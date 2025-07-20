脫北廚師的原鄉情結》西瓜雖然好吃

韓半島土地不大，緯度也沒有太大差異，但南北的生活品質卻有天壤之別。每當我看到美味的西瓜，就會想起在鴨綠江邊看到的一位女子和她的兩個孩子。那時，美味的西瓜總讓我不禁落淚。

◎ 李愛蘭

在韓國，所有水果和蔬菜四季不斷。剛來韓國時，最令我驚訝的就是冬天的草莓。在北韓，冬天的草莓就像童話裡的幻想，但在韓國，即使在12月、1月的寒冬中，街頭也能看到紅通通的草莓，引發食慾。

不僅如此。在北韓，即使是夏天也難得一見的西瓜，在大韓民國，即使是冬天也能輕鬆吃到。無論是什麼飯店，還是婚宴自助餐廳，冬天作為甜點出現西瓜是稀鬆平常的事。

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韓半島土地不大，緯度也沒有太大差異，但南北的生活品質卻有天壤之別。每當我看到美味的西瓜，就會想起在鴨綠江邊看到的一位女子和她的兩個孩子。那時，美味的西瓜總讓我不禁落淚。

每當我看到美味的西瓜，就會想起在鴨綠江邊看到的一位女子和她的兩個孩子，讓我不禁落淚。（作者提供）

那是1996年7月左右。當時我正好路過位於兩江道惠山市城後洞的鴨綠江邊。那時候，很多花孩子（流浪兒童）為了尋找食物偷渡到中國，被中國公安逮捕後，再大量被押送回惠山海關大橋。

那天，也有一群脫北者被載在中國製的東方號卡車上，被押送到惠山橋上。令人震驚的是，他們全身都被白色粉末覆蓋。一問之下才知道，是因為中國人認為脫北者身上有很多蝨子，就往他們身上灑農藥粉。

當下我震驚得說不出話，內心湧起無比的悲痛與憤怒。怎麼能在活人身上灑農藥呢？

北韓的領導層到底在做什麼？百姓為了不餓死跨越國境去討飯，卻被辱罵為「鮮朝乞丐」，還被灑農藥，現實就是如此殘酷。他們卻只坐著嘴上念「朝鮮民族第一主義」，讓人無言。

當時，那些被押送回來的人會被關押在惠山車站旅館裡，等到人數湊夠一節列車車廂後再一起遣送。住在我家附近的車站旅館管理員說，那裡每天都有超過10人餓死。餓死的人被裝上卡車，丟到人煙稀少的山裡。這種對待連野獸都不會做的天理不容之事，竟然在北韓堂而皇之地進行著。

當時，車站或市場周邊經常可見餓死者的屍體，但沒有任何正式的葬禮程序，被如此隨意地丟棄，已成常態。

有一天，在如此慘淡的日子中，我在鴨綠江邊等人，看到一位衣衫襤褸的女子和兩個孩子坐在水溝邊。她們蜷縮著身體，走近一看，才發現她們正在吃被丟棄的西瓜皮。那是被吃光果肉後剩下的白色部分，應該是撿來從鴨綠江漂來的廚餘。

那個看起來約3歲的孩子，坐在媽媽懷中拿著西瓜皮；大約5歲的女孩已經吃完西瓜皮，正在撕水溝邊石頭上的青苔咀嚼。溝裡的水又黏又濁，幾乎是靜止不流，極其骯髒。石頭上附著青苔和不明的小螺類生物，女孩就在吃那些東西。

我問那位母親從哪裡來，她說從平安道來找食物。但整個北韓到處都有人餓死，又能去哪裡找吃的呢？她們似乎就是住在鴨綠江邊，撿中國人丟棄的食物殘渣維生。

雖然我非常同情那位女子和孩子們，但自己也處於無能為力的情況，只能無奈地經過。她們患有嚴重的營養不良，又吃那麼骯髒的食物，我猜恐怕不久後就去世了。

或許，對她們而言，死亡比生活還更安樂吧？坐著等死、逃亡中死，結果都是一樣。她們或許就是懷著這種心情才選擇脫北的。

一個無法填飽小小肚子的國家……連廚餘都是奢侈品的生活，誰不會想要逃離呢？

北韓領導人金正恩。（法新社）

但當時的金正日，卻是把那些可憐的人抓起來、關起來、拷打、送進政治犯集中營，讓他們在痛苦中度過一生。而作為接班人的金正恩，更變本加厲，一上台就下令「現場射殺脫北者、連坐三代」，大量處決脫北者，將其家屬送進政治犯收容所。

更令人悲傷的是，即使在此刻，這種悲劇仍在北韓重演。人民依舊忍受飢餓，逃到鄰國尋求生路的人被強制遣返後，被貼上「叛國罪」的標籤，遭受殘酷懲罰。

雖然已過多年，但我仍清晰記得那天在鴨綠江邊看到的那位女子和孩子的模樣。那個本該在父母懷中撒嬌的年紀，卻在腐水中吃著西瓜皮的樣子，至今仍讓我胸口悶痛，心如刀絞。

（作者為韓國自由統一文化院院長）

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