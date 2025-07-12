晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中小微及傳統產業的雙軌機制—升級轉型與有序退場並行

2025/07/12 20:00

◎ 吳芥之

長期以來，中小企業與傳統產業一直是台灣經濟發展的基石，不僅占全體企業總數近98%，更吸納大量就業人口。然而，隨著國際市場競爭日趨激烈、消費型態快速變遷、數位經濟崛起，加上永續轉型壓力如浪潮般襲來，這些企業正面臨「不轉型便滅頂」的存亡關鍵

因應全球趨勢，企業界近幾年積極推動「雙軸轉型」—數位轉型及永續轉型。然而，即便是資源充沛的大型企業，轉型過程中也不免步步艱辛，遑論是資源拮据的中小微型企業

多數中小企業資金緊促，難以負擔數位化、智慧化初期的高額建置成本；而且人力資源有限，員工往往身兼多職，難以設置專責推動轉型的團隊。此外，企業主傾向追求短期報酬，對於長期性的轉型投資常抱著觀望態度，缺乏轉型的意願與耐性。

中小企業普遍缺乏具備數位技能與科技應用能力的員工，對新科技的接受度與適應力有限，導致轉型進展緩慢。示意圖。（路透檔案照）中小企業普遍缺乏具備數位技能與科技應用能力的員工，對新科技的接受度與適應力有限，導致轉型進展緩慢。示意圖。（路透檔案照）

在人力結構上，中小企業普遍缺乏具備數位技能與科技應用能力的員工，既有團隊對新科技的接受度與適應力有限，培訓資源亦顯不足，導致轉型進展緩慢，甚至陷入永遠在追趕潮流，轉型沒完沒了的窘境。企業文化與作業流程往往成為改革的絆腳石，也讓不少企業面對新趨勢只能保守以對，錯失轉型契機。

台灣的傳統產業長年以OEM代工為主，強調產量與價格競爭，形成高度同質化的產業結構。面對原物料價格波動、品牌意識抬頭與全球市場變局，過去的營運模式無以為繼。以金屬、機械、化工等產業為例，正快速奔向資本密集與技術密集，若仍守舊不變，終將隨波逐流、逐漸萎縮、退出市場。

這種「有產品、沒品牌；產量大、利潤薄」的產業困境，導致產能過剩、資源錯置。唯有從「拚量、拚價」轉向「拚品質、拚多樣化」，強化研發創新、打造品牌與高附加價值，方能擺脫紅海殺戮，開創新局

有鑑於此，政府與金融體系近年積極推動中小企業升級轉型，透過多元補助、融資與技術輔導，協助企業朝向智慧化、低碳化與永續發展，鼓勵以創新為核心、以環保為導向，提升整體競爭力。

行政院會拍板「投資台灣三大方案2.0」，將延長至2027年，並擴大適用範圍，聚焦五大信賴產業、服務業、大健康產業及六大核心戰略產業，加上既有5＋2產業創新領域。新階段將鼓勵企業導入AI及智慧化技術，加速轉型升級，以提升整體產業競爭力。（行政院提供）行政院會拍板「投資台灣三大方案2.0」，將延長至2027年，並擴大適用範圍，聚焦五大信賴產業、服務業、大健康產業及六大核心戰略產業，加上既有5＋2產業創新領域。新階段將鼓勵企業導入AI及智慧化技術，加速轉型升級，以提升整體產業競爭力。（行政院提供）

然而，必須正視的是，並不是所有的中小企業都有能力完成轉型之路。有些企業面臨經營困境、缺乏接班人，難以迎接轉型挑戰。因此，政府的角色便由「輔導升級」轉為建立制度化的有序退場機制，「輔導」經營困難、難以轉型的企業，平順地退出市場，釋出既有資源，由具潛力的業者接手整併，促進產業的新陳代謝

因此，政府的政策設計應採雙軌並行：一方面，加強對具發展潛力企業的支持，提供技術導入、資金挹注、人才培訓與品牌協助；另一方面，建立具體可行的退場機制，協助經營不善、轉型無望的企業逐步退出，降低社會與經濟的無形成本

中小企業與傳統產業的轉型，攸關台灣產業結構的優化與升級。唯有正視其資源、人力與結構上的挑戰，整合政府系統性的支持機制，並引導企業從「拚量、拚低價」轉型為「拚質、拚創新」，方能在全球競爭與永續發展的洪流中穩健前行。

升級與退場雙軌並進，將是產業創新動能與經濟韌性的雙引擎。

（作者為資深媒體人、企管博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書