晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

林健正專區》滲透理論：台灣高自有率的社會住宅門檻與挑戰

從完工進度來看，2017年啟動社會住宅政策至今已7年，年均完工戶數約8,500戶，若維持此速度，要達到直接興建55.6萬戶的門檻需要約65年，遠超過政策規劃時程。
林健正

林健正

2025/07/08 10:30

◎ 林健正

依內政部國土管理署統計，截至113年第2季底，全國住宅存量939萬4,386戶，其中屬112年建造完工並取得使用執照者僅有3萬3,748戶。這顯示新增住宅供給在整體住宅市場中佔比極小，反映出我國住宅市場主要由既有存量主導，市場調節能力有限。

依國土管理署統計，截至113年第2季底，全國住宅存量939萬4,386戶。（資料照）依國土管理署統計，截至113年第2季底，全國住宅存量939萬4,386戶。（資料照）

根據主計總處家庭收支調查，112年全國自有住宅率達84.5%；若將直系親屬所有之住宅納入計算，則自有住宅比率高達89.9%。此外，住宅主要用途為專用住家，住商併用情形僅占4.2%，顯示住宅市場以長期居住為主體。

值得注意的是，台灣高自有住宅率的背後，反映出租屋市場相對薄弱的結構性問題。根據統計，全國約有100萬戶租屋人口，但合法租賃登記比例偏低，地下化租屋市場規模龐大，這使得政府難以透過政策工具有效調節租屋市場。

滲流理論與社會住宅門檻

數學物理中的滲流理論（Percolation Theory）可以用來分析城市空間結構與社會現象，建構一套嚴謹的「臨界值」或「門檻」概念。滲流理論原用於描述混合物中導電成分的分布，當導電體在系統中的比例超過某個臨界值（Percolation threshold），就會出現「貫穿性」的連通路徑（Interconnective Channel），導致系統性質發生巨變。這一理論也被廣泛應用於流行病學、網絡擴散、城市聚落與社會資源分布等領域。

台灣高自有住宅率的背後，反映出租屋市場相對薄弱的結構性問題。圖為新北市新店區住宅大樓出租物件較多。（新北市地政局提供）台灣高自有住宅率的背後，反映出租屋市場相對薄弱的結構性問題。圖為新北市新店區住宅大樓出租物件較多。（新北市地政局提供）

當此理論應用於社會住宅政策時，租屋市場可被視為一個二維網格，每個格點代表一個潛在租屋單元。社會住宅的市場占有率，即為這些格點被「佔據」的概率。

根據二維方格點滲流理論，其臨界值大約為0.5927，亦即在租屋市場中，若社會住宅的占比低於此門檻，僅能發揮零星補貼效應；若超過此門檻，則會產生「貫穿性」結構，政策效果會擴散至整體租屋市場，帶來租金穩定的質變效應。社會住宅門檻可用下列公式表達：

Y = 0.5927 × （1−X）

其中，X 為自有住宅率，Y 為社會住宅在租屋市場應達到的最低門檻。這一推估假設擁有自有住宅者不會進入租屋市場，整個租屋市場由無自有住宅者構成。

在此模型的邏輯基礎下，非自用住宅的租屋市場可分為三類來源，包括私人出租住宅、社會住宅，以及非正式租賃（如親友借住、違章建築等）。滲流理論的引入強調，社會住宅政策成效並非線性累積，而是存在結構性「相變」的臨界點。若社會住宅欲在租屋市場中發揮價格調節與供給基準功能，至少須占租屋市場約六成的供給量。

以台灣目前自有住宅率 X=90%，住宅存量約939萬戶計算，社會住宅門檻如下：

Y = 0.5927 × （1−0.9） = 5.9%

社會住宅至少需占租屋市場約5.9%，總戶數約55.6萬戶。圖為高雄市「崇實安居」。（國家住都中心提供）社會住宅至少需占租屋市場約5.9%，總戶數約55.6萬戶。圖為高雄市「崇實安居」。（國家住都中心提供）

換言之，社會住宅至少需占租屋市場約5.9%，總戶數約55.6萬戶。相對於此門檻，政府設定在2032年達成100萬戶社會住宅的長期目標，直接興建恐怕計畫過於龐大，且緩不濟急，因此宜輔以公益出租等「準社會住宅」的措施。

這一數學模型不僅提供了政策執行的明確量化目標，也揭示了「臨界點」思維，若無法突破此門檻，社會住宅僅能發揮有限補貼作用，難以對抗高自有住宅率下的市場結構性問題。反之，若欲使社會住宅能發揮其結構性影響力，唯有持續擴大社會住宅供給、精準分布於高需求區域，並以穩定租屋市場為政策定位。

其他國家的經驗顯示，新加坡組屋占整體住宅約80%，落實居者有其屋，有效穩定房價；荷蘭社會住宅占30%，維持租屋市場穩定；奧地利維也納社會住宅占60%，成為「租屋者城市」典範。這些成功案例的共同特徵為社會住宅不僅服務弱勢，更成為中等收入家庭的住宅選擇，形成有效的市場調節機制。

現況與挑戰

根據2024年官方資料，目前我國已完成社會住宅戶數約6萬戶，興建中或規劃中戶數約12萬戶，另有公益出租與包租代管戶數約7萬戶，三者合計僅約25萬戶，距離門檻尚有一段差距，更遑論社會住宅是否能有效覆蓋高需求地區。

從完工進度來看，2017年啟動社會住宅政策至今已7年，年均完工戶數約8,500戶，若維持此速度，要達到直接興建55.6萬戶的門檻需要約65年，遠超過政策規劃時程。

目前社會住宅主要分布於雙北、桃園、台中等大都會區，但在這些地區的供給仍遠低於需求，熱門地段甚至出現「一屋難求」的現象。

目前社會住宅主要分布於雙北、桃園、台中等大都會區，但在這些地區的供給仍遠低於需求。圖為桃園市八德三號社宅。（資料照）目前社會住宅主要分布於雙北、桃園、台中等大都會區，但在這些地區的供給仍遠低於需求。圖為桃園市八德三號社宅。（資料照）

以台北市為例，社會住宅中籤率常低於10%，新北市熱門地段亦僅約15-20%。相對地，部分非都會區縣市的社會住宅招租卻出現餘額，顯示住宅需求與供應呈現高度地緣性的不均，城鄉落差至為懸殊，全國總量指標往往掩蓋區域性失衡，如何實現住宅供需的動態平衡，是當前住宅政策面臨的最大挑戰。

目前社會住宅推動進度落後，主因包括都市土地成本高且取得困難，部分縣市政府擔心影響房價或選票，推動意願不高，行政審查及施工期程過長（平均5-7年），地方政府財務負擔沉重，使得即便中央設定明確目標，執行層面卻受限重重。

社會住宅與房價的落差

在高自有住宅率國家（如台灣，約84.5%～90%），絕大多數家庭已擁有自用住宅，進入租屋市場者僅占少數。此一結構使社會住宅的政策對象相對有限，基本上難以對整體市場結構產生足夠影響。

更重要的是，台灣房地產市場存在明顯的「自用與投資分離」現象。大量房屋被當作投資工具持有，形成「有屋無人、有人無屋」的結構性矛盾。根據統計，全國空屋率約10.2%，但這些空屋大多不願出租，造成租屋市場實質供給不足。

相較之下，社會住宅比率高的國家（如荷蘭、丹麥、德國），自有住宅率通常僅50%～60%，社會住宅因此能兼具保障弱勢與穩定市場功能，對房價亦有抑制作用。

其關鍵差異在於，這些國家的社會住宅政策採取「普遍主義」取向，不僅服務低收入家庭，更涵蓋中等收入的青年、單身及小家庭，使社會住宅成為住宅市場的重要組成部分。

然而在台灣，自用與租用市場長期呈現「兩條平行線」，社會住宅主要侷限於補貼弱勢、提供社會安全網的角色，無法有效介入購屋市場，遑論影響整體房價結構。

結論與政策建議

目前政府推動社會住宅的核心目標為「穩定租金、保障弱勢」，但若無法達成前述模型所示的最低門檻，社會住宅難以從根本調節租屋市場，僅能發揮有限的補貼性功能。

在高自有住宅率結構下，社會住宅難以成為改變整體住宅結構的關鍵工具。圖為北市社宅內裝。（北市住都中心提供）在高自有住宅率結構下，社會住宅難以成為改變整體住宅結構的關鍵工具。圖為北市社宅內裝。（北市住都中心提供）

為提升社會住宅政策的效益，建議政府應聚焦租屋熱區，優先於雙北、桃園、台中等地大幅提高直接供屋比例；鬆綁入住條件，降低行政與戶籍限制，提升一般民眾可及性，朝向「混居」模式發展；制度性長期推進，建立中央與地方協作機制，加快土地取得與工程流程，並明確財務分攤機制；重新定義社宅角色，讓社會住宅不僅止於社會福利，而成為租屋市場的普遍選項。

然而，在高自有住宅率結構下，社會住宅難以成為改變整體住宅結構的關鍵工具。關鍵在於認知調整：社會住宅政策應定位為「租屋市場的穩定器」，而非「房價的調節器」。在此定位下，透過區位策略與制度改革，仍可在租屋市場中發揮更具實質影響力的政策角色。

最後值得一提的是，台灣住宅問題的根本解決，需要同時處理供給面的結構性問題（如土地政策、稅制改革）與需求面的投機性問題（如房地產投資管制），社會住宅政策雖然重要，但不應被期待承擔過度的政策負擔。

（作者為國立陽明交通大學退休專任教授、國立台北科技大學校務顧問、台灣產業科技推動協會副理事長及
台南市樹谷園區產業協進會秘書長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書