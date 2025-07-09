晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社會

自由開講》台灣抗中網攻 應參與北約MISP平台

2025/07/09 11:30

◎ 李妍慧
六月中旬日本經濟新聞（Nikkei Asia）出了篇報導，日本防衛省與自衛隊加入北約（NATO）的惡意軟體資訊分享平台（MISP），跟北約國家一起對抗中國、北韓、俄羅斯及其他國家的網路攻擊，加強網路防禦

MISP（Malware Information Sharing Platform & Threat Sharing）是一個開源的威脅情報分享平台，專為協助全球網路安全專業人士、政府與企業分享、儲存和分析惡意軟體和網路威脅相關資訊而設計，是一個於2013年創建的平台，目前南韓也以非北約成員國身分參與。

[1] 中國網路攻擊竄改公共場域電子看板內容、癱瘓我公務機關網站，或近期透過片段公開資通電軍人員個資。（美聯社檔案照）[1] 中國網路攻擊竄改公共場域電子看板內容、癱瘓我公務機關網站，或近期透過片段公開資通電軍人員個資。（美聯社檔案照）

根據國安局報告，台灣2024年每日遭到網路攻擊次數達到240萬，Check Point Research數據更曾指出，台灣2024年遭受到的網路攻擊，位居亞太地區之首，更別說不論是過往中共藉裴洛西（Nancy Pelosi）訪台竄改公共場域電子看板內容、癱瘓我公務機關網站，或近期透過片段公開資通電軍人員個資，都顯示台灣正處於面對中共網路攻擊的第一線，參與更多資訊分享平台，與國際盟友互通有無絕對是必要且重中之重的事。

五月我到布魯塞爾歐洲議會訪問時，談到北約，MISP這平台也常一併被提及。當時未瞭解該平台重要性，後來才知道，甚至比利時政府也在推動MISP發展扮演重要角色。根據北約官網的平台啟動新聞稿，2013年比利時常駐北約代表Rudy Huygelen大使表示，比利時堅信多國合作的方式……憑藉我們重新承諾並發揮領導作用，我們希望擴大基礎，幫助更好地保護北約及其成員國。（“Belgium firmly believes in multinational approaches.....with our renewed commitment and with our lead, we want to broaden the basis and to help better protect NATO and its member states.” ）MISP平台自2013年運作至今，已多次抵禦網路攻擊，就連俄羅斯都難以滲透，足以顯示「多國合作」利於強化全球資安

[2] 北約合作網路防禦卓越中心（NATO Cooperative Cyber​​ Defense Center of Excellence）贊助專家參加培訓。（彭博檔案照）[2] 北約合作網路防禦卓越中心（NATO Cooperative Cyber​​ Defense Center of Excellence）贊助專家參加培訓。（彭博檔案照）

MISP不只提供北約成員國一個網路協防平台，隨著MISP朝「北約+」（NATO Plus）前進，納入韓國，以及日本，就抵禦來自威權紅色國家的惡意網路侵擾及認知作戰，MISP這個平台想必讓民主同盟國資訊分享更快速，打擊網路犯罪揪出兇手更有效率。近年台灣積極面對資訊戰、網路戰、認知戰的紅色侵擾，每年應付無以計數的網路攻擊，也逐漸摸索一套積極應對的作戰策略，跟數發部、法務部，乃至於民間高手們共同抵禦網路攻擊。對外，台灣跟美國、日本有雙邊、非正式的網路安全合作架構，互通有無，彼此協防。

但面對中國對台滲透、威嚇，國際交流與情報平台真的不嫌多，透過MISP平台，台灣既能透過國際情報交流提升防禦能力，更能藉此展現台灣在維護區域網路安全上的積極態度與能力，進一步讓台灣進入國際安全合作體系。待努力的是，民進黨立委王定宇也於6月25日質詢時詢問國防部，台灣有沒有參加MISP平台，但未獲國防部的正面回應。雖可理解國防部在面對國安議題時，需採保守、模糊回應，以維護最大國家利益。台灣身為科技大國與亞洲網路攻擊熱點，積極爭取參與MISP平台，真的是一件刻不容緩的事。
（作者為台灣新政協會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

[1] 中國網路攻擊竄改公共場域電子看板內容、癱瘓我公務機關網站，或近期透過片段公開資通電軍人員個資。（美聯社檔案照）[1] 中國網路攻擊竄改公共場域電子看板內容、癱瘓我公務機關網站，或近期透過片段公開資通電軍人員個資。（美聯社檔案照） 中國網路攻擊竄改公共場域電子看板內容、癱瘓我公務機關網站，或近期透過片段公開資通電軍人員個資。（美聯社檔案照）
[2] 北約合作網路防禦卓越中心（NATO Cooperative Cyber​​ Defense Center of Excellence）贊助專家參加培訓。（彭博檔案照）[2] 北約合作網路防禦卓越中心（NATO Cooperative Cyber​​ Defense Center of Excellence）贊助專家參加培訓。（彭博檔案照） 北約合作網路防禦卓越中心（NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence）贊助專家參加培訓。（彭博檔案照）

2025-07-11 10:30:00

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書