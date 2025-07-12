自由開講》反對違法廢止 守護歷史建築蘭陽溪鐵橋

◎ 陳敬恆

宜蘭縣政府文化局在2025年5月21日以舊橋和現行治水計畫及法規不符、影響安全為由，一口氣公告廢止了「舊蘭陽大橋」、「蘭陽溪舊鐵路橋」兩個歷史建築。這兩座橋其實是共用橋墩的一座鐵公路共構橋，鐵、公路部分分別於1934、1935年完工通車，迄今已歷九十年歲月。

宜蘭縣政府以舊橋和現行治水計畫及法規不符、影響安全為由，公告廢止「舊蘭陽大橋」（左側）、「蘭陽溪舊鐵路橋」兩個歷史建築。（資料照）

縣府此作為不僅是文化資產的棄守，且有違《文資法》當中，文化資產之置廢僅以其「文資價值」本身為依歸的精神。《歷史建築紀念建築登錄廢止審查及輔助辦法》第7條中有3款廢止的詳細理由，除第1款因升格為古蹟廢止外，第2、3款理由均和文資價值的消滅有關，而治水問題顯然不影響價值本身，廢止決定有違法之虞。

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回到橋的歷史定位，這座雙生的蘭陽溪橋梁在台灣鐵、公路史上都具備相當的代表性。先談鐵路，1924年宜蘭線鐵路全通，台灣鐵道隨即進入以改良基礎體質為主、建設新線為輔的時期，總督府終於投資80萬圓，於1932年開工建造永久、堅固的鐵橋，也就是眼前這座蘭陽溪橋的鐵路部分。再談公路，在日治前期為了急速發展產業，以鐵道、港灣推進為要務的「鐵路萬能」思想，到了1920年代後半才淡化。中央經費開始挹注在相對落後的公路網近代化，以31萬圓預算在鐵路橋橋墩上營建公路橋，取代舊有的臨時公路橋。

宏觀而論，這座橋是台灣交通建設邁向成熟、穩定時期的代表作，而同時期大橋迄今完整保存者幾稀。從地方史出發，臨時橋的中斷在外人眼中可能就是一句記載，對在地人卻是交通阻絕、冒險渡涉的心頭大患。這座永久橋的出現，在難治的蘭陽沖積平原上，許居民一條可靠的通道。

翻閱2002年蘭陽溪橋梁被登錄為歷史建築時的理由，前述無論是創建年代、經濟發展指標、交通命脈等等歷史意義，在在被當局所肯認，如今甚至只會隨時間愈顯珍貴。期盼地方政府能勇於承擔，引進專業規劃設計找出平衡的方案，在守護當代居民安全的同時，也守護立足宜蘭、定錨台灣史的一頁珍貴記憶。

（作者為文化工作者、台灣交通文化資產保存學會理事長）

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