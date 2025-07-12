自由開講》中共「心理滲透」圖讓台自我崩解

◎ 葒燁

台海緊張關係持續升高，多數人關注的是解放軍的軍演頻率、導彈數量或登陸能力，但事實上，中共對台最具破壞力的攻勢，不是飛彈，而是無聲無形的「心理滲透」與「認知作戰」。這場無聲的戰爭，目標是長期削弱，讓台灣社會從內部自我崩解。

「不戰而屈人之兵」的現代版本

相較於軍事行動，心理戰更為隱晦、持久，且深入人心。中共對台策略的核心之一，正是讓台灣在和平的表象下自行瓦解抗敵意志。這種戰法不靠飛彈與坦克，而是透過社群媒體操作、假訊息滲透、文化親近與輿論引導，逐步侵蝕台灣人民的信心、團結與判斷力，為其實現「不戰而屈人之兵」鋪路。

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具有退伍軍人身分的扯鈴教練魯紀賢當共諜，吸收軍人提供情資。（資料照）

共諜滲透是系統性布局



根據國安單位統計，台灣過去一年就破獲超過六十起共諜案件，多數涉及軍事單位。中共慣用金錢、色情、賭博等手段利誘軍警人員及敏感職位者，滲透範圍從基層到高層無所不包。這類滲透並不僅止於情報蒐集，更意圖破壞台灣軍隊紀律、動搖忠誠、製造不信任，讓我方軍心士氣在戰事發生前就先行崩潰。

網軍、AI與假帳號：認知作戰的數位武器



在資訊時代，中共深諳網路作戰技巧，利用境外網軍、假帳號、甚至AI生成的影音內容，進行資訊混淆與意識滲透。其操作內容常披著「理性討論」、「兩岸和平」的外衣，實則潛移默化地重塑輿論、醜化我方政策與體制。尤其擅於模仿台灣語言習慣與社會語境，以「貼地氣」的方式進行分化與誤導，製造社會對立與政府不信任感。

無聲滲透，比開戰更致命

心理戰的危險之處，在於它不是戰爭爆發時才出現，而是無日無夜地滲透進我們的日常。當民眾對國家未來失去信心，當青年拒絕服役、甚至視軍人為社會負擔，當輿論輕易相信敵對敘事而非自我反思，中共根本無須出兵，我們就已在心理層面自我瓦解。

國軍「莒光園地」教導官兵媒體識讀。（軍聞社檔案照）

建立全民資訊防線，是當務之急

面對這樣的心理滲透，光靠軍隊與情治系統並不足夠。台灣必須建立全民資訊防線，從教育著手，提升民眾的媒體識讀與獨立判斷能力。政府、公務體系、國防單位與民間社群更應緊密協作，定期進行心理防衛與危機應變演練。此外，從制度面改善軍人福利與地位，建立職業榮譽感，才能讓軍人對國家有更強烈的認同與歸屬。

信念對信念，才是最終決戰



真正的對抗從來不只是軍力對軍力，而是信念對信念、制度對制度。中共發動的心理戰與文化戰，目標是台灣人民的思想，而不是單純的軍事防線。唯有全民警覺、社會團結、制度健全，台灣才能在這場無聲的長期戰爭中，守住自己的民主與尊嚴，屹立不搖。

（作者為時事評論員）

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