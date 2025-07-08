林健正專區》滲透理論：台灣高自有率的社會住宅門檻與挑戰

從完工進度來看，2017年啟動社會住宅政策至今已7年，年均完工戶數約8,500戶，若維持此速度，要達到直接興建55.6萬戶的門檻需要約65年，遠超過政策規劃時程。

◎ 林健正

依內政部國土管理署統計，截至113年第2季底，全國住宅存量939萬4,386戶，其中屬112年建造完工並取得使用執照者僅有3萬3,748戶。這顯示新增住宅供給在整體住宅市場中佔比極小，反映出我國住宅市場主要由既有存量主導，市場調節能力有限。

依國土管理署統計，截至113年第2季底，全國住宅存量939萬4,386戶。（資料照）

根據主計總處家庭收支調查，112年全國自有住宅率達84.5%；若將直系親屬所有之住宅納入計算，則自有住宅比率高達89.9%。此外，住宅主要用途為專用住家，住商併用情形僅占4.2%，顯示住宅市場以長期居住為主體。

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值得注意的是，台灣高自有住宅率的背後，反映出租屋市場相對薄弱的結構性問題。根據統計，全國約有100萬戶租屋人口，但合法租賃登記比例偏低，地下化租屋市場規模龐大，這使得政府難以透過政策工具有效調節租屋市場。

滲流理論與社會住宅門檻

數學物理中的滲流理論（Percolation Theory）可以用來分析城市空間結構與社會現象，建構一套嚴謹的「臨界值」或「門檻」概念。滲流理論原用於描述混合物中導電成分的分布，當導電體在系統中的比例超過某個臨界值（Percolation threshold），就會出現「貫穿性」的連通路徑（Interconnective Channel），導致系統性質發生巨變。這一理論也被廣泛應用於流行病學、網絡擴散、城市聚落與社會資源分布等領域。

台灣高自有住宅率的背後，反映出租屋市場相對薄弱的結構性問題。圖為新北市新店區住宅大樓出租物件較多。（新北市地政局提供）

當此理論應用於社會住宅政策時，租屋市場可被視為一個二維網格，每個格點代表一個潛在租屋單元。社會住宅的市場占有率，即為這些格點被「佔據」的概率。

根據二維方格點滲流理論，其臨界值大約為0.5927，亦即在租屋市場中，若社會住宅的占比低於此門檻，僅能發揮零星補貼效應；若超過此門檻，則會產生「貫穿性」結構，政策效果會擴散至整體租屋市場，帶來租金穩定的質變效應。社會住宅門檻可用下列公式表達：

Y = 0.5927 × （1−X）

其中，X 為自有住宅率，Y 為社會住宅在租屋市場應達到的最低門檻。這一推估假設擁有自有住宅者不會進入租屋市場，整個租屋市場由無自有住宅者構成。

在此模型的邏輯基礎下，非自用住宅的租屋市場可分為三類來源，包括私人出租住宅、社會住宅，以及非正式租賃（如親友借住、違章建築等）。滲流理論的引入強調，社會住宅政策成效並非線性累積，而是存在結構性「相變」的臨界點。若社會住宅欲在租屋市場中發揮價格調節與供給基準功能，至少須占租屋市場約六成的供給量。

以台灣目前自有住宅率 X=90%，住宅存量約939萬戶計算，社會住宅門檻如下：

Y = 0.5927 × （1−0.9） = 5.9%

社會住宅至少需占租屋市場約5.9%，總戶數約55.6萬戶。圖為高雄市「崇實安居」。（國家住都中心提供）

換言之，社會住宅至少需占租屋市場約5.9%，總戶數約55.6萬戶。相對於此門檻，政府設定在2032年達成100萬戶社會住宅的長期目標，直接興建恐怕計畫過於龐大，且緩不濟急，因此宜輔以公益出租等「準社會住宅」的措施。

這一數學模型不僅提供了政策執行的明確量化目標，也揭示了「臨界點」思維，若無法突破此門檻，社會住宅僅能發揮有限補貼作用，難以對抗高自有住宅率下的市場結構性問題。反之，若欲使社會住宅能發揮其結構性影響力，唯有持續擴大社會住宅供給、精準分布於高需求區域，並以穩定租屋市場為政策定位。

其他國家的經驗顯示，新加坡組屋占整體住宅約80%，落實居者有其屋，有效穩定房價；荷蘭社會住宅占30%，維持租屋市場穩定；奧地利維也納社會住宅占60%，成為「租屋者城市」典範。這些成功案例的共同特徵為社會住宅不僅服務弱勢，更成為中等收入家庭的住宅選擇，形成有效的市場調節機制。

現況與挑戰

根據2024年官方資料，目前我國已完成社會住宅戶數約6萬戶，興建中或規劃中戶數約12萬戶，另有公益出租與包租代管戶數約7萬戶，三者合計僅約25萬戶，距離門檻尚有一段差距，更遑論社會住宅是否能有效覆蓋高需求地區。

從完工進度來看，2017年啟動社會住宅政策至今已7年，年均完工戶數約8,500戶，若維持此速度，要達到直接興建55.6萬戶的門檻需要約65年，遠超過政策規劃時程。

目前社會住宅主要分布於雙北、桃園、台中等大都會區，但在這些地區的供給仍遠低於需求，熱門地段甚至出現「一屋難求」的現象。

目前社會住宅主要分布於雙北、桃園、台中等大都會區，但在這些地區的供給仍遠低於需求。圖為桃園市八德三號社宅。（資料照）

以台北市為例，社會住宅中籤率常低於10%，新北市熱門地段亦僅約15-20%。相對地，部分非都會區縣市的社會住宅招租卻出現餘額，顯示住宅需求與供應呈現高度地緣性的不均，城鄉落差至為懸殊，全國總量指標往往掩蓋區域性失衡，如何實現住宅供需的動態平衡，是當前住宅政策面臨的最大挑戰。

目前社會住宅推動進度落後，主因包括都市土地成本高且取得困難，部分縣市政府擔心影響房價或選票，推動意願不高，行政審查及施工期程過長（平均5-7年），地方政府財務負擔沉重，使得即便中央設定明確目標，執行層面卻受限重重。

社會住宅與房價的落差

在高自有住宅率國家（如台灣，約84.5%～90%），絕大多數家庭已擁有自用住宅，進入租屋市場者僅占少數。此一結構使社會住宅的政策對象相對有限，基本上難以對整體市場結構產生足夠影響。

更重要的是，台灣房地產市場存在明顯的「自用與投資分離」現象。大量房屋被當作投資工具持有，形成「有屋無人、有人無屋」的結構性矛盾。根據統計，全國空屋率約10.2%，但這些空屋大多不願出租，造成租屋市場實質供給不足。

相較之下，社會住宅比率高的國家（如荷蘭、丹麥、德國），自有住宅率通常僅50%～60%，社會住宅因此能兼具保障弱勢與穩定市場功能，對房價亦有抑制作用。

其關鍵差異在於，這些國家的社會住宅政策採取「普遍主義」取向，不僅服務低收入家庭，更涵蓋中等收入的青年、單身及小家庭，使社會住宅成為住宅市場的重要組成部分。

然而在台灣，自用與租用市場長期呈現「兩條平行線」，社會住宅主要侷限於補貼弱勢、提供社會安全網的角色，無法有效介入購屋市場，遑論影響整體房價結構。

結論與政策建議

目前政府推動社會住宅的核心目標為「穩定租金、保障弱勢」，但若無法達成前述模型所示的最低門檻，社會住宅難以從根本調節租屋市場，僅能發揮有限的補貼性功能。

在高自有住宅率結構下，社會住宅難以成為改變整體住宅結構的關鍵工具。圖為北市社宅內裝。（北市住都中心提供）

為提升社會住宅政策的效益，建議政府應聚焦租屋熱區，優先於雙北、桃園、台中等地大幅提高直接供屋比例；鬆綁入住條件，降低行政與戶籍限制，提升一般民眾可及性，朝向「混居」模式發展；制度性長期推進，建立中央與地方協作機制，加快土地取得與工程流程，並明確財務分攤機制；重新定義社宅角色，讓社會住宅不僅止於社會福利，而成為租屋市場的普遍選項。

然而，在高自有住宅率結構下，社會住宅難以成為改變整體住宅結構的關鍵工具。關鍵在於認知調整：社會住宅政策應定位為「租屋市場的穩定器」，而非「房價的調節器」。在此定位下，透過區位策略與制度改革，仍可在租屋市場中發揮更具實質影響力的政策角色。

最後值得一提的是，台灣住宅問題的根本解決，需要同時處理供給面的結構性問題（如土地政策、稅制改革）與需求面的投機性問題（如房地產投資管制），社會住宅政策雖然重要，但不應被期待承擔過度的政策負擔。

（作者為國立陽明交通大學退休專任教授、國立台北科技大學校務顧問、台灣產業科技推動協會副理事長及

台南市樹谷園區產業協進會秘書長）

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