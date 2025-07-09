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自由開講》兩性教育不到位 天龍國校園蒙羞

2025/07/09 15:00

◎ 邱世長

根據《自由時報電子報》「5年級男童性侵2年級學妹、男師傳訊性騷女童！北市兩國小爆性醜聞」之報導，台北市2所公立小學發生性醜聞，外界甚感訝異，怎可能在「天龍國」的台北市，杏壇會發生這類教育醜聞？

南區是一國小5年級男童多次帶2年級的女童到廁所猥褻、指侵，學童根本不知他犯下大錯。

台北市2所公立小學發生性醜聞，震驚社會。示意圖，與本新聞無關。（資料照）台北市2所公立小學發生性醜聞，震驚社會。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

幸好老師機警，好奇追問才得知，2人並非親兄妹，男童主動告知老師，他在3週內多次帶女童到廁所「猥褻、指侵」，這已經超出「好奇心」範疇，而造造成女童的傷害。

所幸，老師「知悉」之後，立刻緊急做「校安通報」。否則，老師「知情不報」的「吃案」責任，這可是非同小可。

另一則是北區另一國小是學校聘任的「社團男老師」傳送許多逾越界線的訊息給女學生，這類事件已經不是第一次發生，應該加強對「社團老師」教育，今非昔比，要更加小心師生間的界線。否則，校方要依規定「召開性平委員會」。

這次，比較離譜的是校長輕忽事情嚴重性，表態認為師生互傳訊息「這沒什麼」，疑似帶風向，在校長主導下，委員會決議不受理，迅速結案，卻被教育局以「教職事涉公益」為由駁回，要求該名社團老師暫時不得進入校園，靜候調查，這才是教育事件「SOP的作法」。

行政院提出「性別暴力防治國家行動計畫」，將落實高中以下學生每學年接受至少4個小時的性別暴力防治課程。（資料照）行政院提出「性別暴力防治國家行動計畫」，將落實高中以下學生每學年接受至少4個小時的性別暴力防治課程。（資料照）

筆者建議：首先，校方在事後，才對學童進行心理輔導，提出醫療建議，這是「事後補救」。如果能「事前教育」，防患未然，教育成效會更好！

其次，學校應該加強「性侵害」的教育，只要未經對方同意，以暴力、脅迫、恐嚇、催眠等方式，觸摸「對方隱私部位」，都可能構成「性侵害」。

最後，學校要加強兩性相處的教育宣導，以免被外界認為學校在「吃案」，徒增教育界之紛擾！

（作者為教育人員）

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