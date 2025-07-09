自由開講》台灣抗中網攻 應參與北約MISP平台

◎ 李妍慧

六月中旬日本經濟新聞（Nikkei Asia）出了篇報導，日本防衛省與自衛隊加入北約（NATO）的惡意軟體資訊分享平台（MISP），跟北約國家一起對抗中國、北韓、俄羅斯及其他國家的網路攻擊，加強網路防禦。

MISP（Malware Information Sharing Platform & Threat Sharing）是一個開源的威脅情報分享平台，專為協助全球網路安全專業人士、政府與企業分享、儲存和分析惡意軟體和網路威脅相關資訊而設計，是一個於2013年創建的平台，目前南韓也以非北約成員國身分參與。

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[1] 中國網路攻擊竄改公共場域電子看板內容、癱瘓我公務機關網站，或近期透過片段公開資通電軍人員個資。（美聯社檔案照）

根據國安局報告，台灣2024年每日遭到網路攻擊次數達到240萬，Check Point Research數據更曾指出，台灣2024年遭受到的網路攻擊，位居亞太地區之首，更別說不論是過往中共藉裴洛西（Nancy Pelosi）訪台竄改公共場域電子看板內容、癱瘓我公務機關網站，或近期透過片段公開資通電軍人員個資，都顯示台灣正處於面對中共網路攻擊的第一線，參與更多資訊分享平台，與國際盟友互通有無絕對是必要且重中之重的事。

五月我到布魯塞爾歐洲議會訪問時，談到北約，MISP這平台也常一併被提及。當時未瞭解該平台重要性，後來才知道，甚至比利時政府也在推動MISP發展扮演重要角色。根據北約官網的平台啟動新聞稿，2013年比利時常駐北約代表Rudy Huygelen大使表示，比利時堅信多國合作的方式……憑藉我們重新承諾並發揮領導作用，我們希望擴大基礎，幫助更好地保護北約及其成員國。（“Belgium firmly believes in multinational approaches.....with our renewed commitment and with our lead, we want to broaden the basis and to help better protect NATO and its member states.” ）MISP平台自2013年運作至今，已多次抵禦網路攻擊，就連俄羅斯都難以滲透，足以顯示「多國合作」利於強化全球資安。

[2] 北約合作網路防禦卓越中心（NATO Cooperative Cyber​​ Defense Center of Excellence）贊助專家參加培訓。（彭博檔案照）

MISP不只提供北約成員國一個網路協防平台，隨著MISP朝「北約+」（NATO Plus）前進，納入韓國，以及日本，就抵禦來自威權紅色國家的惡意網路侵擾及認知作戰，MISP這個平台想必讓民主同盟國資訊分享更快速，打擊網路犯罪揪出兇手更有效率。近年台灣積極面對資訊戰、網路戰、認知戰的紅色侵擾，每年應付無以計數的網路攻擊，也逐漸摸索一套積極應對的作戰策略，跟數發部、法務部，乃至於民間高手們共同抵禦網路攻擊。對外，台灣跟美國、日本有雙邊、非正式的網路安全合作架構，互通有無，彼此協防。

但面對中國對台滲透、威嚇，國際交流與情報平台真的不嫌多，透過MISP平台，台灣既能透過國際情報交流提升防禦能力，更能藉此展現台灣在維護區域網路安全上的積極態度與能力，進一步讓台灣進入國際安全合作體系。待努力的是，民進黨立委王定宇也於6月25日質詢時詢問國防部，台灣有沒有參加MISP平台，但未獲國防部的正面回應。雖可理解國防部在面對國安議題時，需採保守、模糊回應，以維護最大國家利益。台灣身為科技大國與亞洲網路攻擊熱點，積極爭取參與MISP平台，真的是一件刻不容緩的事。

（作者為台灣新政協會理事長）

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[1] 中國網路攻擊竄改公共場域電子看板內容、癱瘓我公務機關網站，或近期透過片段公開資通電軍人員個資。（美聯社檔案照） 中國網路攻擊竄改公共場域電子看板內容、癱瘓我公務機關網站，或近期透過片段公開資通電軍人員個資。（美聯社檔案照）

[2] 北約合作網路防禦卓越中心（NATO Cooperative Cyber​​ Defense Center of Excellence）贊助專家參加培訓。（彭博檔案照） 北約合作網路防禦卓越中心（NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence）贊助專家參加培訓。（彭博檔案照）

2025-07-11 10:30:00

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