自由開講》首爾自駕計程車啟動：南韓拚科技「國產化」~台灣的省思

◎ 陳琪

南韓首爾市近期正式上路的自駕計程車服務，不只是一項科技展示，更是一場關於未來交通與城市治理的重大實驗。這批由KG Mobility製造的電動SUV「Korando EV」，搭載本土新創SWM開發的自動駕駛系統，在8個月內完成了超過4,200趟無事故的營運紀錄，運行區域也於今年6月擴大，顯示系統穩定度已達到實用水準。這項計畫特別的是，整體技術全由南韓企業主導開發，從車輛本身、感測設備（如LiDAR與攝影機）、到AI判斷系統與精密定位，全數「國產化」。這代表南韓不只是參與全球智慧交通賽局，更企圖在關鍵技術上建立自主可控的生態系。對台灣來說，這是一個警訊也是啟發：我們的自駕發展是否也能走出仰賴國際巨頭的影子？

南韓首爾市近期正式上路的自駕計程車服務，不只是一項科技展示，更是一場關於未來交通與城市治理的重大實驗。圖為江南深夜自動駕駛計程車。（圖：取自首爾市官網）

首爾計畫於2027年前將自駕等級從現行的Level 3提升到Level 4，這代表車輛在多數情況下可完全自動駕駛，只需在特定極端狀況下由人類介入。對照台灣目前自駕車仍多停留在封閉路段、觀光場域或技術展示階段，不難看出我們與國際先進城市的差距。不過，也不能忽視台灣具備發展優勢，包括高密度城市、ICT產業鏈成熟、以及學研機構的技術實力。若能將這些資源整合應用，例如將車用感測模組、影像辨識、AI晶片與高精度地圖結合，打造台灣版本的「自駕沙盒城市」，將有機會吸引國內外廠商進駐，形成具競爭力的自駕應用環境。

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除了計程車，首爾也推動自駕公車上路，服務時段涵蓋清晨與深夜，甚至有觀光路線的小型巴士投入營運，年底預計將車隊擴大至17輛。市府並與Kakao Mobility等科技公司合作，釋出交通號誌與道路資訊等15萬筆資料，開放給學界與業界加速AI模型訓練。這種「公私協力＋開放數據」的模式值得台灣借鏡。事實上，台灣各縣市政府也逐步累積自駕測試經驗，例如台北市無人巴士試營運、高雄亞洲新灣區自駕巡迴等案例，但普遍缺乏統一平台與政策連貫性。建議中央應整合各地試點資料，建置全國性自駕資料庫，並引導更多民間資源投入AI訓練、模擬系統與道路風險評估機制，才能真正走向量產與商轉。

台灣各縣市政府逐步累積自駕測試經驗，但普遍缺乏統一平台與政策連貫性。圖為2021年5月台北市信義路公車專用道自駕巴士供民眾試乘體驗。（資料照，台北市交通局提供）

不過，自駕車的發展絕非只有技術問題，社會制度與勞動結構的因應也同樣重要。未來若自駕計程車全面取代人類司機，勢必衝擊計程車與物流人力市場，相關職業轉型與再培訓計畫需提前佈局。這點同樣適用於台灣。以物流產業為例，電商發展快速但配送人力短缺，若能導入中短程自駕貨車，將有助改善人力吃緊；然而，這同時也須搭配法律責任釐清、道路設計優化、保險制度重建等跨部會整合。目前台灣《自駕車實驗條例》已上路多年，惟仍屬實驗性質，建議政府應儘快建立一套正規上路的法規體系，提供廠商發展商業模式的法源依據，否則再好的技術也難以真正「開上路」。

回顧首爾自駕計程車的進展，我們看到的不只是南韓科技的快速突破，更是政府對未來產業的明確投資與規劃。台灣若希望在智慧交通領域占有一席之地，不能只仰賴硬體代工或國際技術授權，而應從自駕軟體、AI訓練資料、城市交通規劃到跨域合作著手，打造具在地特色與出口潛力的完整產業鏈。

（作者為台北市民）

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