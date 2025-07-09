美台觀測站》我川威武！大而美法案通過

大而美法案的核心概念，是針對川普2017年提出的減稅與就業法案 （TCJA），進一步擴大稅收減免、削減社會福利支出，推動美國製造政策，並對聯邦預算進行大規模改革。

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美國總統川普所推出的大而美法案（One Big Beautiful Bill Act，OBBBA）經過漫長的辯論與投票後，先以51:50（副總統議長范斯加入投票打破僵局）通過參院，隨後在眾院卡關，但後來順利以218:214驚險通過眾院。川普在7月4日獨立紀念日這天簽署，堪稱是其巨大的勝利。



川普7月4日在白宮簽署「大而美法案」。（路透）

大而美法案的內容主要是長達940頁的巨型預算案。根據美國國會的資料，主要項目包含：大幅減稅、鼓勵製造業與研發投資、小費免稅、加班費免稅、購買美國製造車輛享稅收減免、加強邊境安全措施、為美國移民暨海關執法局（ICE）及邊境巡邏人員加薪、金穹（Golden Dome）太空飛彈防禦系統資金、為新生兒提供川普儲蓄帳戶（TRUMP Savings Accounts）。



大而美法案的核心概念，是針對川普2017年提出的減稅與就業法案 （TCJA），進一步擴大稅收減免、削減社會福利支出，推動美國製造政策，並對聯邦預算進行大規模改革。

根據美國國會預算局（CBO）評估，大而美法案會讓美國在未來十年（2025-2034），財政赤字累計增加至少3.3兆美元，法案也將美國整體舉債上限提高到5兆美元。

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當然，在這樣大規模減稅下，主要目的是希望刺激更多的經濟投資，以帶來更多的稅收。



美國總統川普（左）與全球首富馬斯克（右）的關係近期因政策分歧而決裂。（法新社檔案照）

在立法過程中，特斯拉總裁馬斯克和川普隔空交火，互相罵來罵去，馬斯克稱這個法案 “disgusting abomination”（令人作嘔的怪物） and “utterly insane and destructive.” （徹底瘋狂且具毀滅性）。因為川普剛上任時不斷強調要減稅，否則美國就要完蛋了，馬斯克擔任政府效率部（DOGE）部長，把聯邦機構大砍了一翻，例如現在美國公共媒體、科學研究預算、USAID（包含許多第一線的對抗中國影響力組織）全都變不見。



儘管大而美法案延續了減稅的主軸，但大幅提升債務上限，意味著政府將透過更多的借貸來為這些支出買單，體現出財政擴張的思維，與DOGE強調的精簡政府理念差生強烈對比。而這也讓先前就因為電動車補助與川普鬧翻的馬斯克，對這項法案表達強烈不滿，批評將國債上限提高至五兆美元很瘋狂，認為這是一個被債務所奴役的法案，甚至提出要建立一個真正關心人民的新政黨。

還記得嗎？當馬斯克大砍聯邦政府部門的時候，當時有多少人出來挺川普，說美國的國債再不減少的話美國就無法抗中，結果現在是要再增加超過三兆元的赤字。不過這些對支持者來說不重要，反正就是我川威武，我們能確定的是，一直以來川普「設定議程」（agenda setting）的能力真的非常厲害。



不過值得注意的是，大而美法案中的大幅減稅措施將重新調整整個財富重分配機制，會讓貧富差距擴大。美國國會預算局提到，種種減稅措施將使美國最富裕家庭的收入增加1.2萬美元，而最貧窮家庭的年收入恐減少1600美元（約新台幣4.6萬元）。這是由於各項減稅與優惠政策的主要受益者，多為中高收入群體，而且低收入群體的健保也將大幅減少（這是美國國會自己的評估，不是我們的評估，所以不要說我們川黑喔）。



法案內容也針對高等教育，大學的校務基金的稅率從現行的1.4%大幅提高至8%。儘管新稅率低於最早的提案，但許多頂尖大學都會直接受到衝擊，例如耶魯大學預計在實施就支付高達2.8億美元的稅款，等於學生、教職員工以及科學研究的資金將會大幅減少。



美國政治內部的事情我們也不需要太過擔心，總之就是我川威武。（取自貼文）

不過美國政治內部的事情我們也不需要太過擔心，總之就是我川威武，川皇勝利。

另外值得注意的大事是，「899條款」原本賦予美國政府課徵報復性關稅的權力，這條在Bessent財長的協調下已經刪除了，各界都鬆了一口氣（我們在本週Podcast裡面有提到）。如果沒有刪除的話，未來美國一旦對外國課徵20%報復性關稅，很可能直接傷害到美國資產。但是我們常看到這類TACO的事情發生，川普內閣還是有很多人努力修正一些比較大膽的政策主張。



而對台灣以及許多國外廠商來說最值得注意的的是，大而美法案當中的稅制改革，其中包括降低半導體製造商在美設廠的成本。法案中提到，若國外半導體廠商能在2026年前啟動興建新廠計畫，可以獲得35%的投資稅收抵免，這樣的減免遠高於現行的25%。例如對於正在亞利桑那州建廠的台積電而言，可以降低在美投資門檻，大家可以再次上車（？）

對於正在亞利桑那州建廠的台積電而言，可以降低在美投資門檻台積電在亞利桑工廠。（彭博檔案照）

其實錢的補助都是小事，比較值得關注的是目前已啟動的232調查到底會怎麼進行（「美國232條款」規範賦予美國總統裁量權因應國家安全威脅，總統可以用提高關稅、設定配額，或其他非貿易措施因應某些特定的進口產品，如果調查結果發現確實有國安疑慮的話）

川普政府從4月1日起針對「進口半導體和半導體製造設備」，以及「藥品、藥材和原料藥」對國安的影響進行調查。大家持續剉著等。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

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