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國際先鋒》美國外交政策優先順序調整了嗎？川普與台灣的下一步挑戰

北約秘書長呂特（Mark Rutte）在會議上明確指出，中國若對台灣採取軍事行動，極可能與俄羅斯同步協調，由俄方在歐洲發動軍事挑釁，牽制北約反應。呂特強調，台海安全與歐洲安全已無法切割，並警告中國的軍工實力已進入全球前段班，不再只是閱兵場上的展示。
國際先鋒

國際先鋒

2025/07/09 13:30

◎ 王宏仁
2025年7月的國際情勢迅速演變，在川普（Donald Trump）再次入主白宮之後，美國外交政策的優先順序是否發生改變，成為全球關注的焦點。川普政府究竟是如先前預期回到孤立主義？還是以一種截然不同的方式重新主導全球戰略格局？這些問題不僅攸關美國，也深刻牽動台灣在區域中的定位與風險。

不只是孤立主義，也不只是戰略重整

川普在選舉期間多次強調「讓美國再次偉大」，強調他將讓美國不再無償地承擔盟友的防務負擔，這讓不少評論者認為川普的外交將重回孤立主義老路。但事實證明，這些預測過於表面。從川普上個月迅速派出軍機轟炸伊朗核設施、積極促成以色列與伊朗停火協議的斡旋作為來看，美國根本沒有退出世界舞台，反而以更直接、選擇性的方式介入國際事務。

美國總統川普並非孤立主義，而是選擇他想介入的國際事務。（彭博檔案照）美國總統川普並非孤立主義，而是選擇他想介入的國際事務。（彭博檔案照）

換言之，川普並非不介入，而是選擇他想介入的。這種高度個人化的外交風格，正逐步重塑美國的國際優先順序。

北約提醒亞洲：台灣問題不是地區性問題

這種戰略選擇，在今年6月北約（NATO）峰會期間的聲明中顯現端倪。北約秘書長呂特（Mark Rutte）在會議上明確指出，中國若對台灣採取軍事行動，極可能與俄羅斯同步協調，由俄方在歐洲發動軍事挑釁，牽制北約反應。呂特強調，台海安全與歐洲安全已無法切割，並警告中國的軍工實力已進入全球前段班，不再只是閱兵場上的展示。

北約秘書長呂特示警，台海安全與歐洲安全已無法切割。（法新社檔案照）北約秘書長呂特示警，台海安全與歐洲安全已無法切割。（法新社檔案照）

這番話不僅是對歐洲的提醒，更是對美國與亞太盟邦的一記警鐘。特別是在中國與俄羅斯戰略合作日益密切的當下，任何單一地區的衝突都可能演變為跨區域的危機，台灣必須理解自身正處於未來全球安全鏈的中心位置。

國務卿魯比歐取消訪日韓，透露了什麼？

然而，在這樣的全球安全背景下，美國的行動卻顯得矛盾重重。7月7日，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）原定出訪日本與南韓，卻在行前一週突然取消。白宮初步說法是「國內事務」，但後來證實他留在華府參加川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的會談。

這不僅打亂了日本與南韓對美戰略溝通的期待，也引發外界對美國是否「冷落」東北亞的疑慮。筆者認為，這並非冷淡，而是川普政府對日韓表達「不滿」的方式。

南韓總統李在明至今無法與川普會面，錯失6月G7峰會與6月海牙峰會兩次機會，顯示美韓溝通機制出現裂縫。而日本首相石破茂在國內參議院選舉前對美談判態度謹慎，刻意避免在農業、鋼鐵與汽車關稅上對美讓步，也使得美日關係出現緊張。這些情勢，讓美國暫時降低對東北亞兩大盟國的政策關注，轉而聚焦中東與中國。

中國與美國正在「重啟高層接觸」？

與此同時，川普本人已證實接受中國邀請，將於未來幾個月內訪問中國，同時也計畫邀請習近平訪美。如果這次訪中時點落在今年10月底APEC或東協（ASEAN）峰會前後，尚可視為平衡外交布局；但若川普選擇出席9月3日中國舉行的抗戰勝利80週年紀念活動，並可能與普丁（Vladimir Putin）同框，將對美國的傳統盟邦造成巨大震撼。

白宮正在規劃川普訪問中國。（路透檔案照）白宮正在規劃川普訪問中國。（路透檔案照）

在川普眼中這或許是彰顯其操控全球強人、或是成為遊走於威權領導人間的外交能力展現，但對西方世界而言，這樣的結盟恐造成民主聯盟的信任危機。

台灣，該如何自處？

面對川普政府外交優先順序的重新排列，台灣必須把握機會，強化與民主陣營之間的制度價值連結與戰略角色，使自身在西方世界的能見度不致削弱，亦不致被邊緣化。但在此同時，更應警覺自身議題被過度操作的風險。在川普與習近平可能的高峰會中，若台灣問題被過度放大，極可能淪為中方提出戰略交換的籌碼，或成為雙方各自彰顯強勢的對象。相反地，如何讓川普政府在會談中「輕描淡寫」台灣，避免成為習近平操作兩岸議題的戰略誘餌，才是當前台灣最務實的明哲保身之道。在維持國際關注的同時，亦需懂得適度調節曝光強度與議題分寸，這正是小國在大國博弈中所必須掌握的現實外交藝術。
（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

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