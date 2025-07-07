自由開講》學習歷程可考慮廢除了

◎ 清許

據媒體報導，因為今年最佳辯士跟中部學霸的申請大學資料造假案風波，某大學教師透露已有多起學生間互相檢舉同儕造假的案例。從這些爭議案件更可看出，學習歷程制度已經演變成該廢除的地步。

近期最佳辯士跟中部學霸的申請大學資料造假案風波，坊間傳出要求教育部廢除學習歷程制度之議。（資料照）

首先學習歷程檔案本質就是家長跟學校的軍備競賽，筆者聽聞友人子女就讀的貴族私校可一對一輔導學生做出完美的學習歷程，還可以為學生量身訂做耀眼的經歷，甚至分配獎項，還曾聽聞大學教授提及有補教業者專門到奧地利維也納租借場地舉辦音樂比賽給台灣學生參加獲獎，坊間還有很多教你如何撰寫學習歷程的高收費課程，種種現象顯示，學習歷程就是獨厚高資力家庭的制度。

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再者，大學端的教授根本沒時間逐一審查核實學習歷程資料的真實性，此由最佳辯士被多所大學醫學院錄取但卻無任何審查教授發現瑕疵即可證明。然而學生的資料只要一被檢舉造假就要重罰，難道其他沒被檢舉的學生就沒有任何資料瑕疵或造假嗎？可見此制度存在現實上的不公平。

高中生真的理解什麼是學術倫理嗎？連一堆大學教授都可能會誤犯學倫規定而被懲處（每個學術領域還會有不一樣的學倫標準），為何覺得高中生會懂？況且高中生作品指導過程明明有諸多大人（家長、學校老師、大學教授）參與，但出事卻要學生自己承擔所有後果，從教育的角度來看真的正確嗎？早早廢除這個充滿弊端的學習歷程升學制度吧。

（作者為國立大學職員）

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