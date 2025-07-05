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名家分享~廖美》呼喊「歐巴」作為弱者的武器

就算在朝鮮流行的韓劇多與政治無關，也被視為對政權的嚴重威脅。以前，判處死刑只針對影視作品發行者，現在只要持有影視作品就可能被判死刑。
名家分享

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2025/07/05 10:30

◎ 廖美

起初瞄到這篇在《經濟學人》文章的大標題——>「人們冒著生命危險觀看電視節目」，以為文章將探討沒日沒夜追劇，如何戕害身體健康，最後把自己搞死，結果是，我真的想太多了。

經濟學人文章指，據了解有朝鮮農民因觀看韓國影視作品，而被處決。（取自貼文）經濟學人文章指，據了解有朝鮮農民因觀看韓國影視作品，而被處決。（取自貼文）

原來，朝鮮在 2020 年通過《反反動思想法 （Anti-Reactionary Thought Law）》，任何朝鮮人不得消費、持有或傳播「敵對勢力的腐朽思想和文化」；違反的處罰從強迫勞動、關入集中營到判處死刑。

韓劇多與政治無關，仍被朝鮮政權禁止，圖為孔劉主演的「鬼怪」。（擷取自tvN）韓劇多與政治無關，仍被朝鮮政權禁止，圖為孔劉主演的「鬼怪」。（擷取自tvN）

就算在朝鮮流行的韓劇多與政治無關，也被視為對政權的嚴重威脅。以前，判處死刑只針對影視作品發行者，現在只要持有影視作品就可能被判死刑。據了解，在 2022 年，有一位 22 歲的朝鮮農民因聽了 70 首韓國歌曲、觀看 3 部韓國電影並與朋友分享，而被處決。

朝鮮政府在 2023 年還通過另一項法律——《平壤文化語言保護法 （Pyongyang Cultural Language Protection Ac）》，禁止朝鮮女性稱男友或丈夫為「歐巴 （오빠/oppa）」。

如此一來，在朝鮮使用「歐巴」一詞，豈不完美體現社會人類學家 James C. Scott 定義的「弱者的武器」嗎？越是不讓叫，越要在背地裡大聲叫，藉此顛覆和破壞立法本意。

（作者為經濟民主連合理事，紐約市立大學研究中心經濟學博士）
本文經授權轉載自廖美臉書

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