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自由開講》國民黨反罷 為何沒有公民志工來相挺？

2025/07/07 17:00

◎ 黃秀錦

國民黨為何沒有公民團體相挺？這是一個大哉問，幾乎從大罷免開始，這是許多人心中的疑問，公民為何自動集結成為罷免團體，自己推舉領銜人、發言人，還興致高昂的為罷團命名，目標都是要罷免國民黨立委，像是：

山除薇害、港湖除銹、板橋大刪元、桃園罷牛、全力一擊、萬罷了沒、罷呂清玲、罷鈐反中、all罷馬、去游除垢、解顏行動、廢翔行動、斷健行動、敲羅行動、拔丁開工、挫賓行動、拔傅行動等等有趣梗名。為什麼沒有志工主動要罷免民進黨立委？

大罷免是由公民自動發起集結的社會運動，目標是罷免毀憲亂政、親中毀台的國民黨立委。（資料照）大罷免是由公民自動發起集結的社會運動，目標是罷免毀憲亂政、親中毀台的國民黨立委。（資料照）

即使國民黨和民眾黨在立法院惹了眾怒，他們還是不相信有人會從冬天到夏天的站街頭擺攤搞罷免，因此藍營支持者開始用難聽的話罵這些人是綠蛆、是綠營側翼，拿錢來做違背良心的事情，越罵越難聽，「罷你去XX啦」、「垃圾鬼人」、「X破你娘」，並指志工林阿姨「你不要整天在那邊自慰，在那邊幻想，自慰說台灣要獨立…，那是一種自慰的想法」。

令人難以置信的是，國民黨立委沒有人呼籲支持者理性，而是跟上去罵這些公民團體！林沛祥譏諷志工是「狗吃壞肚子拉出來的東西」，是社會邊緣人，這些邊緣人哪有資格來罷免他們社會百分之一的菁英份子啊？馬文君被二階連署逼急了就說志工是福壽螺，看到罷團擺攤讓她想到福壽螺入侵造成社會環境危害。

國民黨不分區立委謝龍介當街噴粗話，嗆罷團志工「生兒子沒屁眼」，罷團痛批謝沒水準！

國民黨立委謝龍介日前在為同黨台中立委羅廷瑋宣講時，對罷羅的志工說出「生兒子沒屁X」羞辱言詞。（資料照，翻攝自臉書Mr.柯學先生）國民黨立委謝龍介日前在為同黨台中立委羅廷瑋宣講時，對罷羅的志工說出「生兒子沒屁X」羞辱言詞。（資料照，翻攝自臉書Mr.柯學先生）

國民黨彷彿漂浮在台灣社會的另一個平行時空，他們的意識裡沒有志工，這種不要錢只要國家社會好的人種，這種無論刮風下雨都堅持自己的國家自己救的公民，為什麼呢？

一階、二階連署書陸續送件之後，極端的藍營支持者開始心慌，除了謾罵推擠志工之外，也使出黑社會手段，開始出現威脅恐嚇，例如「基隆絕沛」網紅志工皮筋兒的女兒人身安全遭恐嚇，威脅要讓皮筋兒下課時接不到女兒，幾天後皮筋兒接女兒放學停等紅綠燈時，就發生被計程車兩度追撞事件。

民進黨新北市議員陳乃瑜也在節目中表示，從罷免案發動初期即頻遭地方人士威脅。有人約她到「堂口」喝茶，桌上直接擺滿罷免書，語帶警告：「你小孩念哪間國小的，要注意安全，我這不是恐嚇，是為你好。」

台北市議員許淑華日前接獲署名「sgqpcsiw1423400」寄發的恐嚇信件，揚言要對經常在街頭參加活動的許淑華施行斬首行動。

台北市議員許淑華收到一封恐嚇信件，內容為「要將她當眾割喉並展開無差別屠殺」等，許淑華第一時間已報警。（擷取自許淑華臉書粉絲頁）台北市議員許淑華收到一封恐嚇信件，內容為「要將她當眾割喉並展開無差別屠殺」等，許淑華第一時間已報警。（擷取自許淑華臉書粉絲頁）

緊接著6月中旬，恐嚇加劇，具有天道盟黑幫背景的周姓男子邀約「拔羅波」領銜人吳柏瑋餐會，席間周男更直言，希望他不要再進行罷免案連署；後續又被周男找去新店區的公司「喝茶」，過程中周男曾屢露口風請領銜人別再繼續補件，並委婉暗示如果持續，將有可能發生不利於他的事情。吳柏瑋心生畏懼，擔心自身安危，在臉書發出「不自殺聲明」，引發社會譁然。

接著就發生李正皓被潑辣椒水事件、知名政治評論員李正皓6月19日錄影結束後，準備開車離開時，突然被一名21歲吳姓男子攔下，並噴灑辣椒水攻擊；內湖警方將其逮捕後，吳男到坦承是天道盟分子，檢警6月23日追查幕後主嫌，繼續逮捕天道盟涉案3成員。

天道盟黑幫人士介入，背後有沒有國共合作的影子？特意針對大罷免這場戰役當中，具有關鍵發言權的意見領袖，一個個加以施暴打擊？

日本知名學者松田康博被問及「國民黨為何沒有公民團體，來支持它反罷免？」

松田康博說，台灣歷史上所有的公民團體，都是為了抵抗國民黨的獨裁而奮鬥的。他說國民黨本身就有黑幫啊，例如竹聯幫

日本知名學者松田康博認為，台灣歷史上所有的公民團體，都是為了抵抗國民黨的獨裁而奮鬥的。（資料照）日本知名學者松田康博認為，台灣歷史上所有的公民團體，都是為了抵抗國民黨的獨裁而奮鬥的。（資料照）

其實更早的蔣介石時代，他與上海黑幫—青幫之間即存在複雜的關係。青幫曾是蔣介石的重要財政支持者，尤其在他1915年至1923年間於上海生活期間，青幫成員為他提供了經濟支持。此外，青幫也在蔣介石領導的國民革命軍中扮演了一定角色，例如在1927年4月12日，蔣介石利用青幫與其他幫派發動「清黨」，在上海進行了對親共罷工者的鎮壓，造成中國共產黨及其支持者，大量人員傷亡，史稱四一二事件。

台大社會系教授林國明進一步指出，台灣重要的社會運動，近的像是「多元性別」和「婚姻平權」，國民黨是站在對立面的。台灣執政的民進黨於2019年通過同性婚姻法案，使台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，再度彰顯台灣是一個民主自由、多元價值的國家。因此公民團體不斷努力，認同的進步價值，是貼近民進黨的！

國民黨出來號召連署的青壯代黨工，一開始就充滿了算計，目標是爭取黨提名參選公職。圖為國民黨「罷雙吳」領銜人賴苡任（左）、李孝亮（右）。（資料照）國民黨出來號召連署的青壯代黨工，一開始就充滿了算計，目標是爭取黨提名參選公職。圖為國民黨「罷雙吳」領銜人賴苡任（左）、李孝亮（右）。（資料照）

事實證明，國民黨沒有志工，只有黨工，他們聽命於上級，是真正領薪水或拿錢辦事的人。林國明說，偏偏國民黨沒有黨產了，能養的黨工，能叫喚的黨工越來越少了。抄一張連署書只有微薄的2、3元，有時候還要自備藍、黑兩枝原子筆。如果沒有精神價值召喚，又沒有利益驅動，黨工怎麼會站到街頭一張一張收取連署書？而出來號召連署的青壯代黨工，一開始就充滿了算計，爾虞我詐，目標是爭取黨提名參選公職。

國民黨已經淪為沒有靈魂的政黨，才會對共產黨老大哥的招手毫無招架之力，趁著大罷免送他上路吧，免得中了病毒回頭危害台灣社會。

（作者為政治工作者）

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