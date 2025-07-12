自由開講》鏡頭下審判 當司法透明成人權風險

◎ 陳擷安

立法院近日三讀通過《法院組織法》修正案，開放社會矚目案件得以錄音錄影公開播送，甚至允許必要時進行剪接、變聲、變像處理。此舉雖表面上被視為提升司法透明度、促進社會監督的進步象徵，但若未建立完備配套措施，實將為司法制度埋下深遠的隱憂。誠如媒體曾報導，某些刑事案件在社會高度關注下，當事人尚未進入審判程序，便已被定罪於輿論法庭。若將審理過程全然公開，恐將無可避免地進一步侵蝕「無罪推定」的核心原則，將「透明正義」誤導成「表演司法」，偏離了法律應有的冷靜與理性。

立法院民眾黨團推動「法庭直播」，日前聯手國民黨團在立法院院會三讀通過「法院組織法部分條文修正案，民進黨團表示反對。（資料照）

公開審判雖為司法制度基本原則之一，但並不等於一切過程皆應對社會大眾全面開放。司法程序中，涉及的常非單純法律爭點，而是牽涉眾多當事人的隱私與人身安全。例如，刑事案件中被告、證人甚至被害人，可能須揭露婚姻狀況、財務資料、病歷紀錄、職場背景等敏感資訊，這些內容若透過直播流入社群媒體，極易引發網路暴力、錯誤標籤，乃至人肉搜索等現象，對相關人員形成無法逆轉的傷害。變聲變像與片段剪輯固然是防範機制，但在當前社群媒體快速傳播與資料分析技術精進的背景下，僅靠聲像處理根本難以杜絕身分辨識風險。因此，在追求公開正義的同時，如何保障程序參與者的基本權益，應是修法背後更應關注的核心課題。

此外，直播制度的推行勢必對法院現場秩序與審判公正造成壓力。試想，法官在鏡頭環伺下是否仍能無所畏懼地作出不合民意但依法應有的判決？律師與檢方是否會因「演出效果」而調整策略？證人是否因恐懼曝光而拒絕作證？這些皆非虛擬情境，而是可能實質影響司法判斷與事實發掘的現實問題。與其過度追求「讓全民觀看」，不如更深入思考「如何提升司法品質」。司法正義的實現，來自程序正當與法律適用，而非旁觀者的滿意度或收視率的高低。

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「法院組織法」推動「法庭直播」，應設立嚴格的技術管制措施與法律責任機制。（資料照）



因此，若政府堅持推行法庭錄音錄影播送，應建立嚴格的篩選與審查制度。首先，應由獨立審查機構，而非由案件當事人單方面聲請，決定是否具備「社會高度關注且公開有其公共利益」的要件。其次，播送應僅限於特定片段，如最終判決理由宣示等，而非全面公開整場審判過程。更重要的是，應設立嚴格的技術管制措施與法律責任機制，杜絕資料遭非法截錄、轉發與濫用。否則，直播的推動將淪為另一項讓法庭變得更像媒體舞台的錯誤改革。

司法改革從來不是單靠公開程序便可達成的工程。真正能讓人民信服司法制度的，不是直播鏡頭下的戲劇張力，而是能否透過制度設計，讓每一位無權無勢者，都能在法庭上獲得公平對待與基本尊重。在這場看似進步的變革之中，我們不該只看見「看得見的正義」，更要守護「看不見的正義」。這，才是法律人與政策制定者不可忘卻的責任。

（作者為科技集團法務）

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