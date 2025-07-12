照護線上》健保給付放寬，幫助骨質疏鬆症降低骨折風險！及早測骨密，及早保骨安康 骨科醫師圖文解說

你知道嗎？國人一生中每4人就有1人面臨骨折風險，且首次發生骨折後，第二次再骨折風險高達50%！骨質疏鬆症正以無聲的方式威脅患者的生命安全。

◎ 照護線上

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你知道嗎？國人一生中每4人就有1人面臨骨折風險，且首次發生骨折後，第二次再骨折風險高達50%（1）！骨質疏鬆症正以無聲的方式威脅患者的生命安全。

「促骨生長藥物對骨質疏鬆症患者非常重要，在骨折發生前使用，可降低骨折風險；在骨折發生後使用，快速提高骨密度，也有助於預防再次骨折。」

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中國醫藥大學新竹附設醫院骨科王韋智醫師表示，「健保對於骨質疏鬆症藥物給付條件，擴大「次級骨折預防」範圍包含: 手腕（遠端橈骨）與上手臂（近端肱骨）骨折；並新增「初級骨折預防」，放寬至未發生骨折的高風險骨鬆患者包含糖尿病合併胰島素、類風溼性關節炎、和類固醇使用超過3個月者；幫助骨鬆的治療能更早介入而不再從「發生骨折後」才做起！」。（詳細涵蓋範圍請參考健保署公告，個案適用範圍請依醫療專業人員判斷及建議。）

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善用健保擴增給付，往前擴大骨鬆防護

為了幫助骨質疏鬆症患者（T值小於等於-2.5）降低骨折風險，健保署已放寬給付條件。王韋智醫師說，在初級骨折預防方面，可適用在未發生骨折，其骨密度（BMD）檢測結果 T 值小於等於 -2.5合併類風溼性關節炎、糖尿病且使用胰島素或使用糖皮質類固醇（>5毫克/天）超過3個月的骨質疏鬆症患者。在次級骨折預防方面，過去僅適用於脊椎或髖部骨折，現在已放寬至手腕（遠端橈骨）與上手臂（近端肱骨）骨折的骨質疏鬆症患者或骨質疏少症患者。

建議患者或家屬主動和醫師討論骨質疏鬆症的治療策略，選擇合適的治療方式，降低骨折的風險。（詳細涵蓋範圍請參考健保署公告，個案適用範圍請依醫療專業人員判斷及建議。）

骨質疏鬆症的現況與警訊

「骨質疏鬆症（Osteoporosis）」是一種慢性疾病，早期沒有明顯不適，很容易被忽略，許多患者都是在骨折發生後，才發現有骨質疏鬆症。王韋智醫師說，幾乎每天都有骨鬆性骨折的患者被送到急診室，因為不小心跌倒就造成髖部、脊椎、橈骨或肱骨骨折，除了造成劇烈疼痛、行動不便，也會嚴重影響生活品質、提高醫療花費、甚至增加死亡風險。根據統計，約有20%的髖骨骨折患者，在骨折發生後一年內會死亡（2），骨質疏鬆症是不容忽視的問題。

骨質疏鬆症早期症狀要留意三大警訊：「駝、矮、痛」，王韋智醫師解釋，「駝」就是駝背，當我們靠牆站立時，明顯感覺背部隆起或彎曲，背部無法完全貼平牆面，甚至肩膀前傾，這通常是因為脊椎骨壓迫性骨折或椎體結構變形所導致。「矮」是身高明顯縮水。很多患者會發現自己「比以前矮了4公分以上」，這是因為脊椎椎體塌陷、變扁所導致的整體身高減少。「痛」是下背痛或腰痛，通常是慢性的、鈍鈍的不適感。

這些症狀常被認為是老化的現象，而遭到忽視。其實這些都是骨骼結構正在退化的重要警訊，若能及早發現、及早治療，能夠有效預防骨折的發生。

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留意骨質疏鬆症高風險因子、早期篩檢

至於骨質疏鬆症的高風險族群則包括停經後女性、老年人、體重過輕、缺乏運動、抽菸、喝酒、長期使用類固醇、缺乏鈣質與維生素D和其他內分泌疾病等。王韋智醫師說，「臨床上曾經遇過四十多歲便有骨質疏鬆症的女性患者。因此建議高風險族群要就醫接受骨密度檢測，留意自身骨骼健康，並積極接受治療。」

雙能量X光吸收儀（Dual-energy X-ray Absorptiometry，DXA）是診斷骨質疏鬆症的標準檢查，利用X光檢測骨密度，在無痛的狀況下，平躺大約5分鐘便能完成。王韋智醫師說，檢測的骨密度報告會標示T值（T-Score）。當T值落在-1至-2.5代表骨密度減少，稱為「骨質疏少症」；當T值小於等於-2.5即可診斷為「骨質疏鬆症」；而當T值小於-3則屬於「極高骨鬆性骨折風險族群」。

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骨鬆治療策略：先行提升骨密度，有效降低高骨折風險

骨質疏鬆症的治療方式包含藥物治療搭配日常照護。王韋智醫師表示，藥物治療主要分為兩大類，促骨生長藥物與抗骨流失藥物。促骨生長藥物讓身體能夠「開源」長出新骨頭、快速提升骨密度；抗骨流失藥物可延緩骨質流失的速度，就是「節流」的概念。王韋智醫師說，目前治療會採取「先行增加骨密度，鞏固骨骼」策略，先以促骨生長藥物進行完整療程，快速提升骨密度，降低骨折風險，並遵造醫囑以抗骨流失藥物銜接，發揮長期保護的效果。再搭配日常照護包括飲食營養均衡、攝取足夠的鈣質與維生素D、規律運動等。

筆記重點整理

● 「骨質疏鬆症」早期無明顯不適，容易被忽略，許多患者都是在骨折發生後，才發現有骨質疏鬆症。骨鬆性骨折除了造成劇烈疼痛、行動不便，也會嚴重影響生活品質、提高醫療花費、甚至增加死亡風險。

● 醫師建議，及早進行DXA骨密度檢測，民眾亦可先自我留意骨鬆「駝、矮、痛」三大警訊，如發現駝背、背部靠牆壁站立時後腦勺與牆面會間距超過3公分以上、身高變矮4公分以上，或是經常感到下背痛，就要立即諮詢專科醫師，評估是否有骨質疏鬆症。

● 骨質疏鬆症的藥物治療主要分為兩大類，一類是促骨生長藥物，讓身體能夠「開源」快速提升骨密度，降低高骨折風險；另一類則是抗骨流失藥物，主要用來延緩骨質流失的速度，就是「節流」的概念。目前針對高風險的骨鬆患者的治療策略，遵照醫囑考慮「先使用促骨生長藥物，再以抗骨流失藥物銜接」，以遠離骨折風險為目標。

● 為了幫助骨質疏鬆症患者降低骨折風險，健保署已放寬骨質疏鬆症健保用藥給付，可幫助高風險族群進行初級與次骨折預防。當BMD檢測結果 T 值小於等於 -2.5 ，合併有糖尿病使用胰島素、類風溼性關節炎或長期使用類固醇（>5mg/day）超過3個月，可透過健保給付的治療藥物進行初級骨折預防治療；新增手腕（遠端橈骨）、上手臂（近端肱骨）骨折可適用骨質疏鬆症和骨質疏少症患者的次級骨折預防治療。（詳細涵蓋範圍請參考健保署公告，個案適用範圍請依醫療專業人員判斷及建議。）

● 醫師呼籲：高風險族群應「及早篩檢、積極治療、預防骨折」，並善用健保的擴增給付、擴大骨折保護進行合適的骨質疏鬆症治療與預防，及早遠離骨折風險及早關心自身的骨骼健康。

本衛教訊息由台灣安進協助提供



參考資料：

（1） 中華民國骨質疏鬆症學會。台灣成人骨質疏鬆症防治之共識及指引。2023年版

（2） Ip TP, et al; OSHK. Hong Kong Med J 2013 Apr;19 Suppl 2:1–40.



本文經授權轉載自【照護線上】健保給付放寬，幫助骨質疏鬆症降低骨折風險！及早測骨密，及早保骨安康 骨科醫師圖文解說

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