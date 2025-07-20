晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

脫北廚師的原鄉情結》西瓜雖然好吃

韓半島土地不大，緯度也沒有太大差異，但南北的生活品質卻有天壤之別。每當我看到美味的西瓜，就會想起在鴨綠江邊看到的一位女子和她的兩個孩子。那時，美味的西瓜總讓我不禁落淚。
◎李愛蘭

◎李愛蘭

2025/07/20 15:00

◎ 李愛蘭

在韓國，所有水果和蔬菜四季不斷。剛來韓國時，最令我驚訝的就是冬天的草莓。在北韓，冬天的草莓就像童話裡的幻想，但在韓國，即使在12月、1月的寒冬中，街頭也能看到紅通通的草莓，引發食慾。

不僅如此。在北韓，即使是夏天也難得一見的西瓜，在大韓民國，即使是冬天也能輕鬆吃到。無論是什麼飯店，還是婚宴自助餐廳，冬天作為甜點出現西瓜是稀鬆平常的事。

韓半島土地不大，緯度也沒有太大差異，但南北的生活品質卻有天壤之別。每當我看到美味的西瓜，就會想起在鴨綠江邊看到的一位女子和她的兩個孩子。那時，美味的西瓜總讓我不禁落淚。

每當我看到美味的西瓜，就會想起在鴨綠江邊看到的一位女子和她的兩個孩子，讓我不禁落淚。（作者提供）每當我看到美味的西瓜，就會想起在鴨綠江邊看到的一位女子和她的兩個孩子，讓我不禁落淚。（作者提供）

那是1996年7月左右。當時我正好路過位於兩江道惠山市城後洞的鴨綠江邊。那時候，很多花孩子（流浪兒童）為了尋找食物偷渡到中國，被中國公安逮捕後，再大量被押送回惠山海關大橋。

那天，也有一群脫北者被載在中國製的東方號卡車上，被押送到惠山橋上。令人震驚的是，他們全身都被白色粉末覆蓋。一問之下才知道，是因為中國人認為脫北者身上有很多蝨子，就往他們身上灑農藥粉。

當下我震驚得說不出話，內心湧起無比的悲痛與憤怒。怎麼能在活人身上灑農藥呢？

北韓的領導層到底在做什麼？百姓為了不餓死跨越國境去討飯，卻被辱罵為「鮮朝乞丐」，還被灑農藥，現實就是如此殘酷。他們卻只坐著嘴上念「朝鮮民族第一主義」，讓人無言

當時，那些被押送回來的人會被關押在惠山車站旅館裡，等到人數湊夠一節列車車廂後再一起遣送。住在我家附近的車站旅館管理員說，那裡每天都有超過10人餓死。餓死的人被裝上卡車，丟到人煙稀少的山裡。這種對待連野獸都不會做的天理不容之事，竟然在北韓堂而皇之地進行著。

當時，車站或市場周邊經常可見餓死者的屍體，但沒有任何正式的葬禮程序，被如此隨意地丟棄，已成常態。

有一天，在如此慘淡的日子中，我在鴨綠江邊等人，看到一位衣衫襤褸的女子和兩個孩子坐在水溝邊。她們蜷縮著身體，走近一看，才發現她們正在吃被丟棄的西瓜皮。那是被吃光果肉後剩下的白色部分，應該是撿來從鴨綠江漂來的廚餘

那個看起來約3歲的孩子，坐在媽媽懷中拿著西瓜皮；大約5歲的女孩已經吃完西瓜皮，正在撕水溝邊石頭上的青苔咀嚼。溝裡的水又黏又濁，幾乎是靜止不流，極其骯髒。石頭上附著青苔和不明的小螺類生物，女孩就在吃那些東西

我問那位母親從哪裡來，她說從平安道來找食物。但整個北韓到處都有人餓死，又能去哪裡找吃的呢？她們似乎就是住在鴨綠江邊，撿中國人丟棄的食物殘渣維生。

雖然我非常同情那位女子和孩子們，但自己也處於無能為力的情況，只能無奈地經過。她們患有嚴重的營養不良，又吃那麼骯髒的食物，我猜恐怕不久後就去世了。

或許，對她們而言，死亡比生活還更安樂吧？坐著等死、逃亡中死，結果都是一樣。她們或許就是懷著這種心情才選擇脫北的

一個無法填飽小小肚子的國家……連廚餘都是奢侈品的生活，誰不會想要逃離呢？

北韓領導人金正恩。（法新社）北韓領導人金正恩。（法新社）

但當時的金正日，卻是把那些可憐的人抓起來、關起來、拷打、送進政治犯集中營，讓他們在痛苦中度過一生。而作為接班人的金正恩，更變本加厲，一上台就下令「現場射殺脫北者、連坐三代」，大量處決脫北者，將其家屬送進政治犯收容所。

更令人悲傷的是，即使在此刻，這種悲劇仍在北韓重演。人民依舊忍受飢餓，逃到鄰國尋求生路的人被強制遣返後，被貼上「叛國罪」的標籤，遭受殘酷懲罰

雖然已過多年，但我仍清晰記得那天在鴨綠江邊看到的那位女子和孩子的模樣。那個本該在父母懷中撒嬌的年紀，卻在腐水中吃著西瓜皮的樣子，至今仍讓我胸口悶痛，心如刀絞。

（作者為韓國自由統一文化院院長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書