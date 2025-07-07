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自由開講》公館圓環政策簡報的影像修辭與知識操演

2025/07/07 15:00

◎ 郭怡君

台北市政府為支持拆除公館圓環與填平地下道的決策，於6月30日「公館圓環廢除與交通衝擊」市議會座談會中，發表了一份規劃簡報。這份簡報不只是資料彙整，而是一份精心設計的說服性文本，透過圖像、數據與敘事編排，讓「拆除圓環」不僅顯得合理，更成為一個「非拆不可」的選項。我們可以從中看見 Roland Barthes 所說的「修辭影像」與 Michel Foucault 闡述的「知識－權力操作」如何交織，共同構成政策的正當性敘事

台北市議會交委會日前舉行「公館圓環廢除與交通衝擊」座談會，新工處長林昆虎（左起）、交工處長張建華、交通局長謝銘鴻與會討論。（資料照）台北市議會交委會日前舉行「公館圓環廢除與交通衝擊」座談會，新工處長林昆虎（左起）、交工處長張建華、交通局長謝銘鴻與會討論。（資料照）

簡報中，最引人注目的，是三張「擦撞－倒地－輾斃」機車事故的聳動標題。「騎士倒地慘遭輾斃」，引導觀者直覺聯想：「圓環就是危險」。然而，這三起事故事實上皆未發生於圓環內部，而是其他區域「正交路口」的機車事故。這些圖片的視覺張力與新聞語言，構成符號學中「能指」與「所指」的連結操作：透過驚悚圖像與文字，將死亡風險投射到圓環上，形塑「為了安全，就該拆除」的想像。

其次，簡報引用「七年來事故數冠全市」的數據，卻未交代該處高車流量與交通複雜性，也未分析事故嚴重程度。強調「同向擦撞佔七成」，暗示圓環設計先天有缺陷，但並未納入其他改善可能性，例如圓環整型、速限管理、駕駛教育或號誌優化。這正呼應 Foucault 的警示：知識的呈現方式，可能是權力運作的一部分。當市府只擷取「支持拆除」的證據、排除其他選項，它生產的已不是規劃知識，而是決策的合法性包裝。

簡報也重構了決策時間軸。113年《台北市交通改善計畫》曾明確指出，廢除圓環將加劇車流遲滯，不建議施作。然而114年3月市長拍板後，市府才於5月公告《基隆路－羅斯福路口改善規劃》。此案甚至預計「先施工、後補規劃報告」，顯示規劃程序已遭顛倒。原本應是「問題—分析—方案」的規劃流程，如今成為為既定結論「逆推合法性」的技術性文本，也對專業倫理提出挑戰。

台北市政府擬廢除公館圓環，並提出規劃簡報，試圖說服民眾「拆除圓環」不僅顯得合理，更成為一個「非拆不可」的選項。（資料照）台北市政府擬廢除公館圓環，並提出規劃簡報，試圖說服民眾「拆除圓環」不僅顯得合理，更成為一個「非拆不可」的選項。（資料照）

在簡報尾聲，我們又看到另一種修辭策略：民族實中周邊的景觀模擬圖，綠意盎然、人車分道、孩童通學安全。這種柔性美感模擬，蓋過了119巷未來無法直通羅斯福路、社區負擔壓縮到123巷的真實衝擊。它讓人難以拒絕，因為「誰會反對一個看起來更美好的城市」？

然而，這場座談會也顯示出，說服文本終究不是鐵板一塊。與會學者、居民代表與議員提出質疑：沒有安全研究，不能輕易宣稱圓環本質不安全；受影響最大的公車族群在簡報中被隱形，鄰近社區的生活品質也被犧牲，成為進退失據的「黑羊與白羊」。

真正的城市治理，不是壓倒性的說服，而是開放多元觀點的爭辯與共構。看似無懈可擊的簡報，引發更具批判力的對話，也說明市政仍有轉圜空間

筆者認為，即便此次簡報中的技術論述與修辭策略已被與會者指出諸多漏洞，它仍是一場努力的政治展演。這份「改善規劃案」雖急就章，仍有機會重新納入多方聲音，只要市府不急於在年底前強行動工，而願意回歸正常規劃流程，問題仍有解。

（作者為台灣大學建築與城鄉研究所助理教授）

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