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自由開講》美國2025年《One Big Beautiful Bill》通過：減稅背後的代價與可能的平衡

2025/07/05 13:30

◎ 葉俊霖

2025年7月3日，美國參眾兩院正式通過了總統力推的稅改法案——《One Big Beautiful Bill》（簡稱OBBB），俗稱「大而美法案」，並送交白宮等總統簽署。這項法案不僅延續了2017年稅改的主要精神，更進一步擴大對中產家庭、企業主與製造業的稅收支持，堪稱美國歷來最具規模與爭議的單一減稅行動。

美國總統川普7月4日在白宮簽署「大而美法案」。（路透）美國總統川普7月4日在白宮簽署「大而美法案」。（路透）

根據眾議院稅務委員會（Ways & Means Committee）預估，典型家庭可因此每年多留 $10,900 可支配所得，工人平均增加 $7,200 收入。表面上看來，這是一份「全民受益」的法案，但其長期財政影響與制度設計，仍值得各界審慎觀察。

法案主要稅改亮點：

• 延長個人所得稅優惠級距為永久規定

• SALT（州與地方稅）抵扣上限由$10,000提升至$40,000

• 新增加班與小費免稅額，最高至$25,000

• 提高子女抵免與長者額外標準扣除

• 汽車貸款利息扣除最高$10,000

• 20% QBI（通過式業主）扣除正式永久化

• 資本支出與研發費用全額抵減延長

減稅與赤字的拉鋸戰：

CBO（國會預算辦公室）與多方財經機構預估，本法案將：

• 在未來十年內減少約 $4.5兆美元 的稅收

• 增加約 $3.3～3.4兆美元 的聯邦財政赤字

儘管此舉將為中產與企業注入更多流動性，但也伴隨削減社會支出、壓縮聯邦財政空間的風險。部分評論認為，若經濟成長趨緩或利率上升，國債壓力將迅速加劇。

CBO預估，《大而美法案》將使美國聯邦赤字10年增加3.3至3.4兆美元。（示意圖，路透）CBO預估，《大而美法案》將使美國聯邦赤字10年增加3.3至3.4兆美元。（示意圖，路透）

可能的平衡因素：稅基擴大與合規誘因提升

值得注意的是，法案設計中透過降低名目稅率、提高扣除彈性與針對性抵免，在某種程度上也降低了納稅人逃漏稅的動機，特別是中小企業主與服務業工作者（如小費、加班收入報稅者）：

• 逃漏稅誘因降低：加班與小費的扣除讓原本不報稅收入者有理由主動申報

• 稅基擴大：當更多納稅人進入系統，雖每人稅率較低，但總體稅基實則擴大

• 企業合規提升：QBI與研發扣抵需通過審核與記帳制度，有助促進合規報稅

若執行得當，這將可能在中長期內減緩因減稅導致的國債成長壓力，並透過稅收制度簡化與誘因結構改革，促進稅制信任與納稅文化的改善。

對會計師與稅務顧問的意義：專業價值提升的契機

對我們會計從業人員而言，這項法案最大的好處，無疑是創造出更多稅務規劃的空間與需求：

• 個人稅與加班收入如何分類與扣除，需要具備解讀細節與實務判斷能力

• SALT擴大是否適合改採列舉扣除，須配合客戶家庭結構、房貸、慈善等整體分析

• 企業主應否改組為S-corp 或 LLC 享有QBI優惠，稅型選擇變得更為關鍵

• 汽車貸款利息申報與用途區隔，也為高資產客戶規劃增添新變項

此外，面對未來可能逐步退場的抵免措施與通膨調整限制，納稅人更需仰賴主動式規劃而非事後補救。這將進一步凸顯會計師在稅務顧問、財務佈局與合規申報上的核心價值。

小結：減稅是一門科學，也是一種責任

稅制改革從來不是零和遊戲，而是牽一髮動全身的制度調整。對納稅人而言，這是一場報稅習慣與財務策略的更新；對會計師而言，則是發揮專業、協助客戶做出正確選擇的最佳時機。

（作者為會計師、美國亞美會計研究發展基金會執行長）

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