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自由開講》從創始會員到被排擠：台灣重返IMF的歷史轉折點

2025/07/15 19:00

◎ 茜茜

近年美國聯邦眾議院通過多項友台法案，從《台灣政策法》、《台灣國際團結法案》到最新的《2025年不歧視台灣法案》，皆展現美國對台灣堅定支持的立場；這些立法行動超越黨派界線，強調台灣在全球體系中的重要角色，並鞏固台美長期穩定的情誼與價值認同；尤其當台灣持續面臨中共政權的壓力與孤立，美國國會的主動作為，不僅具有實質外交效益，更具象徵意義，明確向國際表態「台灣值得尊重與支持」。

美國聯邦眾議院通過多項友台法案，展現美國對台灣堅定支持的立場。（中央社檔案照）美國聯邦眾議院通過多項友台法案，展現美國對台灣堅定支持的立場。（中央社檔案照）

IMF作為全球金融樞紐 台灣不可或缺

國際貨幣基金（IMF）身為全球金融政策協調與穩定機制的核心機構，其對於各國金融改革、匯率政策、國際援助乃至危機預警均具有深遠影響，台灣雖擁有豐厚的外匯存底與良好的金融管理能力，卻因政治因素長期被排除在外；《2025年不歧視台灣法案》要求美國政府積極運用其話語權協助台灣加入IMF，無異是推動全球金融治理機制向公平、透明邁進的重要一步。

中共經濟脅迫下 台灣需要國際制度庇護

中國長年透過關稅報復、股市操作、金融斷鏈等手段，對台灣進行「經濟戰」形式的壓迫，正如提案議員金映玉所言，金融安全與軍事安全同等重要；若台灣能加入IMF，將獲得技術協助、風險防控與制度保障，強化金融韌性，有效抵禦中共操縱市場與國際金融體系所帶來的衝擊；反之，中國對此法案的反應則再度暴露其慣用的政治干預伎倆，使國際社會更加看清其阻撓國際規則運作的本質。

台灣須主動出擊 結合民主陣營力促改革

面對中共系統性打壓，台灣不應止於被動等待，而應主動出擊，爭取以觀察員或技術合作夥伴等身分參與IMF相關事務，並加強與理念相近國家的金融交流；同時，台灣政府須持續提升自身金融體質、透明治理與國際標準接軌，透過實力證明自身是全球金融穩定不可忽視的一員；只有不斷強化制度競爭力，才能在國際多邊場域中站穩腳步，爭取公平參與。

台灣應主動出擊，爭取以觀察員或技術合作夥伴等身分參與IMF相關事務，並加強與理念相近國家的金融交流。（路透檔案照）台灣應主動出擊，爭取以觀察員或技術合作夥伴等身分參與IMF相關事務，並加強與理念相近國家的金融交流。（路透檔案照）

國際社會攜手應對極權挑戰

國際社會若真心捍衛自由貿易與民主制度，應支持像台灣這樣的民主夥伴進入IMF等組織，反制中國藉主權歪理封鎖台灣的行徑；美國、歐盟、G7成員國與IMF其他影響力會員應依據實力、貢獻與治理能力衡量成員參與權，而非受制於極權國家的政治干預；台灣的金融穩定對亞太地區與全球供應鏈至關重要，國際社會不能對此視若無睹，更應集體行動，讓「不歧視台灣」成為全球共識。

（作者為研究生）

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