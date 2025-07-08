自由開講》打詐兼顧防傷亡 正視社會心輔機制

◎ 范振家

根據衛生福利部最新公布的113年國人十大死因統計，惡性腫瘤雖仍穩居首位，但令人痛心的是，「蓄意自我傷害（自殺）」在中斷14年後再度重返前十名，排名第十。其背後所蘊含的社會警訊不容忽視，特別是與當前社會重大治安議題詐騙犯罪之間的關聯性，值得政府與社會各界共同正視。

台南市一對中年情侶因男方誤信假投資平台損失700多萬元，最後在套房內輕生。（資料照，民眾提供）

近年來詐騙案件層出不窮，手法不斷翻新，不僅造成民眾鉅額財產損失，對被害人心理造成的打擊亦極為沉重。從媒體報導可見，許多因投資詐騙而蒙受巨額損失的個案，最終竟導致個人或家庭悲劇。台南市一對中年情侶因男方誤信假投資平台損失700多萬元，最後在套房內輕生。台北市亦有婦人因遭詐1200萬元選擇與女兒共赴黃泉。這些令人痛心的案例，不僅顯示詐騙犯罪對個人生命財產的毀滅性影響，更暴露出我國現行打詐政策在「事後關懷」層面的仍有待努力空間。

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政府在反詐策略裡，對於已經身陷欺騙泥淖的受害者，至今仍缺乏一套有溫度、有後續的心理重建與社會支持機制。尤其看著那些孤老、弱勢或獨居者：他們在失去血汗錢後，往往因為羞愧、自責，甚至找不到可依靠的社會網絡，不敢走進警局、也不敢向親友吐露傷痛，最後只能在絕望中做出最悲劇的選擇。真正因詐騙而輕生的人數，恐怕遠比官方統計的「十大死因」還要多。政府若無法及早伸出援手，讓受害者在第一時間獲得理解、陪伴與專業協助，就等於放任更多家庭在無聲中破碎、更多生命在暗處凋零。

數位發展部與業者強化資安與防詐，打造「公私協力防堵偽冒網站」。（資料照，業者提供）



政府應從「公共衛生」與「社會安全網」的角度，將詐騙被害人的心理與生活輔導納入重大政策規劃，提出以下幾點建言：

一、建立跨部會協作之「詐騙被害人關懷輔導機制」

建議由衛福部主責，整合心理衛生、社工、地方社政、警政等單位，設立「詐騙受害人心理與生活支持平台」，針對重大經濟損失案件主動介入，提供心理諮商、社工關懷與法律協助資源。同時，應建立案件通報機制，警方與金融單位一旦掌握疑似高風險詐騙個案，便可迅速移交社政系統介入追蹤。

二、擴充心理健康與自殺防治預算，納入詐騙創傷議題

目前促進心理健康與自殺防治的相關預算偏低，無法因應快速變化的社會風險型態。應針對詐騙創傷被害人，設立專門的心理重建諮商計畫，提升基層心理衛生中心之應變能量，特別強化對老年族群之輔導服務，避免「沉默的受害者」成為統計外的隱形悲劇。

三、強化宣導與社會教育，降低羞恥感與報案阻力

詐騙受害人常因顏面問題而選擇隱忍不報，進一步惡化情緒與生活困境。政府應透過媒體、社區、宗教與學校系統進行心理健康與反詐教育，強化「受騙非罪、求助無恥」的社會觀念，使被害人更有勇氣面對問題、主動求援。

四、引進民間與非營利資源，共同建立社會支持網絡

建議政府開放更多資源予民間社福機構、心理師公會與律師公會，共同成立「詐騙受害人協助中心」，以多元管道提供免費法律諮詢、心理輔導與重建服務。也可考慮提供一次性補助金或急難救助協助部分重建生活之基本需求，避免生活困頓進一步惡化心理狀況。

回顧目前政府對於詐騙問題的應對，雖已展現積極態度，然「打詐」不應僅止於抓人與擋金流，更需從人的層面出發，關注那些在失敗與羞辱中掙扎的被害者。真正有效的打詐政策，應是一體兩面的雙軌並行，不僅要斬斷詐騙源頭，更要扶起受害者的身心，讓他們不至於在絕望中沉淪，甚至輕生。

當詐騙已成現代社會之癌，所謂的「防詐」應延伸至「防傷」、「防亡」。我們呼籲政府正視這個逐漸被忽略的社會痛點，強化對詐騙被害人的心理、法律與生活支持措施，真正打造一個能夠守護人民身心安全與尊嚴的韌性社會。

（作者為管理學博士）

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