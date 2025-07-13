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自由開講》德國電池產業難以脫中 台灣應引以為鑑

2025/07/13 20:00

◎ 衛重華

近日北德廣播電視台以「離開中國就寸步難行」為題評論，批判該國電池商Northvolt，這間本被寄予厚望、代表「去中國化」夢想的電池企業，如今面臨破產邊緣，不僅顯示了歐洲在電池技術與產業鏈上的全面落後，更凸顯出中共長年透過國家補貼與資源壟斷所取得的全球主導地位。

被寄予厚望、代表歐洲「去中國化」夢想的電池企業Northvolt面臨破產邊緣。（法新社）被寄予厚望、代表歐洲「去中國化」夢想的電池企業Northvolt面臨破產邊緣。（法新社）

歐洲原以為靠著資金與政策加持，自以為能在十年內追回中國在電池技術上的優勢，事實上卻是遠遠落後。中國早已透過國企系統與「舉國體制」投入，建立起以鋰、鈷、鎳為核心的全球資源掌控，並且在學術與工業界擁有龐大的研究規模與生產能量。評論中特別點出，中國有6000位專門從事電池研發的大學教授，而德國只有30位，這不僅是資源分配的差異，更是一場戰略意志的競爭，中共對於產業主導權的企圖，絕非單純經濟考量，而是帶有深層次的國際霸權目的。

從Northvolt最終還需與中國廠商洽談合作這點可見，所謂的「脫中」政策，其實在現實面前不堪一擊。無論是生產設備還是原材料來源，歐洲企業在多數關鍵技術與供應節點上仍需仰賴中國，這也說明了中共透過「先行者優勢」已經建立了難以打破的全球依賴結構。當歐洲終於意識到這點時，早已錯過黃金十年，自我研發與工業轉型的窗口期已然關閉。

這場產業競賽不是技術輸贏，而是制度與決策速度之戰。民主國家的政策常受到政治週期、選民壓力與企業保守傾向的牽制，然而中共卻能以集權之姿推動國家戰略，這種失衡使得歐洲在經濟安全與技術主權上陷入空前脆弱。更諷刺的是，當歐洲試圖挽救Northvolt時，最有可能提供援手的，正是它們最想脫離的中國企業。這不只是產業政策的失敗，更是一場認知戰的慘敗。

總結來說，這篇評論反映的是，如果國家沒有真正的自主技術與原料掌握，所有的戰略談判都只是幻想；而一旦讓中共掌握產業主導權，其政治勒索與供應控制就不再是未來式，而是已然上演的地緣經濟威脅。歐洲若再不正視制度韌性與戰略主體性的問題，恐怕接下來失去的，不只是Northvolt，而是整個科技產業的話語權。

（作者為軍人）

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