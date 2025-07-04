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許美華頻道》首次掃街就遇襲 女志工：若和解退讓恐有更多人受傷

這次大罷免，站在街頭的志工從來沒有主動挑釁路人，但是，對很多人來說，看到志工站在街頭，可能本身就是一種挑釁；就像台灣主張自己獨立存在，對中國就是一種挑釁。
許美華頻道

許美華頻道

2025/07/04 17:00

◎ 許美華

昨天（0703）晚上，在文山區賴士葆選區，一位志工女生當街被打了！

這是她第一次參與罷團掃街。一位平凡女生，背著包包笑著來報到，靦腆地說她也想幫忙。但沒想到第一天就遇上暴力攻擊

一位穿西裝中年男性，直接衝過來重錘她兩下，就直接快步躲入全聯。事發突然，這位志工女生立刻在其它夥伴陪伴下，進入全聯找到加害人；其餘人則去通報最近的派出所。在警察的協調下，對方向被攻擊的志工女生道歉，警方也向被打的志工女生解釋，在六個月內提告都有效，當下打人的西裝男表情愣住，他可能以為道歉就可以和解沒事了。

攻擊罷團女志工的西裝男，打人被抓到之後說了一串狡辯脫罪之詞，說志工是「政敵」、「綠共」。（圖：「文山退葆」提供）攻擊罷團女志工的西裝男，打人被抓到之後說了一串狡辯脫罪之詞，說志工是「政敵」、「綠共」。（圖：「文山退葆」提供）

那個攻擊志工的西裝男，打人被抓到之後說了一串狡辯脫罪之詞，說志工是「政敵」、「綠共」⋯

因為反對罷免就出手打人，才像共產黨吧！

「文山退葆」志工罷團會協助志工女生，追討打人西裝男的法律責任。

第一天當志工就被打的女生，經歷驚嚇之後，這樣跟夥伴說：

我想儘量避免提到和解，如果其他人都覺得和解很容易的話，都有可能出來踹我們一腳。

她擔心如果她選擇了退讓，可能會讓更多志工受傷。她這句話，不是在為自己爭一口氣，而是在為所有志工守著那道防線。

謝謝這位女生的勇敢。

這次大罷免，站在街頭的志工從來沒有主動挑釁路人，但是，對很多人來說，看到志工站在街頭，可能本身就是一種挑釁；就像台灣主張自己獨立存在，對中國就是一種挑釁

罷免團體志工站在街頭舉牌，呼籲民眾7月26日投票「同意罷免」。（中四廢翔提供）罷免團體志工站在街頭舉牌，呼籲民眾7月26日投票「同意罷免」。（中四廢翔提供）

我們要和平，但絕不向暴力低頭

昨晚被攻擊的志工女生，身上沒有密錄器，這也是為什麼我們需要幫31+1罷團補足密錄器缺口的原因。目前秘錄器需求已經統計完成，

知道大家對志工被打都很憤怒。這次我在想一個新的課金模式，希望能讓更多粉絲參與小額課金。請大家稍等我們。

謝謝許達達和Sarah Tsai幫忙聯絡、統計罷團秘錄器需求，這幾天幫忙到處詢問秘錄器報價。

#120萬封給台灣的情書
#大罷免大成功
文山退葆-台北市文山南中正罷免團隊


（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

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