沈榮欽國際視野》印度捍衛達賴喇嘛選擇繼任者權力

中國政府粗暴地否定達賴喇嘛的說法，強調只有中國政府能夠認可轉世靈童後，印度政府駁斥了中國政府的說法，為中印衝突再添一筆不確定性。

◎ 沈榮欽

在達賴喇嘛宣布，活佛轉世制度將會繼續，且達賴喇嘛甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）是唯一有權認定轉世靈童的單位後，中國政府粗暴地否定達賴喇嘛的說法，強調只有中國政府能夠認可轉世靈童後，印度政府駁斥了中國政府的說法，為中印衝突再添一筆不確定性。

達賴喇嘛在剛出版的新書《為無聲者發聲》（Voice for the Voiceless）中首次表明，他的繼任者將誕生於「自由世界」，也就是中國以外的地方。

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西藏精神領袖達賴喇嘛推出新書，他描述這本書是「西藏未來的架構」，還在書中寫道，他的繼任者將出生在中國以外的地方。（路透）

中國政府則堅持轉世靈童需要得到中國政府的認證，取得政府批准許可，而且認定達賴喇嘛的繼任者必須遵守中國的法律，只能透過「金瓶掣簽」的制度來進行。

而中國堅持的「金瓶掣簽」是 1792 年由乾隆皇帝頒旨確立，將候選靈童的名字寫於簽牌上，放進瓶內抽籤。批評人士認為，這個制度可以讓北京向藏族施壓，抽出他們偏好的轉世靈童。

1951年中華人民共和國政府與西藏政府簽訂「和平協議」，也就是維持西藏高度自治的和平保證 ——《十七條協議》。然而和平協議簽訂後不到八年，中共就在 1959 年暴力入侵西藏，迫害西藏人民，十四世達賴喇嘛被迫流亡印度至今。

第十世班禪逝世後，達賴喇嘛於 1995 年 5 月 14 日在印度宣布，靈童候選人之一的根敦確吉尼瑪是「第十一世班禪喇嘛」。

三天後中國政府就將年僅 6 歲的根敦確吉尼瑪，及其父母、兄姊全家一併綁架，至今下落未明。並以剩餘三位靈童進行「金瓶掣簽」，由中共政府選出堅贊諾布（Gyaltsen Norbu）做為政府唯一承認的班禪喇嘛，但不被藏人認可。

印度德里的藏人日前齊聚一堂，歡慶達賴喇嘛90歲生日。（法新社）

如今印度政府再度為達賴喇嘛與中國政府槓上，印度議會事務和少數民族事務部長 Kiren Rijiju 表示：「達賴喇嘛的地位至關重要，不僅對藏人如此，對他遍布全球的數百萬追隨者也同樣如此。根據佛教數百年來的傳統，決定其繼承人的權利完全掌握在他自己手中。」

他駁斥中國外交部宣稱在選擇達賴喇嘛繼任者擁有決定權的說法，堅稱該問題只能根據西藏精神領袖的意願和既定的佛教傳統來決定。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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