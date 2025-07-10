健康醫療網》夏天想露腰又怕有小肚子？醫揭女性小腹凸3成因 是正常還是健康警訊這樣看

「我怎麼可以比男生還胖？」是許多女性揮之不去的煩惱。對此邱筱宸醫師指出，女性體脂率高於男性其實是正常生理差異，主要受雌激素影響。她說明，雌激素會促進脂肪儲存，尤其集中在乳房、臀部及下腹部，分佈形態與生殖系統的需求相關，「脂肪是身體重要的能量儲備，可以為女性懷孕及哺乳期間的胎兒生長和乳汁分泌提供支持」。

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台北慈濟醫院婦產部邱筱宸醫師指出，女性體脂率高於男性是正常生理差異，因為雌激素會促進脂肪儲存，尤其集中在乳房、臀部及下腹部。（取自貼文）

夏天來臨，不少女性開始想穿起短版上衣或泳裝，卻又為小腹肉肉感到困擾。先前韓國女團BLACKPINK成員Jennie登上科切拉音樂節舞台，微微隆起的「小肚子」也意外成為熱議焦點。對於女性小腹凸起，有人認為是正常生理結構，有人則認為就是太胖了必須減肥，但其實也有可能是健康警訊。台北慈濟醫院婦產部邱筱宸醫師就為大家說明如何判斷小腹的成因，以及健康瘦小腹的方法。

女性體脂較高屬正常現象！與雌激素、基礎代謝率有關

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「我怎麼可以比男生還胖？」是許多女性揮之不去的煩惱。對此邱筱宸醫師指出，女性體脂率高於男性其實是正常生理差異，主要受雌激素影響。她說明，雌激素會促進脂肪儲存，尤其集中在乳房、臀部及下腹部，分佈形態與生殖系統的需求相關，「脂肪是身體重要的能量儲備，可以為女性懷孕及哺乳期間的胎兒生長和乳汁分泌提供支持」。

女性肌肉量普遍較少，導致基礎代謝率低於男性，也是脂肪較易堆積的原因。邱筱宸醫師進一步表示，產後和更年期是女性體脂上升的高峰期。女性在這兩個階段荷爾蒙會發生劇烈變化，使得能量代謝和胰島素敏感性失衡，且可能伴隨壓力與睡眠品質不穩定，就容易導致體脂肪上升。

小腹脂肪是保護還是負擔？醫：用2指標判斷

有人認為，女性小腹的脂肪是為了保護子宮和卵巢。「這樣的說法部分正確，適量的脂肪確實具有一定的保護功能，但過多就會變成負擔。」邱筱宸醫師表示，國健署和肥胖醫學會均建議女性腰圍應控制在80公分以下。當腰圍超標時，就不能再用「脂肪是為了保護內臟器官」來解釋，而是要警惕內臟脂肪過多可能帶來的健康隱患。

邱醫師也提到，還有一類人體重看似正常、體脂率卻偏高，屬於隱性肥胖，也就是俗稱的「泡芙人」。特別是明明很瘦、但小腹明顯凸出的族群，同樣代表有內臟脂肪或皮下脂肪過高的狀況，可能伴隨代謝異常方面的健康問題。因此小腹脂肪是保護還是負擔，還是要根據腰圍和體脂率這兩項重要指標進行評估。

（取自貼文）

小腹凸起合併這些症狀要注意 可能是疾病作祟

除了肥胖外，小腹凸起也可能與婦科疾病有關。邱筱宸醫師解釋，卵巢囊腫或腫瘤可能會壓迫器官，使下腹部明顯凸出，同時壓迫到膀胱就會伴隨頻尿症狀。「最近有位患者因頻尿到泌尿科求診，但症狀未見改善。她也發現小腹變大，以為只是發胖，卻怎麼減肥都瘦不下來。她沒想過兩個症狀其實有關聯，直到轉至婦產科才確診。」

此外，子宮肌瘤，尤其是漿膜下肌瘤是向子宮外的腹腔生長，也會讓小腹隆起，有些患者還會摸到局部有不對稱的硬塊，或月經量變多；若是子宮肌腺症或子宮內膜異位症，則是常伴隨經痛和腹脹。惡性腫瘤如卵巢癌、腹膜癌，因為腹水的產生也可能導致腹部在短時間內異常脹大，並影響食慾和體重。

邱醫師提醒，如果小腹凸起合併有上述症狀，建議及早接受進一步的檢查。其他非婦科原因則包括慢性便秘或脹氣等腸道問題，與長期外食、久坐及纖維、水分攝取不足有關。脊椎姿勢不良導致的骨盆前傾，也會讓腹部在視覺上顯得較為突出。

別再盲目追求平坦小腹 快用３招健康瘦

「要追求健康體態，並不鼓勵僅以螞蟻腰、平坦小腹或極低的體脂率為目標，而是要評估整體的身體狀況。」除了控制腰圍外，邱筱宸醫師也提供了幾個健康指標供參考，包括BMI、女性體脂率介於21%至27%、骨骼肌率大於24%、基礎代謝率每日1200卡以上，以及內臟脂肪等級小於10。

若想在維持健康的基礎上減少腹部脂肪，邱筱宸醫師建議可以從三方面著手：

1.飲食調整：攝取高纖維和足夠蛋白質（每公斤體重1.2到1.6克），避免高糖和過多的精緻加工食品。另外也不鼓勵暴飲暴食或過度節食，避免肌肉流失和代謝率下降影響健康。

2.運動：強化核心肌群，例如腹橫肌和骨盆底肌訓練，以改善姿勢和內部支撐，同時透過阻力訓練如深蹲、啞鈴等增加肌肉量。規律的有氧運動則有助於控制內臟脂肪。

3.生活習慣改善：壓力和睡眠也是肥胖的影響因子之一。邱醫師提醒，有研究指出，壓力荷爾蒙「皮質醇」會促進腹部脂肪堆積，這也是為什麼睡眠不足的人容易發胖。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導 夏天想露腰又怕有小肚子？醫揭女性小腹凸3成因 是正常還是健康警訊這樣看

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