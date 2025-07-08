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自由開講》外稅網無所遁形：中國全球徵稅的焦慮與擴權

2025/07/08 15:00

◎ 鄭語緣

一、徵稅之名，統治之實

2025年，中國推動對全球華人徵稅的新一輪行動，強化對尚具中國戶籍、身份記錄者的資產追蹤與稅務控制。不僅個人銀行帳戶、不動產與投資收益需申報，更有企業（如字節跳動）配合要求中國籍員工回報稅務資料，否則將無法參與股票分紅。

表面上，這是打擊逃稅與「財務透明」的政策手段；實質上，卻是一場無聲的權力擴張。國家邊界被稅收手段無形跨越，華人社群無論身在何處，只要未與中國體制劃清界線，都可能被納入監控與責任範疇。

中國強化對全球華人徵稅，對具中國戶籍、身份記錄者的資產追蹤與稅務控制。（彭博檔案照）中國強化對全球華人徵稅，對具中國戶籍、身份記錄者的資產追蹤與稅務控制。（彭博檔案照）

二、中國財政短絀下的忠誠考驗與心理剝奪

若將此政策視為單純財政措施，無異於低估其政治含義。中國財政壓力近年急遽升高，地方債爆雷、房市崩塌、青年失業率高，中央難以為繼，當局便將目光轉向海外華人，將其視為可「遠程割韭菜」的群體。然而，這場徵稅運動從一開始就不只是為了財政補洞，更像一場有意為之的忠誠測試。透過稅務審查與企業配合，中共正暗中劃出一條隱形線：你是否願意在海外也對中國體制交出財務透明度與政治認同。但許多華人多年來早已脫離中國社會保障與公共服務體系，如今卻被迫負擔義務。一名居於加拿大的中國籍創業者坦言：「國內時我沒有醫保保障，出國後卻要為中國納稅。這不是法治，而是威權的延伸。」

當國家將人民視為永遠的稅務附庸，這不僅摧毀對體制的信任，也加速人才流失與資產外移。人民一旦意識到無論走多遠都無法脫離控制，自然會尋求法律與國籍上的「徹底斷裂」，加速中國社會與其海外社群的裂解。

三、韭菜經濟與資產逃亡的惡性循環

從社會與經濟層面觀察，這場政策將帶來雙重效應：一方面是中國體制對「全球華人」話語權的試探性擴張，另一方面則是中產階級與年輕人對制度的信任崩盤。企業開始降低對中國籍員工的依賴，以避免稅務風險；海外華人社群開始思索轉籍、切割戶籍、退出中資公司，以求免除政策牽連。這些防衛性行動會逐漸反噬中國經濟自身，讓人才與資本加速遠離，形成惡性循環。

這種國家向外輸出的威權治理邏輯，不僅侵犯個人自由，更對中國自身的軟實力造成打擊。中共原欲透過「共同富裕」號召凝聚民族力量，如今卻以懲罰方式讓人心惶惶。當忠誠與貢獻被強制綁定，人們自然用腳投票。

中國建構出一套「跨境徵稅—身份盤點—忠誠懲戒」的治理模型，成為海外統戰與意識形態輸出新手段。示意圖。（美聯社檔案照）中國建構出一套「跨境徵稅—身份盤點—忠誠懲戒」的治理模型，成為海外統戰與意識形態輸出新手段。示意圖。（美聯社檔案照）

四、跨境滲透與法治秩序的衝撞

更令人擔憂的是中國正將此類政策國際化。建構出一套「跨境徵稅—身份盤點—忠誠懲戒」的治理模型，成為海外統戰與意識形態輸出新手段。顯示中國並不滿足於國內的威權秩序，而是以制度延伸的方式滲透境外治理空間，讓全球華人處於灰色法律狀態。對台灣而言更具高度警訊：若中國強推「稅務居民」身份認定，部分台灣人可能在不知情中被納入北京體系，從而失去對自身財務與國際主權的掌控。

結語：全球化的反面教材

中國推行全球徵稅，是經濟困境下的應急手段，更是治理焦慮的制度出口。未來恐將見證更多超越疆界的專制制度，穿越金融、科技、身份與法律體系。這種以稅為名、以懲為實、以控為核的「中國式全球化」治理模式，亟需國際社會正視。

（作者業公）

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