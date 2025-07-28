自由開講》從共諜頻傳到政要赴中 誰來畫國安紅線？

◎蕭國安

台灣的國家安全，已進入一個前所未有的危險時刻。而這場危機的可怕之處在於：它不是在爆炸聲中才讓人警覺，而是在一片靜默中、一點一滴地腐蝕社會根基。近期接連破獲的共諜案件，再次提醒我們——滲透早已從軍中下士，延伸至高層政治人物；內鬼，不只是叛徒，更是被包裝成「和平使者」的代言人。

台南高分檢破獲共諜在台發展組織刺蒐軍事機密，偵結起訴23人，其中8人是現役軍人。（資料照）

台南高分檢近期起訴了一起史上罕見的大規模共諜案，共23人涉案，包括8名現役軍官與多位退伍人士。這個由退役上校策動的組織，透過金錢利誘軍中人員洩漏機密，包括演訓位置、部隊部署、雷達座標等，嚴重威脅台灣戰時防禦部署。

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高雄也爆出現役軍官夫妻檔涉共諜案，整起案件多達20人被起訴，總刑期超過百年，連「漢光演習計畫書」都遭洩漏。而海巡與海軍亦未倖免：今年5月，前海軍上士陳毅閔因債務壓力接受中方金援，提供軍事情報，遭判刑2年2月；另有海巡隊員赴中期間遭策反，協助中共掌握台灣沿海防務。

這些案件揭露的，是滲透行動早已從情報戰升級為制度內部瓦解戰。更令人震驚的是，這場戰爭的前線不再只是基層士兵，而是蔓延到國家象徵層級——曾任總統、副總統、政黨主席者，竟也在「認知作戰」中扮演破口角色。

前總統馬英九（左）訪問中國，與中共領導人習近平（右）會面。（歐新社檔案照）

馬英九以「前總統」之尊赴中，與習近平會面，大談「兩岸一家親」，反對「台獨修憲」，並於中共官媒專訪中表示「不能永遠敵對」。國民黨副主席夏立言更多次訪中，接受國台辦高規格接待，稱「兩岸一家親，和平最重要」。這些言論立刻被中共央視等官媒渲染包裝，轉化為對台政治施壓與對國際誤導的工具。

令人痛心的是，民進黨內亦有親中傾向者。前海基會董事長洪奇昌，多次赴中與中共高層同台。他雖已無公職，卻長年累積政治影響力，其每一次發言都具高度象徵意義。請問：民進黨何時要對洪奇昌展開黨紀調查，甚至除名？

這些人在台灣自稱「民間人士」，一旦踏上中國土地，便搖身一變成為「前總統」、「政黨代表」、「知名人物」。他們的言論被中國官方精心剪輯，營造出「台灣內部反台獨」「支持和平統一」的虛假共識。這些背離民意的說詞，卻因身分所賦予的正當性而被國際社會誤認為「台灣多元聲音」，嚴重誤導輿論，危害國安。

我們不禁要問：當基層軍人因小額報酬出賣情資被判重刑時，這些為敵人鋪路、為認知戰站台的高層人物，是否也該負起法律與政治責任？這不是仇恨言論，而是國安現實。如果不儘速立法設限，未來不僅是退將、立委，甚至任何卸任元首也能「自由出訪」中國，發表模糊立場，成為敵方統戰劇本中的最佳主角。

民進黨創黨元老之一、前海基會董事長洪奇昌日前去中國參訪。（資料照）



為此，我們呼籲立法院儘速推動《涉中政治行為透明法》，捍衛國家尊嚴與安全底線。法案建議如下：

適用對象：現任與卸任總統、副總統、政院部會首長、政黨高層、將級退役軍官與現任國會議員。

行程申報機制：赴中前30日內，須向陸委會、國安會或國防部申報行程、會晤對象與活動內容。

明定禁止行為：不得接受中共官員邀請、不得出席統戰性質活動、不得公開發表危害台灣主權之言論。

違規懲罰機制：可處100萬至500萬元罰鍰，撤除退休禮遇與黨籍，情節重大者移送法辦，依《國家安全法》論罪。

台灣的自由與民主，不該淪為敵人操控的工具；更不能縱容高層人物打著和平旗號，暗中助敵滲透。真正的民主，不是毫無防衛的寬容，而是對敵人分辨清楚、對自己人設定底線的制度自信。

當馬英九、夏立言、洪奇昌們選擇無視國族立場，主動成為中國宣傳的背景板時，我們不能再用「言論自由」為其脫罪，而應以「國安責任」嚴肅面對。因為在這場沒有硝煙的認知作戰中，說話的人是誰，往往比他說什麼還要更具殺傷力。

（作者為自由撰稿人）

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