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自由開講》從吉永小百合自「大人假期俱樂部」功成身退談起

2025/07/09 09:30

◎ 陳永昌

日本六大新幹線龍頭JR東日本鐵道公司，針對五十歲以上壯熟齡消費者量身打造「大人假日俱樂部」（大人の休日倶楽部）會員制服務，頗受好評

JR東日本鐵道公司，針對50歲以上壯熟齡消費者量身打造「大人假日俱樂部」會員制服務，頗受好評。（法新社檔案照）JR東日本鐵道公司，針對50歲以上壯熟齡消費者量身打造「大人假日俱樂部」會員制服務，頗受好評。（法新社檔案照）

「大人假期俱樂部」以搭乘新幹線旅遊為出發點，推出琳瑯滿目溫泉或祭典等不同主題限定旅遊產品，搭配特約餐廳、伴手禮店以及博物館等專屬優惠，進而延伸開發從料理到養生等各式各樣講座暨學習課程，乃至於搭建獨旅會員結伴同行公開平台，成功累積會員多達兩百九十萬人，會員刊物每月發行一百一十三萬冊，培養出一群高貢獻度忠實客戶，紛紛帶動其他新幹線鐵道公司跟進。

「大人假期俱樂部」最為人津津樂道就是由國民女演員吉永小百合長期擔任代言人，廿年來總共拍攝七十一部廣告影片，帶領日本民眾認識陌生景點，探索豐富物產，拍攝地點曝光後彷彿鹹魚翻身般一夕爆紅，吸引海內外遊客踴躍到訪。舉例來說，新潟縣佐渡島是僅次於沖繩的日本第二大島嶼，從東京搭乘上越新幹線至新潟，再轉搭噴射快艇前往佐渡島，就需耗費半天時間，南端宿根木聚集上百家船板木牆傳統建築，見證江戶時期金礦開採繁榮時期。「大人假期俱樂部」二○一四年前往沒落小鎮拍攝，立刻帶動數十倍成長觀光熱潮，遊客指名要走吉永小百合走過同一條狹窄石板巷道，在同一棟船板老屋前拍照留影，人潮延續至今不墜。

吉永小百合長期擔任「大人假期俱樂部」代言人，廿年來拍攝71部廣告影片，帶領日本民眾認識陌生景點，探索豐富物產。（原創娛樂提供）吉永小百合長期擔任「大人假期俱樂部」代言人，廿年來拍攝71部廣告影片，帶領日本民眾認識陌生景點，探索豐富物產。（原創娛樂提供）

現年八十歲的吉永小百合功成身退，今年起改由現年五十四歲男星竹野內豐接棒，兼具兩性均衡與世代交替等背後用意，新代言人第一支廣告片選擇福島拍攝，更有地震災後觀光業振興使命，影片中出現避暑勝地五色沼泛舟與會津吉祥物紅牛彩繪，都成功引爆話題。

「大人假期俱樂部」是鐵道公司敏銳回應超高齡社會需求成功範例。尤其是積極與各地方政府合作，攜手把觀光的餅做大，刺激內需消費，採買在地物產，讓遊客走進偏鄉與受災地，兼具地方創生與地域復興公共使命。鐵道公司增加離峰時段票箱營收，並帶來課程講座以及電子商務等業外收入，只是眾多好處一小部分。

JR東日本「大人假期俱樂部」可以成為台灣高鐵仿效典範。台灣高鐵通車十八年半以來，促成台灣西部一日生活圈成型，隨著兩年後新列車上線，台灣高鐵應該扮演名符其實「火車頭」，一起帶動國旅轉型升級

台灣高鐵可扮演「火車頭」，帶動國旅轉型升級。（資料照）台灣高鐵可扮演「火車頭」，帶動國旅轉型升級。（資料照）

台灣高鐵在運量、運能、準點率與安全皆已建立口碑。以去年為例，旅運人次七千八百廿五萬人次，日均運量廿一萬四千人次，全年營收首度突破五百億元，平均準點率（誤點五分鐘內）百分之九十九點五，再加上全年無可歸責意外事故，成功樹立迅速、安全又舒適的企業形象。

新世代列車預計二○二七年下半年加入營運，屆時每小時最高運行班次從七班增加至九班，最高運能提高三成。座位供應更加充裕後，廿歲台灣高鐵「轉骨長大人」，不只帶動人流南來北往龐大商機，也是南北均衡發展暨城鄉差距縮小的有力推手，更是帶給顧客更高價值滿足感的生活產業領航者。

從軌道交通服務到全方位生活方式解決方案，台灣高鐵新人事新作為，就從優化改造原有高鐵假期產品做起。

（作者為台北市商業會前副秘書長）

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