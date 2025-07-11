晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》搭賣場避難演練 漢光首納「持久戰」

2025/07/11 09:30

◎ 宗介

隨著2025年「漢光41號演習」將於7月展開，總統賴清德日前主持的「全社會防衛韌性委員會」第四次會議，標誌著台灣國防思維與社會整備邁向一個更務實、全面的新階段，今年演習不僅延續「無劇本」操演，更首度納入「持久戰」情境，搭配國內大型賣場、城鎮的避難演練，共築全民防衛韌性，意義深遠。

自由開講》搭賣場避難演練 漢光首納「持久戰」高鐵彰化站在去年舉行萬安演習期間，模擬遭敵飛彈襲擊與民眾避難情境。（資料照）

傳統印象中的軍事演習往往與軍營、戰場、飛彈等硬體畫面畫上等號，但現代戰爭形式早已擴散到認知戰、資訊戰與關鍵基礎設施防護等層面，台灣近年面對中國滲透與認知作戰壓力日益升高，若戰端突起，敵人不必以飛彈摧毀城市，也能透過假訊息癱瘓民心、癱瘓通訊。針對這一點，政府將防衛重點從軍方獨自承擔，推向全社會層面，具體展現在地方政府、大型賣場及一般民眾都能參與的避難演練，無疑是提升國家整體抗壓力的關鍵一步。

值得注意的是，漢光演習無劇本操演去年首次試行後即廣受肯定，不同於以往按部就班的排演，今年演習再進一步融入持久戰思維，模擬長時間資源枯竭、基礎設施癱瘓、社會動盪下的應變能力測試，讓軍隊、民間部門及地方社會真正面對危機管理與戰時韌性的壓力考驗。這不僅是實兵操演，更是「實境壓力測試」。

去年度國軍「漢光40號」演習，空軍第五聯隊操演傷患檢傷、分類及後送作業。（資料照）去年度國軍「漢光40號」演習，空軍第五聯隊操演傷患檢傷、分類及後送作業。（資料照）

這樣的演習安排，也與美、日等民主盟友對台灣的期待相呼應，從北約到G7會議，民主陣營不斷強調台海和平穩定的重要性，而國際社會也希望看到台灣展現自我防衛的能力與決心，當「全民皆兵」從口號化為制度、練習與實作的循環時，台灣就能以「堅韌島鏈」一環之姿，更具信賴地與國際民主同盟並肩。

戰爭無人希望發生，但備戰是為了止戰。當社區、賣場、通訊、媒體與地方政府都能各就各位，模擬最壞情境、做好最完整準備，才是真正邁向和平與安全的具體步驟，全社會防衛韌性，不僅是對敵人的嚇阻，更是對國人信心的安定劑，這場沒有煙硝味的備戰，正是民主社會最珍貴的自保力量。
（作者為研究生）
自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書