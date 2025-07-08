自由開講》防災型都更缺乏針對性 災後重建面臨重大挑戰

◎ 郭良蕙

防災型都市更新政策的目標是提升城市的抗災能力，尤其是針對老舊建築進行重建和改造，以增強安全性。但以現行的執行效果顯示，許多城市在災害風險評估方面仍存在不足，例如：有些區域仍然無法抵禦極端暴雨或地基不穩，未能準確識別出哪些區域和設施最容易受到災害影響？這導致防災型都市更新的規劃缺乏針對性，從而影響實施效果和長期效益。

防災型都市更新的目標是提升城市抗災能力，以抵禦極端暴雨或地基不穩等災害發生。圖為2024年7月凱米颱風暴雨襲擊，南投竹山有透天社區擋土牆流失，地基下陷逾1公尺，緊急撤離住戶。（竹山鎮公所提供）

防災型都市更新需要依賴先進的技術支持，例如：災害預測技術、抗震抗風設計和智慧化建設等。然而，即便防災設施得到了有效建設，災後的恢復過程仍然面臨諸多挑戰，如何將災後重建與長期的都市更新計畫有效結合，仍然是許多城市亟待解決的難題。

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一般來說，防災型都市更新會聚焦於災害風險較高的區域或關鍵基礎設施集中的地區，在水災問題上，會有相應的綠化與排水設施規劃，對於易受地震波影響的土壤結構（例如：軟土區）要特別謹慎，可能需要進行加固處理，且必須確保疏散路徑暢通無阻。

建議地方政府在制定防災型都市更新政策時，應先評估所轄地區的災害特性與調適需求，並根據評估結果確定應達成的具體目標。針對這些目標，應設計相應的行動方案。例如：在更新後單元規劃及建築設計時，誘導將權利關係人集中於安全或抗災性、回復力較高之位置。

另提高防災型都市更新中新建及翻修建築物的抗災設計標準，尤其在抗震、抗風、抗水災等方面加強要求。同時，應鼓勵居民在都市更新準備階段積極參與防災與應急規劃，並建立社區自助與互助機制，社區間的合作將有助於災難發生時提供更高效的應對與恢復支持，從而提升防災型都市更新的實質成效。



（作者為自由業）

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