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自由開講》葉霸老師挺罷免 喚醒台灣人守護民主

2025/07/16 08:30

◎ 陳啟濃

葉霸老師在花蓮公民團體罷免傅崐萁起了很大作用，現在繼續勤走各縣市，鼓吹罷免親共立委。正由於葉老師一生對教育的付出，以及她強烈的台灣意識，對民眾來說更有影響力

葉霸老師鼓吹罷免親共立委，提醒民眾共同守護台灣民主自由。（資料照）葉霸老師鼓吹罷免親共立委，提醒民眾共同守護台灣民主自由。（資料照）

因為以近八十高齡退休多年的人生階段，大部分的退休老師都是天天遊山玩水，或是含飴弄孫，誰願意像葉老師這樣為了政治理念拋頭露面，還要跟不同陣營的狂熱份子對抗。

再說以她的時代，教育界可說都是國民黨的支持者，加上蔡英文執政時改革退休制度，大部分的退休老師，對於民進黨都是咬牙切齒。然而葉老師很清楚，罷免親共立委，是清除國會的國家毒瘤，是大是大非的工程，跟支持民進黨根本是不能相提並論的事。

最重要的是，葉老師以前對教育對學生的無私付出，讓她現在選擇挺身而出，更具有說服力，因為她從年輕到現在，所做所為都是為了別人著想，總是不計個人的得失與利益。她對學生的勉勵叮嚀的話，不是只有「努力讀書」，還要求學生要「孝敬尊長」、「常常運動」與「確實做好環境保育」。

比起同時代的老師，天天盯著學生的成績，甚至不把生活教育看在眼裡，許多還在學校保留教學重點，要學生花錢到家裡補習，葉老師總是選擇燃燒自己，照亮別人。

正是葉霸老師超然獨立的政治態度，以及對學生無私的照顧奉獻，她現在站出來，全心說服台灣人支持大罷免，才會有如暮鼓晨鐘，能夠警醒台灣人守護民主自由的決心

（作者為資深教育人員）

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