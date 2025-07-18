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自由開講》便利之下的風險：不在籍投票與選民匿名性的挑戰

2025/07/18 15:00

◎ 王銘宏

不在籍投票近期再度成為討論焦點，其中又以「移轉投票」制度受到最多關注。此制度允許選民經申請後在非戶籍地投票，確實能提供異地工作者便利性，但對於從偏遠或人數稀少的原籍地轉移之投票者而言，可能產生「移轉即暴露投票意向」的風險，不可不慎

例如，某選民戶籍設於台東縣綠島鄉，但因工作原因在台北市某地申請移轉投票。若該投票所僅收到一張移轉投票，且某候選人僅獲得一票，該票與該選民的身份關聯即可被輕易推論出來，此風險在小規模選區尤為突出。

近期不在籍投票成為討論焦點，其中以「移轉投票」制度受到最多關注。示意圖。（資料照）近期不在籍投票成為討論焦點，其中以「移轉投票」制度受到最多關注。示意圖。（資料照）

在資訊安全領域稱之為「再識別風險」，意即即使選票未直接標記個資，但透過交叉比對其他資料（如移轉申請名冊、戶籍地、投票與得票數），仍可推測出個人投票意向。而投票若無法保障匿名性，選民將承受外部壓力，選舉便難以維持真正自由

針對此問題，國際資訊隱私領域已提出成熟的對策，例如「k-anonymity（k-匿名性）」與「l-diversity（l-多樣性）」。k-匿名性原則指出，公開的資料群體至少要含有 k 位相同特徵者，才能有效避免個人身份被推測。例如只有移轉投票選票達一定數量（如 k = 10）時，才在該區域設置投票點。

然而，僅達成k-匿名性無法完全避免群體內投票意向過於一致而產生的再識別風險，因此須進一步採用l-多樣性概念，強調群體內資訊（如投票結果）的多樣性。例如某投開票所票數雖達一定張數，但所有選票皆投給同一候選人，仍可能暴露選民意向。因此在揭露開票結果時，應確認計票結果之非單一性，否則應考慮合併多個投開票所後再公布計票結果，以有效降低再識別的風險。

因此，筆者建議在推動不在籍投票制度改革前，應經過充分的社會討論與共識凝聚，建立嚴格的資料揭露門檻、合併規模過小的投票所，並明確規範得票細節的公開方式。若未經謹慎規劃與信任基礎即貿然推動，將可能動搖整體社會對選舉制度的信任

民主制度的設計，追求的不只是效率，更需確保每張選票的自由與匿名性。唯有兼顧投票便利與資訊安全，方能使選舉制度真正值得全民信任。

（作者為國立中正大學資工系副教授）

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