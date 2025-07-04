Emmy時間》別傻了！台灣若被統一 哪來「全民」健保～

其實台灣被統一的話，當然是整個台灣的醫療體系都會讓領導先看病啊，共黨高層幹部應該都會很想來台灣看病和住院，剩餘的醫療資源才會看台灣人，台灣人不夠看的話，可能可以去福建或廣東浙江看他們一般的人民醫院。

◎ 胡采蘋

剛剛看到有人說，中共統一台灣的話，希望健保不要倒，其他倒一倒就算了，沒有健保真的很不方便。

有民眾近日接受街訪時宣稱「希望如果說中國統治我們的話，健保千萬不要倒」，引發議論。（圖擷取自YouTube）

阿共黨國領導優先 台灣人恐去福建看病

其實台灣被統一的話，當然是整個台灣的醫療體系都會讓領導先看病啊，共黨高層幹部應該都會很想來台灣看病和住院，剩餘的醫療資源才會看台灣人，台灣人不夠看的話，可能可以去福建或廣東浙江看他們一般的人民醫院。

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不只是共黨高層可以優先，甚至很多醫院會被分出來一個特別的區塊，專供高層看病，例如北京最有名的是解放軍301醫院，他們有一個「南樓」，一般民眾是不能進去的。

如果去一般醫院的話，可能也要注意那個科室有沒有被賣出去，我記憶最深刻的就是有一個陝西大學生魏則西，他得到罕見癌症，全家傾家蕩產到北京治病，住在武警北京第二醫院，這是一家最高等級的三甲公立醫院，號稱可以保他二十年。

但後來他們發現，他所求診的生物診療中心，竟然被武警醫院外包給福建莆田醫院（名聲幾近江湖郎中騙子），他在那個醫院裡面，看他病的人卻是外面的郎中。

中共是一個以黨領國的系統，黨優先於人民，中華人民共和國憲法第一條就是「社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，中國共產黨是中國特色社會主義最本質的特徵，禁止任何組織或個人破壞社會主義制度。」

你以為還會有全民健保嗎。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自胡采蘋臉書

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