音樂節，台灣接連成為主角。國立台灣博物館與捷克多家博物館合作策展，故宮博物院也與捷克國家博物館簽署 MOU，即將展開展品交流。

在中國持續輸出單一敘事、包裝文化統戰的情勢下，台灣更不能輕忽自己的文化實力。文化外交、國際合作與創作生態，需要更多制度支持，納入國家長遠發展與安全戰略。不是每一場戰爭都有槍聲，但文化的戰線從未中斷。而這條戰線，台灣絕不能缺席

（作者為立法委員國會助理）

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