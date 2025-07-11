自由開講》搭賣場避難演練 漢光首納「持久戰」

◎ 宗介

隨著2025年「漢光41號演習」將於7月展開，總統賴清德日前主持的「全社會防衛韌性委員會」第四次會議，標誌著台灣國防思維與社會整備邁向一個更務實、全面的新階段，今年演習不僅延續「無劇本」操演，更首度納入「持久戰」情境，搭配國內大型賣場、城鎮的避難演練，共築全民防衛韌性，意義深遠。

高鐵彰化站在去年舉行萬安演習期間，模擬遭敵飛彈襲擊與民眾避難情境。（資料照）



傳統印象中的軍事演習往往與軍營、戰場、飛彈等硬體畫面畫上等號，但現代戰爭形式早已擴散到認知戰、資訊戰與關鍵基礎設施防護等層面，台灣近年面對中國滲透與認知作戰壓力日益升高，若戰端突起，敵人不必以飛彈摧毀城市，也能透過假訊息癱瘓民心、癱瘓通訊。針對這一點，政府將防衛重點從軍方獨自承擔，推向全社會層面，具體展現在地方政府、大型賣場及一般民眾都能參與的避難演練，無疑是提升國家整體抗壓力的關鍵一步。

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值得注意的是，漢光演習無劇本操演去年首次試行後即廣受肯定，不同於以往按部就班的排演，今年演習再進一步融入持久戰思維，模擬長時間資源枯竭、基礎設施癱瘓、社會動盪下的應變能力測試，讓軍隊、民間部門及地方社會真正面對危機管理與戰時韌性的壓力考驗。這不僅是實兵操演，更是「實境壓力測試」。

去年度國軍「漢光40號」演習，空軍第五聯隊操演傷患檢傷、分類及後送作業。（資料照）

這樣的演習安排，也與美、日等民主盟友對台灣的期待相呼應，從北約到G7會議，民主陣營不斷強調台海和平穩定的重要性，而國際社會也希望看到台灣展現自我防衛的能力與決心，當「全民皆兵」從口號化為制度、練習與實作的循環時，台灣就能以「堅韌島鏈」一環之姿，更具信賴地與國際民主同盟並肩。

戰爭無人希望發生，但備戰是為了止戰。當社區、賣場、通訊、媒體與地方政府都能各就各位，模擬最壞情境、做好最完整準備，才是真正邁向和平與安全的具體步驟，全社會防衛韌性，不僅是對敵人的嚇阻，更是對國人信心的安定劑，這場沒有煙硝味的備戰，正是民主社會最珍貴的自保力量。

（作者為研究生）

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