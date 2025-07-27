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自由開講》中國喊治理現代化 投資人沒信心！

2025/07/27 15:00

◎ 蔡育德

2025年達沃斯夏季世界經濟論壇（WEF）上，中國國務院總理李強再次強調「激發市場活力」、「推進創新驅動」與「完善治理現代化」。這場演說語氣溫和、姿態開放，乍看之下釋放出中國渴望與世界建立更深經濟連結的訊號。

中國國務院總理李強強調要「完善治理現代化」。（歐新社檔案照）中國國務院總理李強強調要「完善治理現代化」。（歐新社檔案照）

但若從外資企業與國際投資人的視角審視，這場關於「中國式治理現代化」的對話，仍難掩核心的不確定性。尤其是政治制度不透明與法治邊界模糊的結構性問題，使外資難以對其治理邏輯產生穩固信任。

李強所揭示的，是治理願景，還是治理悖論？

李強在論壇中聚焦於三大治理方向：經濟自由度、制度穩定性、創新驅動的環境。這些措辭本身對企業具有高度吸引力。但問題在於，中國至今仍維持政治集權與治理集中的制度設計，這使得所有改革與激勵措施，仍然需在「可以被掌控的範圍內進行」。

在此基礎上談創業自由或市場活力，容易讓外資感受到一種「權力可撤回、自由具期限」的不確定風險。

香港治理實驗的啟示：信任，原來不堪一擊

過去，香港曾是中國對世界展現治理彈性與開放度的最佳樣本。「一國兩制」下的高度自治、司法獨立與言論自由，曾讓外資企業深信中國具備「漸進式制度融合」的潛力。

香港曾是中國對世界展現治理彈性與開放度的最佳樣本，但在北京大幅強化政治控制後，漸失光環。（法新社檔案照）香港曾是中國對世界展現治理彈性與開放度的最佳樣本，但在北京大幅強化政治控制後，漸失光環。（法新社檔案照）

然而，自2019年社會運動後，北京大幅強化對香港的政治控制。國安法上路、新聞機構遭清洗、選舉制度重組——這一連串事件，讓外資驚覺：「制度承諾」可以因政治考量而被重寫。這不是一場地方性的失敗，而是對中國式治理「可預期性」的一次重大打擊

外資雖未全面撤離，卻紛紛啟動「風險分散策略」，將資本與高附加價值業務移向更有制度韌性的國家。

現代治理，不只看效率，更關乎信任

中國官方常強調治理能力的「效率」與「協同性」。但對於投資人而言，更核心的概念其實是「信任」

1、是否可以預測政策走向？
2、是否可以依賴司法仲裁？
3、是否可以自由傳輸資訊、數據與人才？

當治理體系缺乏透明問責機制時，創新政策本身也會被質疑是否只是短期政策工具，而非制度進步的體現。

結語

治理現代化的下一步，能否跨過制度信任的門檻？中國式治理現代化的確展現出強大的國家動員力與政策執行力，但若無法同步回應外資最在意的制度保障與風險可控性，那麼「開放市場」終將淪為「可預期紅利的交易場」——而非「可信賴的長期夥伴」。

治理現代化，終究不只是形式上的數位轉型與行政改革，而是治理價值與政治制度之間能否建立真正可持續的信任契約。

（作者為跨界治理顧問）

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