自由開講》笨蛋！ 問題出在降低修憲門檻

◎ 張人仰

繼國民黨立法院總召傅崐萁日前喊出廢除監察院，民眾黨日前正式提案修憲廢除監察院，據稱已經有32位立委連署已送案，使爭論多年廢除監察院一事再度浮上擡面。

民眾黨立委黃國昌（左）、張啓楷（右）等人提案修憲廢除監察院。（資料照）



令人感到遺憾的是此舉明顯為打假球的政治操作而非真誠的政治改革;想藉此提案突顯改革形象而非真正解決問題。因為藍白立委不可能也不應該不知道監察院廢除涉及修憲，而當前任何修憲最大的障礙已不在立法院通過之門檻，而在公民複決過高的門檻，藍白若真有誠意進行相關憲政改革首先該提出的是降低修憲門檻的提案，否則任何修憲法案絕無可能通過。

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目前修憲門檻究竟有多高,可從2022年11月26號18歲公民權公民複決的結果可見一斑：2022年3月25日，各黨為吸引年輕選票,立法院三讀通過18歲公民權修憲案，可見修憲過程立法院通過之門檻，已不再是個問題.同年11月26日進行公民複決投票，同意票564萬7,102票、不同意票501萬6,427票，同意票雖大於不同意票，惟未達投票權人之半數（961萬9,696票），結果為不通過。

564萬究竟有沒有具備充足民意？答案是肯定的, 請注意564萬甚至高於2024賴清德總統當選的票數558萬及罷免賴清德總統所需約488萬票, 但卻因超高的公民複決門檻（需投票權人半數約961萬票）而未能通過修憲門檻如此高不可攀，使原本已經艱澀的憲法議題令一般百姓更加望之卻步。

18歲公民修憲複決案同意票未跨過修憲複決門檻的961萬9697票。（資料照）

其深遠的負面影響是台灣社會失去了一個絕佳的對話機會討論究竟我們希望成為怎樣的國家. 反之近年來由於罷免及公投門檻的下修，使得台灣公民社會在監督代議士及公投層次的公共議題的討論上有很好的進展，台灣社會不同群體間也透過這個過程相互對話。

罷免，公投，修憲為直接民權三支箭，為深化台灣民主必要的工具，近年來由於中國勢力對台灣社會全面的滲透，原本許多支持直接民主的朋友也對這些工具是否會淪為敵對勢力所利用而感到憂愁，直接民權的伸張勢必因此有所限縮，這期間的平衡，值得所有關心台灣民主的有識之士共同關心。

（作者為人民作主志工團副團長）

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