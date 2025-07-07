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曹興誠八不居士》賴總統造成大罷免的逆轉？

賴總統也應該指出，目前立法院內的藍白立委，全部聽命於傅崐萁，那才是獨裁。藍白仗著多數，通過法案時，手段蠻橫，完全無視程序正義，也是獨裁。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/07/07 13:00

◎ 曹興誠

近日有些親藍媒體依據他們所做的民調，聲稱罷免不會成功。

有些人因此分析，民調反轉的原因，是賴總統的團結十講，內容不當，引起反彈。

賴清德總統近日展開「團結十講」遭質疑影響大罷免。（取自總統府直播）賴清德總統近日展開「團結十講」遭質疑影響大罷免。（取自總統府直播）

我不覺得情況有那麼嚴重。不過賴總統的演講，有些「離題」，倒是真的。

這次大罷免的原因，是藍白兩黨立委公然親共賣台，想癱瘓台灣的國防、民防、外交和內政，以減少中共犯台的阻力，進而內應共軍跨海來犯。台灣公民知道國安面臨危機，所以起而驅逐國會的親共內奸

面對親共賣台的指控，藍白立委無力反駁或說明，只好大打烏賊戰術，把大罷免扭曲成所謂「賴清德想消滅在野黨，實施獨裁」。

所以賴總統應該公開說明，民進黨是民主政黨，意見多元、派系林立，根本缺乏獨裁的DNA。黨內尚且無法獨裁，怎可能實施國家級的獨裁？

賴總統也應該指出，目前立法院內的藍白立委，全部聽命於傅崐萁，那才是獨裁。藍白仗著多數，通過法案時，手段蠻橫，完全無視程序正義，也是獨裁

立法院藍白立委，全部聽命於傅崐萁，仗著多數，通過法案時，手段蠻橫，完全無視程序正義，才是獨裁。（資料照）立法院藍白立委，全部聽命於傅崐萁，仗著多數，通過法案時，手段蠻橫，完全無視程序正義，才是獨裁。（資料照）

賴總統也許認爲，直接參與大罷免有失總統的身分；但若自持身分，任由親共黨團對自己扭曲事實、惡意誹謗，那也未免過度謙讓

需知中共是爬蟲，牠們的反應只有兩種，ㄧ為欺善，二為怕惡。我們表示善良，牠們反而會認為我們人善可欺，更加咄咄逼人。

我們不期待賴總統出來為罷團站台，但期盼賴總統能加入抗共保台的論述，畢竟國安是總統最重要的職責

（作者為聯電創辦人）


本文經授權轉載自曹興誠臉書

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