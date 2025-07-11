新聞時常出現未成年人離家出走的報導，有些未成年人可能因遭人拐騙而被迫從事勞動工作，也有部分個案是因家庭管教過於嚴苛，導致未成年人選擇脫離家庭生活。然而，無論是拐騙或唆使未成年人離家，都有可能構成觸法。

◎ 法操司想傳媒

拐騙或唆使未成年人離家，都有可能構成觸法。AI生成示意圖。（取自貼文）

新聞時常出現未成年人離家出走的報導，有些未成年人可能因遭人拐騙而被迫從事勞動工作，也有部分個案是因家庭管教過於嚴苛，導致未成年人選擇脫離家庭生活。然而，無論是拐騙或唆使未成年人離家，都有可能構成觸法。

近期就有一則新聞報導指出，新北市一名高二女學生6月初放學後失聯，從此手機關機音訊全無，家屬心急如焚報警求助，永和分局秀朗派出所獲報後展開追查，警方調閱監視器、社群紀錄兩週，發現少女疑似被42歲江姓男網友帶走，昨日下午警方在泰山某旅館尋獲少女，所幸人平安無恙，警方依《刑法》略誘罪嫌，將江男移送新北地檢署偵辦。

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和誘罪與略誘罪的不同



在我國刑法中，「誘拐未成年人」屬於妨害家庭罪章所規範的行為，依誘拐的方式不同，可區分為「和誘」與「略誘」兩種類型。



和誘罪：

和誘罪規定在刑法第 240 條，是指經被誘人同意後，使其脫離家庭或其他有監督權之人之行為。例如，成年人經未成年的女朋友同意後，勸說其搬出原生家庭與其同住，即屬和誘。然而，若未成年人是自行主動離家，而非經他人引誘，則不構成和誘罪。



略誘罪：

略誘罪則是規定在刑法第 241 條，是指違反被誘人意願，以強暴、脅迫、詐術等方式，迫使其脫離家庭或監護環境之行為。與和誘不同，略誘屬於強制性質的脫離。而且依刑法第241條之規定，對16歲以下之人和誘，仍然會算是略誘罪。



此次新聞報導中若女高中生已經滿16歲，則是適用「和誘罪」，若未滿16歲則是會涉犯「略誘罪」。



法操也建議家長與未成年子女溝通盡量使用平和、平等的語氣，不要因為一時衝動辱罵、責備子女。青春期的學生心思敏感，很容易因為與父母相處不愉快而產生逃離原生家庭的想法，理性溝通才是解決子女關係的最佳良藥。

本文經授權轉載自【法操】女高中生失聯2周，已婚男遭捕，是略誘還是和誘罪？

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