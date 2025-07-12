晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

照護線上》健保給付放寬，幫助骨質疏鬆症降低骨折風險！及早測骨密，及早保骨安康 骨科醫師圖文解說

你知道嗎？國人一生中每4人就有1人面臨骨折風險，且首次發生骨折後，第二次再骨折風險高達50%！骨質疏鬆症正以無聲的方式威脅患者的生命安全。
照護線上

照護線上

2025/07/12 08:30

◎ 照護線上

（取自貼文）（取自貼文）

你知道嗎？國人一生中每4人就有1人面臨骨折風險，且首次發生骨折後，第二次再骨折風險高達50%（1）！骨質疏鬆症正以無聲的方式威脅患者的生命安全。

「促骨生長藥物對骨質疏鬆症患者非常重要，在骨折發生前使用，可降低骨折風險；在骨折發生後使用，快速提高骨密度，也有助於預防再次骨折。」

中國醫藥大學新竹附設醫院骨科王韋智醫師表示，「健保對於骨質疏鬆症藥物給付條件，擴大「次級骨折預防」範圍包含: 手腕（遠端橈骨）與上手臂（近端肱骨）骨折；並新增「初級骨折預防」，放寬至未發生骨折的高風險骨鬆患者包含糖尿病合併胰島素、類風溼性關節炎、和類固醇使用超過3個月者；幫助骨鬆的治療能更早介入而不再從「發生骨折後」才做起！」。（詳細涵蓋範圍請參考健保署公告，個案適用範圍請依醫療專業人員判斷及建議。）

（取自貼文）（取自貼文）

善用健保擴增給付，往前擴大骨鬆防護

為了幫助骨質疏鬆症患者（T值小於等於-2.5）降低骨折風險，健保署已放寬給付條件。王韋智醫師說，在初級骨折預防方面，可適用在未發生骨折，其骨密度（BMD）檢測結果 T 值小於等於 -2.5合併類風溼性關節炎、糖尿病且使用胰島素或使用糖皮質類固醇（>5毫克/天）超過3個月的骨質疏鬆症患者。在次級骨折預防方面，過去僅適用於脊椎或髖部骨折，現在已放寬至手腕（遠端橈骨）與上手臂（近端肱骨）骨折的骨質疏鬆症患者或骨質疏少症患者。

建議患者或家屬主動和醫師討論骨質疏鬆症的治療策略，選擇合適的治療方式，降低骨折的風險。（詳細涵蓋範圍請參考健保署公告，個案適用範圍請依醫療專業人員判斷及建議。）

骨質疏鬆症的現況與警訊

「骨質疏鬆症（Osteoporosis）」是一種慢性疾病，早期沒有明顯不適，很容易被忽略，許多患者都是在骨折發生後，才發現有骨質疏鬆症。王韋智醫師說，幾乎每天都有骨鬆性骨折的患者被送到急診室，因為不小心跌倒就造成髖部、脊椎、橈骨或肱骨骨折，除了造成劇烈疼痛、行動不便，也會嚴重影響生活品質、提高醫療花費、甚至增加死亡風險。根據統計，約有20%的髖骨骨折患者，在骨折發生後一年內會死亡（2），骨質疏鬆症是不容忽視的問題。

骨質疏鬆症早期症狀要留意三大警訊：「駝、矮、痛」，王韋智醫師解釋，「駝」就是駝背，當我們靠牆站立時，明顯感覺背部隆起或彎曲，背部無法完全貼平牆面，甚至肩膀前傾，這通常是因為脊椎骨壓迫性骨折或椎體結構變形所導致。「矮」是身高明顯縮水。很多患者會發現自己「比以前矮了4公分以上」，這是因為脊椎椎體塌陷、變扁所導致的整體身高減少。「痛」是下背痛或腰痛，通常是慢性的、鈍鈍的不適感。

這些症狀常被認為是老化的現象，而遭到忽視。其實這些都是骨骼結構正在退化的重要警訊，若能及早發現、及早治療，能夠有效預防骨折的發生。

（取自貼文）（取自貼文）

留意骨質疏鬆症高風險因子、早期篩檢

至於骨質疏鬆症的高風險族群則包括停經後女性、老年人、體重過輕、缺乏運動、抽菸、喝酒、長期使用類固醇、缺乏鈣質與維生素D和其他內分泌疾病等。王韋智醫師說，「臨床上曾經遇過四十多歲便有骨質疏鬆症的女性患者。因此建議高風險族群要就醫接受骨密度檢測，留意自身骨骼健康，並積極接受治療。」

雙能量X光吸收儀（Dual-energy X-ray Absorptiometry，DXA）是診斷骨質疏鬆症的標準檢查，利用X光檢測骨密度，在無痛的狀況下，平躺大約5分鐘便能完成。王韋智醫師說，檢測的骨密度報告會標示T值（T-Score）。當T值落在-1至-2.5代表骨密度減少，稱為「骨質疏少症」；當T值小於等於-2.5即可診斷為「骨質疏鬆症」；而當T值小於-3則屬於「極高骨鬆性骨折風險族群」。

（取自貼文）（取自貼文）

骨鬆治療策略：先行提升骨密度，有效降低高骨折風險

骨質疏鬆症的治療方式包含藥物治療搭配日常照護。王韋智醫師表示，藥物治療主要分為兩大類，促骨生長藥物與抗骨流失藥物。促骨生長藥物讓身體能夠「開源」長出新骨頭、快速提升骨密度；抗骨流失藥物可延緩骨質流失的速度，就是「節流」的概念。王韋智醫師說，目前治療會採取「先行增加骨密度，鞏固骨骼」策略，先以促骨生長藥物進行完整療程，快速提升骨密度，降低骨折風險，並遵造醫囑以抗骨流失藥物銜接，發揮長期保護的效果。再搭配日常照護包括飲食營養均衡、攝取足夠的鈣質與維生素D、規律運動等。

筆記重點整理

● 「骨質疏鬆症」早期無明顯不適，容易被忽略，許多患者都是在骨折發生後，才發現有骨質疏鬆症。骨鬆性骨折除了造成劇烈疼痛、行動不便，也會嚴重影響生活品質、提高醫療花費、甚至增加死亡風險。

● 醫師建議，及早進行DXA骨密度檢測，民眾亦可先自我留意骨鬆「駝、矮、痛」三大警訊，如發現駝背、背部靠牆壁站立時後腦勺與牆面會間距超過3公分以上、身高變矮4公分以上，或是經常感到下背痛，就要立即諮詢專科醫師，評估是否有骨質疏鬆症。

● 骨質疏鬆症的藥物治療主要分為兩大類，一類是促骨生長藥物，讓身體能夠「開源」快速提升骨密度，降低高骨折風險；另一類則是抗骨流失藥物，主要用來延緩骨質流失的速度，就是「節流」的概念。目前針對高風險的骨鬆患者的治療策略，遵照醫囑考慮「先使用促骨生長藥物，再以抗骨流失藥物銜接」，以遠離骨折風險為目標。

● 為了幫助骨質疏鬆症患者降低骨折風險，健保署已放寬骨質疏鬆症健保用藥給付，可幫助高風險族群進行初級與次骨折預防。當BMD檢測結果 T 值小於等於 -2.5 ，合併有糖尿病使用胰島素、類風溼性關節炎或長期使用類固醇（>5mg/day）超過3個月，可透過健保給付的治療藥物進行初級骨折預防治療；新增手腕（遠端橈骨）、上手臂（近端肱骨）骨折可適用骨質疏鬆症和骨質疏少症患者的次級骨折預防治療。（詳細涵蓋範圍請參考健保署公告，個案適用範圍請依醫療專業人員判斷及建議。）

● 醫師呼籲：高風險族群應「及早篩檢、積極治療、預防骨折」，並善用健保的擴增給付、擴大骨折保護進行合適的骨質疏鬆症治療與預防，及早遠離骨折風險及早關心自身的骨骼健康。

本衛教訊息由台灣安進協助提供


參考資料：
（1） 中華民國骨質疏鬆症學會。台灣成人骨質疏鬆症防治之共識及指引。2023年版

（2） Ip TP, et al; OSHK. Hong Kong Med J 2013 Apr;19 Suppl 2:1–40.


本文經授權轉載自【照護線上】健保給付放寬，幫助骨質疏鬆症降低骨折風險！及早測骨密，及早保骨安康 骨科醫師圖文解說

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書