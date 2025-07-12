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有志一童》外資吸引力大爆發：新加坡超越中國，躍升全球第二大外商投資目的地

新冠疫情徹底改寫了全球外商直接投資版圖，亞洲的外資流向也在短短幾年間產生劇烈變化。新加坡抓住這場全球性危機帶來的轉機，外商直接投資（FDI）連年攀升，2024年一舉突破歷史新高的1,434億美元，正式超越中國與香港，成為僅次於美國的全球第二大外資投資目的地。
童振源

童振源

2025/07/12 15:00

◎ 童振源

新冠疫情徹底改寫了全球外商直接投資版圖，亞洲的外資流向也在短短幾年間產生劇烈變化。新加坡抓住這場全球性危機帶來的轉機，外商直接投資（FDI）連年攀升，2024年一舉突破歷史新高的1,434億美元，正式超越中國與香港，成為僅次於美國的全球第二大外資投資目的地。

東亞各經濟體的外商直接投資流入：2001-2024年（作者提供）東亞各經濟體的外商直接投資流入：2001-2024年（作者提供）

相較之下，中國的吸引力則明顯下滑，2023年FDI已較前一年減少13.7%（259億美元），2024年更進一步大減28.8%（470億美元）至僅1,162億美元，幾乎退回至2010年前的水準。這反映出中國在國際投資人眼中的風險評價逐步升高。

根據聯合國統計，2024年全球FDI流入排名前四的經濟體分別為美國、新加坡、香港與中國。新加坡不僅首次位居世界第二，其與香港的差距已擴大至171億美元，領先中國的外商投資金額更達272億美元。

值得注意的是，新加坡早在2023年便已顯示強勁動能，當年吸引FDI達1,351億美元，僅次於中國與美國，並領先香港122億美元。如今，新加坡成功鞏固並擴大其優勢，展現出在全球資本競爭中的吸引力。

疫情初期，新加坡雖一度實施嚴格封鎖，但其後快速採取分階段解封與政策配套，成功重建國際投資人信心。2020年新加坡的FDI為716億美元，此後連年攀升，2021年達1,310億美元，2022年再進一步達到1,421億美元。雖然2023年略為回落，但2024年再度創新高達到1,434億美元，突破歷史紀錄。

與此形成對比的是，香港的FDI雖在2020年仍有1,347億美元的表現，但之後呈現震盪走勢，2022年大幅下滑至1,097億美元，2024年僅回升至1,262億美元，顯示復甦動能仍不穩定。

至於中國，2020至2022年一度持續吸引外商直接投資，2022年更創下1,891億美元的歷史高峰，但隨著政策不確定性與地緣政治風險升高，外資快速撤離中國，2024年跌至僅1,162億美元，退回到2010年前水準。

回顧過去二十年，中國與香港曾是亞洲FDI流入的絕對領先者。自2001年中國加入世界貿易組織以來，兩地在全球外商投資的地位如日中天，而新加坡則處於相對邊緣。

東亞各經濟體吸引直接投資的金額：2001-2024（作者提供）東亞各經濟體吸引直接投資的金額：2001-2024（作者提供） 

然而，疫情宛如一場劇烈的彎道競速，新加坡憑藉安全穩定環境、良好營商環境、健全基礎設施，成功實現超車，打破過往直接外資集中於中國與香港的格局。2001年至2015年間，新加坡的年均FDI始終落後中國與香港，甚至只有前者的一半左右。直到2021年之後，新加坡吸引的FDI規模才大幅提升，2021至2024年間的年均金額達1,379億美元，首次超越香港，並迅速拉近與中國的距離。

東亞各經濟體吸引直接投資金額的成長率：2006-2024（作者提供）東亞各經濟體吸引直接投資金額的成長率：2006-2024（作者提供） 

若從成長動能觀察，新加坡的追趕態勢更為明顯。過去十年，新加坡的FDI年均增長率持續領先中國與香港，特別是在2021至2024年間，達到驚人的74.3%，遠高於中國的16.2%與香港的15.4%。新加坡在疫後全球經濟重構的浪潮中，不僅穩住基本盤，更迅速成為外資首選地的地位。

（作者為我國駐新加坡代表）

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